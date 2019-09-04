Заговоры не помогли: за что зарезали ульяновскую ценительницу

В Ульяновске осудили местную жительницу за убийство целительницы. Суд отправил ее в колонию на 8,5 года. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

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Как уточняет портал «73 Online», жертву звали Елена Зайцева — она была прославленной целительницей. Сеансы помощи проходили в завешанной иконами комнате ее квартиры, расположенной на улице 50 лет ВЛКСМ.

Одной из ее постоянных клиенток была 56-летняя Роза — она посещала Зайцеву в течение двух лет. О ней женщина узнала через знакомых и решила, что именно она спасет ее мужа от недугов — рака и алкоголизма.

По данным правоохранительных органов, за годы сотрудничества женщина отдала около 250 тыс. рублей Зайцевой, однако результатов в лечении обоих заболеваний ее мужа не было. В мае 2019 года Роза решила отправиться к ней домой и выяснить, почему ее методы не работают.

Как пишут региональные СМИ, в тот день целительница принимала у себя в гостях двух своих мужей — бывшего и нынешнего. Когда в квартиру пришла Роза, мужчины остались в зале смотреть телевизор.

В этот момент обманутая клиентка и начала отчитывать Зайцеву. Та, в свою очередь, убеждала женщину в том, что ее заговоры подействуют — все будет хорошо, и муж вскоре поправится. Это еще больше разозлило Розу — она требовала вернуть часть денег за сеансы, но в ответ поступали только отказы и убеждения в действенности лечебных методов.

В результате, заметив на столе кухонный нож, Роза схватила его и ударила в шею Зайцеву. Смерть наступила мгновенно. Скорую помощь преступница вызывать не стала — она осмотрелась в комнате и решила забрать с собой все, что сможет, в качестве компенсации за обман.

В помещении стояло несколько шкафов — в одном из них лежали пачки пятитысячных купюр. Она собрала все деньги, взяла с собой орудие преступления и вышла в зал к не подозревающим о трагедии мужчинам.

Она сообщила, что Елена занята — проводит ритуал. В итоге злоумышленница вышла из квартиры, нож она позже выкинула в районе автозавода. После обнаружения тела гадалки мужчины вызвали полицию, рассказав о случившемся. Изначально следователи заподозрили в убийстве мужей погибшей, так как никто из их не смог описать настоящую преступницу. Однако в ходе расследования преступления правоохранители выяснили, что убийство совершила местная жительница.

Ее нашли при помощи системы «Безопасный город». Она попала на камеры видеонаблюдения, когда выходила из дома — следователям удалось проследить ее путь до торгового центра «Пушкаревское кольцо», где женщина села в такси. Силовики нашли водителя — он рассказал, что отвез клиентку на улицу Карбышева. Вскоре Роза была задержана.

15 мая 2019 года против нее возбудили уголовное дело сразу по статьям УК РФ «Об убийстве» и «Краже». Женщину арестовали и поместили в СИЗО. Как пишет «73 Online», женщина не была судима, работала в организации по благоустройству. У нее остались совершеннолетние дети.

Как отметили в Следственном комитете, она могла пойти на преступление из-за тяжелой финансовой ситуации. У злоумышленницы было несколько кредитов, которые она не смогла вовремя выплатить. Также отмечалось, что у целительницы она украла 125 тыс. рублей.

Ранее суд вынес приговор жителю Орска, который 19 сентября 2018 года убил 45-летнюю гадалку в одной из комнат общежития на улице Просвещения. Об этом сообщал Следственный комитет по Оренбургской области.

В ходе допросов 41-летний мужчина рассказал, что конфликт между ним и убитой произошел после гадания на картах. Пьяному злоумышленнику не понравилось предсказание. После этого мужчина вышел из дома, взял топор и нанес гадалке множественные удары по голове и шее. Женщина скончалась на месте. Орчанина вскоре арестовали — оказалось, что ранее он уже был судим. В результате суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.