Вынесли на матрасе: онкобольного в Сочи лишили жилья

Сочинские приставы вынесли на улицу онкобольного мужчину и оставили его под дверями пансионата, где он проживал. Об этом сообщает местное издание «Кавказский узел».

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По данным СМИ, Андрей Мартынов и его супруга проживали в маневренном фонде пансионата «Нептун» с 2011 года — тогда это жилье было предоставлено им по распоряжению администрации, так как их дом сносили в рамках подготовки к Олимпиаде-2014.

Однако к 2019 году семья осталась единственной из числа переселенцев, ранее также занимавших комнаты в пансионате. В результате мэрия Сочи добилась решения об их выселении без предоставления другого жилья через суд. «Пристав звонил мне почти каждый день и требовал добровольного выселения.

Я ему постоянно говорил, что денег нет снять жилье. Другого жилья нет. Я ему пояснял, что после химиотерапии нет сил, я почти не могу передвигаться. Тогда он мне сказал, что они помогут мне и меня вынесут», — рассказал сам Андрей Мартынов изданию «Кавказский узел».

Выселять семью приставы пришли 3 сентября. По словам Мартынова, в момент их визита он находился в комнате один — жена вышла в магазин. От мужчины потребовали самостоятельно встать и покинуть помещение, однако он отказался, сославшись на отсутствие сил и другого жилья. Осознав, что его доводы не убедили незваных гостей, Мартынов вызвал полицию.

«Приехал отряд ППС из четырех человек. Но вместо того, чтобы разобраться, что происходит, они вместе с приставами вынесли меня на улицу и положили у входа в пансионат, где стояла и плакала моя жена», — пояснил мужчина.

Как уточнил Мартынов, правоохранители не позволили супругам забрать вещи из комнат — даже необходимые для онкобольного человека лекарства. Кроме того, они отказались предоставить акт об исполнительных действиях и посоветовали прийти на прием к приставу, курирующему их дело.

После насильного выселения Мартынов с супругой оказались на улице, где им обоим стало плохо. Очевидцы вызвали скорую помощь – приехавшие врачи зафиксировали у супругов повышенное давление, дали таблетки и уехали. Сами Мартыновы так и остались на пороге пансионата.

«Лежим под дверями на матрасе. Идти нам некуда. У нас даже нет зубных щеток, чтобы хоть в фонтане почистить зубы», — заявила Наталья Мартынова.

Как объяснил изданию пристав, организовавший выселение, правоохранители действовали в рамках решения суда о выселении семейной пары из пансионата. Инициатором иска выступила администрация Сочи. В настоящий момент исполнительное производство по делу Мартыновых уже окончено.

«Мартыновы выселены по решению суда. Их вещи могут находиться в пансионате два месяца. Комната, которую занимали Мартыновы, и пансионат опечатаны. Там больше нет людей», — заявил правоохранитель, подчеркнув, что семью оставили на улице, так как в исполнительном листе суд не указал, куда их переселить.

Тем не менее, как объяснили «Газете.Ru» в администрации города Сочи, Мартыновы изначально не имели права на предоставление им компенсации за снос жилья, так как земля им не принадлежала.

«Мартынов А.П. совместно с Головенчик Н.А. возвели три самовольных строения на земельном участке по ул. Нижнеимеретинская, 1. При этом правоустанавливающих документов как на постройки, так и на сам земельный участок у них отсутствовали. Таким образом, при изъятии земельного участка под нужды олимпийского строительства предоставление Мартыновым компенсации в установленном законом порядке не представлялось возможным», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Тем не менее семейной паре пошли навстречу: им дали возможность выбрать для проживания на постоянной основе один из земельных участков в Адлерском районе из списка, предоставленного администрацией. «Однако от указанных земельных участков Мартыновы отказались. Помимо этого, Мартынову было предложено трудоустроиться в муниципальную организацию с дальнейшим размещением семьи в общежитии, но и от данного предложения Мартынов отказался», — подчеркнули в горадминистрации.

В сложившейся ситуации глава города принял решение временно заселить Мартыновых в пансионат «Нептун». Там они проживали на протяжении восьми лет, не предпринимая никаких мер для решения вопроса с жильем. При этом с октября 2016 года в Адлерский районный отдел судебных приставов регулярно поступали исполнительные листы о выселении семьи.

В пресс-службе также подчеркнули, что 3 сентября выселенному онкобольному была предложена госпитализация, однако он от нее отказался.

«В настоящее время повторно Мартынову А.П. предложено размещение в медицинском учреждении, но он пояснил, что в ней не нуждается. Мартынов А.П. продолжает наблюдаться и получать лечение у профильных специалистов по своему заболеванию», — заключили в администрации Сочи.

Департамент олимпийского наследия Краснодарского края в свою очередь отмечает, что всего в рамках подготовки к Олимпиаде-2014 в Сочи власти переселили около 2,5 тыс. человек. Многих из них до предоставления новых квартир поселили на нескольких этажах пансионата «Нептун». Там же в последние годы селили и граждан, лишившихся жилья из-за стихийных бедствий.