В Подмосковье рухнуло здание: люди под завалами. ОНЛАЙН

До обрушения в детский лагерь ходили сталкеры (люди, которые исследуют заброшенные объекты — «Газета.Ru»), рассказали местные жители в сообществе «Москва с огоньком» в соцсети «Вконтакте».
По данным МЧС, здание «подвижно» и в любой момент может обрушиться до конца. В то же время кинологи с собаками пытаются вытащить людей из-под обломков, пишет «Российская газета».
На месте обрушения также работают бригады скорой помощи и центра медицины катастроф, сообщили в подмосковном Минздраве.
Следственный комитет по Московской области запустил проверку по факту обрушения здания. Сотрудники ведомства уже выехали на место происшествия.
На месте происшествия разворачивают оперативный штаб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местную администрацию.
По официальным данным регионального главка МЧС, под завалами находятся трое рабочих.
В МЧС уточнили, что на момент строительных работ в доме отсутствовало газоснабжение и электричество — в плане размер здания составляет 50х20 м.
На место происшествия продолжает прибывать помощь: сейчас поисками людей под завалами занимаются 17 единиц техники и 50 человек.
Как пояснили в МЧС, обрушилось одно крыло здание — размер зоны происшествия — 8х8 м. Также в ведомстве подчеркнули, что существует угроза повторных обрушений. На данный момент специалисты ожидают прибытия кинологов.
Всего в заброшенном здании работали шесть человек — трое из них вышли курить, после чего стены бывшего лагеря рухнули, пишет телеграм-канал Mash.
По новым данным, под завалами могут находиться трое рабочих. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Очевидцы происшествия сообщили, что под завалами могут находиться до четырех рабочих, передает агентство «Москва». На данный момент на месте ЧП работают 36 сотрудников МЧС и 12 единиц техники — они разыскивают людей под обломками здания.
В МЧС уточнили, что здание обрушилось в поселке Новая Шурма — ранее оно принадлежало пионерлагерю.
В городском округе Сергиев Посад обрушился пятиэтажный дом. Об этом сообщили в областном главке МЧС. По данным ведомства, ЧП произошло, когда рабочие разбирали заброшенный дом — среди них есть пострадавшие. «Газета.Ru» в онлайн-режиме следит за развитием событий.