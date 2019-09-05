Россию подморозит: куда придет настоящая зима

Уже в начале сентября в некоторых регионах России ожидаются заморозки и мокрый снег, сообщила завлабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. 6 и 7 сентября в Поволжье температура воздуха ночью опустится до -3°С, а в Кировской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях — до -2°С.

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В пятницу и субботу низкие температура прогнозируются и в Сибири: в Омской области до -5°С в ночное время, в Хакасии до -2°С, а в Иркутской области до -3°С. Кроме того, 6 сентября в этих регионах ожидаются ливневые дожди, грозы и порывы ветра до 15 м/с. К ночным заморозкам стоит подготовиться жителям Бурятии, где 7 сентября температура опустится до -3°С, Красноярского края (до -2°С), Камчатки и Забайкальского края (до -1°С). На Таймыре ожидается дождь со снегом. Настоящая зима придет в Магаданскую область, где ночью столбики термометра в ближайшие дни будут показывать до -10...-7°С. При этом такая температура является климатической нормой для региона, отметила Паршина.

А вот в среднюю полосу России после кратковременного похолодания вернется июльское тепло — воздух вновь прогреется до +20°С и более.

Напомним, что 5 сентября в Москве и области все еще действует «желтый» повышенный уровень погодной опасности. В столице предупреждение действует до 21.00 четверга, а в Подмосковье — до 18.00. В дневное время 5 сентября температура поднимется до +18...+20°С, также ожидаются дожди и порывы ветра до 7 м/с.

В ночь на пятницу температура понизится до +12...+14°С, а уже днем вернется к показателям начала недели и составит около +21...+23°С. Атмосферное давление незначительно повысится до 751 мм рт. ст. При этом возможны кратковременные дожди.

В выходной, 7 сентября, в столице сохранится облачная погода с небольшими осадками. Ночная и дневные температуры не изменятся, по сравнению с пятницей, как и атмосферное давление.

Наконец, в воскресенье ожидается облачность с прояснениями. Температура днем составит +19...+24°С, а атмосферное давление поднимется до 754 мм рт. ст. При этом в городе пройдут кратковременные дожди. С началом следующей недели, 9 сентября, в городе ожидается потепление до +26°С и переменная облачность с кратковременными осадками.

«Это среднесуточная погода июля. Погода не соответствует сезону», — пояснила Людмила Паршина.

Что касается наступления зимы, то в этом году она придет в столичный регион на две-три недели позже обычного. По словам синоптика центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, самые холодные дни наступят в канун Нового года, когда «природа приобретет зимний антураж». При этом в январе и феврале, по прогнозам специалистов, сохранится сырая погода с температурными значениями, близкими к нулю. Тишковец также пообещал длинные периоды с густыми туманами, дымками, а также вероятностью ледяных дождей. Синоптик назвал предстоящий период «еврозимой в самом худшем гриппозном состоянии».

Его коллега — научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд — подтвердил, что в России сокращается период года с отрицательными значениями температуры. С 1981 по 2010 годы в Москве средние январские температуры повысились на 2 градуса, отметил он, добавив, что такое изменение является «очень серьезным».

В связи с глобальным потеплением в следующем году всемирная метеорологическая организация (ВМО) представит новые нормы температур для разных климатических зон, отметил Вильфанд.

Говоря об изменении климата, директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Владимир Катцов отметил, что такое явление приводит к возникновению новых рисков для всей страны. В частности, могут участиться неблагоприятные погодные явления такие, как ураганы, наводнения или засуха, а таяние ледников нанесет ущерб инфраструктуре северных регионов.

При этом, отметил специалист, есть и положительные стороны изменения климата. В частности, потепление приведет к сокращению отопительного сезона в России, а также может облегчить освоение арктического шельфа. Изменения в осадках в некоторых регионах страны позволят развить гидроэнергетику. Тем не менее необходимо подготовиться к изменениям, чтобы уметь извлечь выгоду из них.

«Сейчас ведомствам поручено создать национальный план адаптации. Не очень хорошо, что там говорится об адаптации к неблагоприятным изменениям климата. Адаптироваться нужно просто к изменениям климата, в том числе и к хорошим. Их надо уметь использовать», — заключил Катцов.