«Одевайся, ваш дом взорвали»: кто устроил теракт в Буйнакске

20 лет назад – 4 сентября 1999 года – теплый осенний вечер не предвещал беды жителям города Буйнакск в Дагестане. Своими делами занимались и жильцы пятиэтажного дома №3 на улице Леваневского (Шихсаидова), в котором проживали семьи военнослужащих 136-й мотострелковой бригады Вооруженных сил России.

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В 21:45 в квартирах были в основном женщины и дети — мужчины находились на службе. Именно в этот момент рядом с домом взорвался до отказа набитый взрывчаткой грузовик ГАЗ-52 — в нем было более 2,7 тонны смеси алюминиевого порошка и аммиачной селитры.

В результате происшествия произошло обрушение двух подъездов дома. Под завалами оказались более 200 человек: 64 из них — в том числе 23 ребенка – погибли, 146 получили серьезные ранения.

По словам одного из военнослужащих Яхьи Мидеева, о взрыве он узнал от одного из своих коллег. «Мы разгружали на складе имущество. И был сильный взрыв. Мы одного прапорщика отправили туда: посмотри, что случилось. Он поехал и говорит: «Быстро одевайся, ваш дом взорвали», — вспоминал мужчина, его слова приводил портал «Настоящее время».

Придя на место происшествия, Мидеев увидел, что его квартиру буквально разорвало пополам. При виде страшной картины он уже с трудом рассчитывал найти жену, сыновей и дочь живыми.

«Я бегом пришел туда, подойти ближе было невозможно: было темно, пыль. Потом поехал в госпиталь. Там сказали: моих нет. Я поехал в больницу, там один сказал, что жена уже в морге. А дети лежат в палатке», – рассказал Мидеев. По его словам, детям просто повезло: в момент взрыва они находились в уцелевшей части дома.

Еще один очевидец страшного взрыва Гасан Даниев по-прежнему живет рядом с местом трагедии. Мужчина до сих пор помнит, как выглядел подорванный грузовик: по его словам, за несколько дней до теракта его пригнали торговцы фруктами. Однако никто из местных жителей даже не подумал, что помимо арбузов в кузове ГАЗ-52 также хранятся несколько тон взрывчатки.

close Певцы Бедрос Киркоров и Филипп Киркоров, 2010 год Певцы Бедрос Киркоров и Филипп Киркоров, 2010 год Владимир Старков/ТАСС

«Они поставили машину позади дома, почти на середине, – говорит Даниев. – И на середине дома образовалась огромная яма. Дом был вырван на середине, разрушен по плитам».

Семья Даниева спаслась по счастливому стечению обстоятельств – за 20 минут до взрыва его жена и дети вышли на прогулку и успели отойти от дома на безопасное расстояние. Сам мужчина активно участвовал в разборе завалов, под которыми еще оставались живые люди. Одной из спасенных Даниевым жертв стала малолетняя дочь его соседки – девочку придавило плитой, однако мужчине удалось аккуратно вытащить ребенка. Из-за взрыва у нее погибла вся семья.

Отметим, что погибших в эту страшную ночь могло быть еще больше – буквально через два часа после первого взрыва правоохранители обнаружили и разминировали второй грузовик ЗИЛ-130.

Он стоял между военным госпиталем и живым домом и также был до отказа набит взрывчаткой. Подрыв должен был осуществить часовой механизм, который был установлен на 01.30 ночи. Обезвредить его удалось ровно за 15 минут до обозначенного времени – эту операцию провел командир инженерно-саперного батальона майор Олег Крюков.

Теракт в Буйнакске стал одним из взрывов, прогремевших в российских городах – в том числе в Москве и в Волгодонске – с 4 по 16 сентября 1999 года. Как установило следствие, все они были организованы и профинансированы руководителями запрещенной в РФ группировки «Исламский институт «Кавказ» эмиром аль-Хаттабом и Абу Умаром. Целью боевиков при этом было запугивание мирного населения, а также давление на власть – они добивались ликвидации последствий нападения на Дагестан в августе 1999 года.

Существенную помощь следствию оказали документы на имя Исы Зайнутдинова, которые были найдены в неразорвавшемся грузовике. Именно он являлся организатором теракта вместе с Магомедом Салиховым – в составе преступной группировки они действовали по указанию аль-Хаттаба.

В марте 2001 суд вынес им приговор – оба боевика отправились отбывать пожизненное заключение в колонию строгого режима, несмотря на то что до последнего отказывались признать свою вину и заявляли, что оговорили себя под давлением.

После теракта в Буйнакске к заключению на девять лет были также приговорены еще два участника террористической банды «Исламский институт «Кавказ» — Магомед Магомедов и Абдулкадыр Абдулкадыров. Еще двоих подсудимых — Зайнутдина Зайнутдинова и Махача Абдулсамедова – приговорили к трем годам заключения, однако амнистировали прямо в зале суда.

В результате из всех активных террористов группировки на свободе оставались только двое: Зиявутдин Зиявутдинов и Шамиль Омаров. Зиявутдинов был задержан в мае 2001 года в Казахстане. Позже его экстрадировали в Россию и через год приговорили к 24 годам лишения свободы.

В то же время Шамиль Омаров, ранее возглавлявший «дагестанскую диаспору» террористов, перед судом так и не предстал: его убили в январе 2001 года.

«По юридическим основаниям может это и справедливо, но людей ушедших этим не возвратишь», — прокомментировал приговоры всем боевикам очевидец ЧП Гасан Даниев. Ровно через год после трагедии – 4 сентября 2000 года – на месте взрыва был установлен памятный мемориал.