Насмешка природы: какой будет погода в Москве

Предстоящая неделя в Москве вновь заставит жителей столицы задаться вопросом: «А почему так нельзя было в июле?» Сентябрь продолжит давать женщинам возможность надеть наряды, которые не удалось поносить летом. Конечно, свет уже совсем осенний, темнеет раньше, а вечерами будет все равно свежо, но дневное солнце и тепло хоть как-то да компенсируют то уныние, в котором москвичи мокли под дождем весь июль.

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В пятницу, 6 сентября, вместе с ростом атмосферного давления, облаков в небе над Москвой станет меньше, чем накануне, а вероятность дождей будет близка к нулю — об этом сообщает центр «Фобос». Днем переменная облачность, без существенных осадков. Температура +22…+24°С. Ветер юго-восточный 2-7 м/с.

Ночью — переменная облачность, без осадков, местами туман. Минимальная температура +11…+13°С по области +8…+13°С. Ветер восточный 1-6 м/с. Атмосферное давление немного повысится и составит 750 мм рт. ст.

В столице в этот день состоится очередной фестиваль национальной культуры — индийская ярмарка «Delhi базар», которая с 6 по 8 сентября будет проходит в Доме Гоголя. Наверное, о том, что ждет любителей индийской культуры, говорить уже нет смысла: на каждом фестивале вас ждут национальные блюда, мастер-классы, танцы и лекции. А если вам в интерьере не хватает статуэтки, изображающей Натараджу, ее тоже наверняка можно будет приобрести.

В субботу, 7 сентября, погода изменится незначительно — и это прекрасно. Существенных дождей в столице не ожидается, а температурный фон будет на 4-5 градусов выше нормы. Днем переменная облачность, без осадков. Температура +22…+24°С, ветер северо-западный 2-7 м/с. Ночью небольшая облачность, без осадков. Минимальная температура +14…+16°С, по области +12…+17°С. Ветер северный 1-6 м/с. Атмосферное давление повысится и составит 753 мм рт. ст., это выше нормы.

Такой прогноз означает, что столице повезло в этом году со днем рождения: москвичи явно не захотят сидеть дома, когда на улице сентябрь, а за окном сияет солнце.

Как будут развлекать жителей столицы городские власти, можно прочесть здесь.

В воскресенье, 8 сентября, на погоду в регионе будет влиять антициклон: на фоне высокого атмосферного давления в столице будет солнечно и тепло.

Днем переменная облачность, без существенных осадков. Температура +22…+24°С, ветер юго-восточный 1-6 м/с. Ночью - минимальная температура +15…+17°С. Ветер южный 2-7 м/с. Атмосферное давление останется высоким, 756 мм рт. ст.

На этот день приходится в России Единый день голосования — это значит, что и жители Москвы должны будут определиться, кого они хотят видеть депутатами в Московской городской думе.

Предвыборная кампания в этом году проходила в столице довольно ярко, так что о предстоящих выборах знают, скорее всего, даже те, кто вообще не интересуется политикой. Многие наверняка уже решили, как будут выражать свою гражданскую позицию и даже знают, где расположен их избирательный участок. Остается только отметить это соответствующей гифкой.

В начале новой недели, 9 сентября, благодаря антициклону столицу ждет преимущественно солнечная и сухая погода, с летними температурами. Днем облачно с прояснениями, без осадков. Температура +22…+24°С. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Ночью переменная облачность, также без осадков. Минимальная температура +15…+17°С. Ветер юго-западный, 1-6 м/с. Атмосферное давление ожидается 756 мм рт. ст., это существенно выше нормы.

«Эти погодные условия можно назвать одними из самых благоприятных для того, чтобы стильно одеться — комфортная температура для того, чтобы выйти в футболке с принтом тай-дай и надеть кастомизированную джинсовку-оверсайз сверху», — утверждает модный обозреватель «Газеты.Ru» Наталья Нефедова, и у нас нет причин ей не верить.

Если вам нужно одеться официально, будет разумно выбрать вещи из офисного гардероба из летних тканей вроде плотного хлопка или льна.

Можно вспомнить и о популярной у дизайнеров в наступившем сезоне эпохе 70-х — шелковые блузки абсолютно любого оттенка с нейтральными брюками-палаццо «работают» и с кроссовками, и с небольшим каблуком.

Во вторник, 10 сентября, погоду в столице по-прежнему будет определять солнечный антициклон. Днем переменная облачность, без осадков. Максимальная температура +24…+26°С, по области +21…+26°С. Ветер южный 2-7 м/с. Ночью переменная облачность, без осадков. Минимальная температура +14…+16°С. Ветер южный 1-6 м/с. Атмосферное давление останется высоким, 756 мм рт. ст.

В среду, 11 сентября, через столичный регион пройдет атмосферный фронт с запада — это означает, что на небе появятся облака, которые принесут с собой кратковременные дожди. Максимальная температура днем +20…+25°С, ночью +11…+16°С. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление повысится до 759 мм рт. ст.

Если в этот день вы пораньше вернетесь с работы, вы можете, наконец, вспомнить об урожае яблок, который уродился на даче — они как раз призывно смотрят на вас из угла.

Разумеется, первое, о чем вы подумаете, это шарлотка с яблоками, однако остерегайтесь подделок: шарлотка — это вовсе не бисквитное тесто, которым мы заливаем яблоки, а на самом деле нечто совсем другое. Британский charlotte представляет собой вариант хлебного пудинга: всю правду об этом блюде (с рецептами!) «Газета.Ru» рассказала еще четыре года назад.

В четверг, 12 сентября, в столице и в Подмосковье ожидается теплая, без осадков погода — и даже переменная облачность не сможет омрачить вам настроение. Максимальная температура днем +18…+23°С, ночью +9…+14°С. Ветер южный 2-7 м/с. Атмосферное давление сохранится выше нормы, 760 мм рт. ст.

В долгожданном конце рабочей недели — в пятницу, 13 сентября — на погоду в столичном регионе окажет влияние атмосферный фронт с запада.

Будет облачно, утром с прояснениями, в конце дня и ночью местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура днем +19…+24°С, ночью +11…+16°С. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление понизится до 755 мм рт. ст., это выше нормы.