Расчленили и бросили в печь: страшная расправа над сибиряком

Жителю Нижнеудинска Иркутской области и его собутыльнице вынесли обвинительный приговор по делу об убийстве приятеля и расчленении его тела. Трагедия произошла весной 2018 года.

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В день происшествия обвиняемые находились в гостях у друга — они употребляли алкогольные напитки и разговаривали. В ходе застолья между мужчинами вспыхнула ссора — разозлившись, подсудимый стал наносить множественные удары руками по телу приятеля. Позже к расправе присоединилась женщина — она била потерпевшего металлической кочергой по голове. В завершении злоумышленник несколько раз ударил хозяина квартиры ножом в живот и грудную клетку — те же действия совершила и его подруга вторым ножом.

После того, как потерпевший скончался, обвиняемые распилили его тело на две части и бросили в печь. Не сгоревшие останки они спрятали под полом в бане. Скрыв улики, приятели вынесли из его дома бензопилу, точильный станок и лодку на общую сумму в 13 тыс. рублей.

Вскоре силовики задержали злоумышленников – суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а его подельницу к 13 годам в колонии общего режима.

Похожая история произошла в Оренбургской области. Там 4 сентября 41-летнего жителя города Мценска осудили за убийство собутыльника. Следствием установлено, что в июне 2018 года потерпевший пригласил приятеля на территорию своего домовладения. Мужчины устроили застолье, в ходе которого между ними возникла ссора. Не сдержав гнев, гость расправился со знакомым, после чего расчленил его тело и вывез останки на окраину города.

Раскрыть дело помогла молекулярно-генетическая экспертиза, результаты которой легли в основу обвинения. Позже выяснилось, что в том же году подсудимый несколько раз истязал людей, нанося им травмы различной степени тяжести — суд приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Не менее ужасающее убийство во время застолья произошло в Ленинградской области. Там, по данным регионального Следственного комитета, молодую пару из города Кириши подозревают в убийстве 31-летней женщины.

Трагедия произошла 8 августа 2019 года — в этот день в полицию позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что под окнами его квартиры лежит человек в луже крови. Правоохранители и криминалисты прибыли к месту происшествия у многоэтажного дома на Советской улице – на теле погибшей были зафиксированы следы ножевых ранений. Убитой киришанкой оказалась безработная 31-летняя женщина.

По подозрению в расправе над горожанкой задержали двух ее приятелей – ранее судимую за кражу и избиение 23-летнюю хозяйку квартиры, под окнами которой обнаружили тело, и ее 29-летнего сожителя, прописанного в городе Волхове. По версии следствия, сообщил о трупе в полицию именно предполагаемый злоумышленник — таким образом он хотел снять с себя и возлюбленной подозрения. Незадолго до этого пара выпивала спиртное вместе с 31-летней киришанкой.

В ходе застолья между ними возник конфликт, на почве которого хозяйка дома несколько раз ударила ножом потерпевшую в туловище и шею. Сожитель нападавшей присоединился к ней и стал избивать женщину, пока та не перестала подавать признаков жизни. В итоге пара решила скрыть улики и выбросила тело из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.

Силовики изъяли орудие убийства – против предполагаемых злоумышленников возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. Его расследование продолжается. О другом жестоком убийстве во время распития спиртного стало известно 29 июля. В тот день суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Тюмени, который убил одну студентку и изнасиловал другую.

По данным региональной прокуратуры, 26 апреля 2019 года мужчина распивал алкоголь в компании двух девушек в комнате общежития на улице Мельникайте. Внезапно он стал бить молотком по голове и телу 21-летнюю студентку — от полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Следом злоумышленник изнасиловал ее 27-летнюю соседку.

Позже силовики задержали преступника — в ходе следствия выяснилось, что ранее он уже провел 20 лет в местах лишения свободы за убийство и надругательства. Суд приговорил мужчину к 16 годам в колонии строгого режима. «Кроме того, с осужденного взыскан в пользу матери погибшей 1 миллион рублей в счет возмещения морального вреда», – сообщали в прокуратуре.