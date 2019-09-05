Спрятал в чемодан и закопал: жестокая расправа после свидания

В Ново-Орловском лесопарке Санкт-Петербурга правоохранители обнаружили тело 49-летней жительницы города Мурино — оно было сложено в разноцветный пластиковый чемодан на колесиках. Труп был на начальной стадии гниения, на голову был натянут синий полиэтиленовый мешок, во рту — кляп из окровавленного полотенца. Личность погибшей подтвердил ее сын, ей оказалась пропавшая в начале июля Бэлла Воронина. Об этом сообщает сайт kp.ru.

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О местонахождении трупа в чемодане следователям рассказали мужчины 36 лет и 21 года, которых накануне вечером задержали совсем по другому делу.

По данным следствия, 30 августа 2019 года мужчины пришли в квартиру своей 20-летней знакомой: они изнасиловали и ограбили ее, украв паспорт и имущество на сумму более 23 тыс. рублей.

После задержания в ходе допросов они рассказали о совершении другого преступления — один из подозреваемых признался следователям, что в начале июля в квартире одного из домов Петербурга поссорился со знакомой, ударил ее ножом в шею, а после украл автомобиль и украшения. «Затем, совместно с другим подозреваемым, он упаковал тело потерпевшей в чемодан, а через несколько дней закопал в лесном массиве на территории Приморского района», — говорится в сообщении регионального Следкома.

СМИ уже связали найденное в лесопарке тело женщины в чемодане с сообщениями о жительнице Санкт-Петербурга, исчезнувшей в начале июля.

По данным портала 47 News, еще 2 июля 2019 года в городе пропала 49-летняя Бэлла Воронина — об этом в полицию сообщил ее сын. Он же рассказал правоохранителям, что из квартиры матери исчезли украшения, а с парковки — ее дорогостоящий автомобиль.

После поданного заявления следователи опросили коллег пропавшей по работе. Известно, что она делала маникюр в местном салоне красоты. Его сотрудники рассказали, что вечером в день исчезновения она поехала на свидание с 36-летним Муртазовым, с которым познакомилась в соцсетях — оно проходило на съемной квартире. Следователи считают, что там между ними произошел конфликт, закончившийся убийством.

Как пишет 47 News, на допросе Муртазов заявил, что после содеянного позвонил своему другу Исламу Гусейнову, который вскоре прибыл на место происшествия. Вместе они уложили тело жертву в машину и отправились в ее квартиру. Там они забрали украшения, деньги, а также чемодан Бэллы Ворониной.

«Ножом перерезал горло. Слева направо. И все. Я сперва в шок пришел, ну а она все уже, задыхалась. ... Я пошел за ее БМВ. Я же ее встречал, она первый раз здесь была. Ключи у нее в кармане взял. Ислам на улице стоял», — цитирует портал показания Муртазова.

После этого на автомобиле убитой они с другом привезли тело Ворониной в лесопарк, уложили его в чемодан и закопали.

Также по данным следствия, после убийства женщины подозреваемые нападали на интим-салоны Санкт-Петербурга. Там, по версии правоохранителей, они насиловали девушек, грабили их, а некоторым наносили ножевые ранения.

Правоохранители предъявили мужчинам обвинения в нападении на 20-летнюю девушку, приехавшую из Брянской области, убийстве 49-летней Бэллы Ворониной, нападении на интим-салоны и ограбления.

Ранее тело девушки с перерезанным горлом обнаружили в чемодане на западе Москвы. «По данным следствия, 27 июля в квартире жилого дома по улице Пырьева арендодатель обнаружил в одной из комнат тело девушки в чемодане», — отметили в Следственном комитете.

По данным ведомства, в день убийства, 26 июля, молодой человек пришел к своей девушке в дом на улице Пырьева. Оно встретила его в эротическом белье. Однако в углу комнаты мужчина увидел большой чемодан, в который возлюбленная складывала вещи. После этого между ними вспыхнул конфликт. В ходе ссоры девушка сообщила, что собралась в путешествие в Нидерланды с другим мужчиной.

Признание возлюбленной вызвало приступ гнева, злоумышленник нанес ей множество колото-резаных ран в область грудной клетки и шеи. «Она неоднократно меня оскорбляла, унижала мое сексуальное достоинство и принижала мои финансовые возможности. Я не смог выдержать», — рассказал задержанный.

В состоянии шока мужчина попытался уложить труп в чемодан, чтобы потом спрятать, однако ему это не удалось. В результате он оставил ее тело лежать в чемодане. Взял другой, сложил туда свои окровавленные вещи и выкинул на ближайшей свалке.

Правоохранителями было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Молодой человек находится под следствием — проверяются другие эпизоды преступлений о которых сообщила знакомая злоумышленника.