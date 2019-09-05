В Подмосковье рухнуло здание: люди под завалами. ОНЛАЙН

Обрушение пятиэтажки в Подмосковье: три человека под завалами — онлайн

В поселке Новая Шурма городского округа Сергиев Посад обрушилось пятиэтажное здание — есть пострадавшие, под завалами находятся трое рабочих, сообщает ГУ МЧС по Московской области. По данным ведомства, инцидент произошел при разборке здания, в котором ранее располагался лагерь пионеров. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-трансляции.
Трансляция
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17:03

До обрушения в детский лагерь ходили сталкеры (люди, которые исследуют заброшенные объекты — «Газета.Ru»), рассказали местные жители в сообществе «Москва с огоньком» в соцсети «Вконтакте».

16:55

По данным МЧС, здание «подвижно» и в любой момент может обрушиться до конца. В то же время кинологи с собаками пытаются вытащить людей из-под обломков, пишет «Российская газета».

16:49

На месте обрушения также работают бригады скорой помощи и центра медицины катастроф, сообщили в подмосковном Минздраве.

16:45

Следственный комитет по Московской области запустил проверку по факту обрушения здания. Сотрудники ведомства уже выехали на место происшествия.

16:37

На месте происшествия разворачивают оперативный штаб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местную администрацию.

16:32

По официальным данным регионального главка МЧС, под завалами находятся трое рабочих.

16:29

В МЧС уточнили, что на момент строительных работ в доме отсутствовало газоснабжение и электричество — в плане размер здания составляет 50х20 м.

16:20

На место происшествия продолжает прибывать помощь: сейчас поисками людей под завалами занимаются 17 единиц техники и 50 человек.

16:16

Как пояснили в МЧС, обрушилось одно крыло здание — размер зоны происшествия — 8х8 м. Также в ведомстве подчеркнули, что существует угроза повторных обрушений. На данный момент специалисты ожидают прибытия кинологов.

16:11

Всего в заброшенном здании работали шесть человек — трое из них вышли курить, после чего стены бывшего лагеря рухнули, пишет телеграм-канал Mash.

16:05

По новым данным, под завалами могут находиться трое рабочих. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

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ГУ МЧС России по Московской области
15:57

Очевидцы происшествия сообщили, что под завалами могут находиться до четырех рабочих, передает агентство «Москва». На данный момент на месте ЧП работают 36 сотрудников МЧС и 12 единиц техники — они разыскивают людей под обломками здания.

15:55

В МЧС уточнили, что здание обрушилось в поселке Новая Шурма — ранее оно принадлежало пионерлагерю.

15:53

В городском округе Сергиев Посад обрушился пятиэтажный дом. Об этом сообщили в областном главке МЧС. По данным ведомства, ЧП произошло, когда рабочие разбирали заброшенный дом — среди них есть пострадавшие. «Газета.Ru» в онлайн-режиме следит за развитием событий.