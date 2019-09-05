Отказался помянуть мать: как саратовцы до смерти забили друга

Трех жителей Саратова подозревают в убийстве 37-летнего мужчины – на данный момент решается вопрос об их заключении под стражу. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

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По данным ведомства, трагедия произошла 4 августа. В этот день обвиняемые в возрасте 35, 34 и 32 лет встретились со своим 37-летним знакомым в заброшенном доме на улице имени Лебедева Кумача — там они стали распивать спиртное. В ходе застолья 35-летний мужчина вспомнил о годовщине смерти его матери. По этому случаю он предложил присутствующим почтить ее память, выпив алкоголь. 37-летнему собутыльнику не понравился повод для употребления спиртного, и он отказался пить. Подобное поведение вызвало гнев приятелей.

Обиженный мужчина толкнул знакомого на землю — после этого все товарищи стали добивать знакомого ножом и топором, нанося ему удары в области головы и тела. Когда потерпевший перестал подавать признаки жизни, злоумышленники вынесли тело в подвал дома и скрылись.

Через некоторое время правоохранители установили личности предполагаемых злоумышленников и задержали двоих из них — против подозреваемых возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Третий, 34-летний мужчина, в этот момент уже находился в местах лишения свободы за другое преступление.

Похожая история произошла в городе Вольске Саратовской области. Там 4 сентября суд признал виновными трех местных жителей 21, 24 и 27 лет в убийстве 41-летнего мужчины.

Следствие установило, что 15 апреля 2019 года злоумышленники и потерпевший пришли в гости к девушке — помимо хозяйки домовладения, в застолье участвовали еще две горожанки. По прошествии времени 41-летний мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, лег спать. Вскоре он стал жаловаться на то, что девушки мешают его отдыху, из-за чего между ним и хозяйкой дома произошел конфликт, на почве которого горожанин нецензурно оскорбил собутыльницу.

Девушка пожаловалась на гостя остальным парням. Это не напугало 41-летнего вольчанина – он стал высказывать оскорбления и в сторону приятелей. В гневе молодые люди повалили мужчину на пол, стали наносить ему удары ногами и руками по различным частям тела, в результате чего он потерял сознание.

В итоге товарищи оставили лежать мужчину на полу, а сами продолжили употреблять спиртное. Ночью все покинули дом, кроме хозяйки и ее сожителя. Утром она попыталась разбудить 41-летнего мужчину, однако на тот момент он уже был мертв. По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала тупая травма головы.

В ходе следствия только один подозреваемый дал признательные показания – остальные отрицали свою вину. Несмотря на это суд приговорил 24-летнего обвиняемого к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима, 21-летнего – к 6,5, а 27-летнего – к пяти. Кроме того, молодых людей обязали выплатить компенсацию морального вреда родственникам погибшего — по 500 тыс. рублей с каждого. Также они были вынуждены оплатить затраты на похороны в размере 52 тыс. рублей.

Не менее ужасающее убийство произошло в поселке Запрудье Талдомского района Московской области. Там подростков 17 и 16 лет подозревают в расправе над двумя сестрами 33 и 43 лет.

Трагедия произошла 27 июля. В этот день несовершеннолетние пришли на день рождения к 34-летней женщины – в застолье также принимала участие ее подруга. Несмотря на то что молодые люди явились в гости без подарка, все шутили, много смеялись и громко разговаривали, выпивая спиртное, уточнял сайт kp.ru. В ходе беседы между подростками и их подругами произошел конфликт, переросший в драку. Парни не сдержали силу и задушили собутыльниц — обе сестры скончались на месте.

Позже предполагаемые злоумышленники решили избавиться от тел: связали погибшим руки и ноги скотчем, упаковали их в мусорные мешки и уже стали выносить трупы из дома, когда сотрудники полиции прибыли на место преступления.

В правоохранительные органы позвонили соседи, когда услышали женские крики. В ходе следствия стало известно, что подозреваемые уже привлекались к уголовной ответственности за кражи. Теперь же против них возбудили дело по статье 105 УК РФ «Убийство».