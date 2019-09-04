Московское дело: суд решает судьбу фигурантов. LIVE

На суде 3 сентября в качестве свидетеля выступал журналист Олег Козловский, который на акции 27 июля был наблюдателем от Amnesty International. Он рассказал, что видел, как полицейские начали задержания участников несанкционированной акции, одного из них силовики схватили и повалили на землю. Другие митингующие попытались их оттащить, но когда это не получилось сделать, Коваленко взял и швырнул урну. На вопрос о том, в чем была причина произошедшего, Коваленко сказал: «Причиной было то, что сотрудники полиции без каких-либо оснований начали применять дубинки и задерживать. Безосновательная жестокость породила эмоциональную реакцию».
Евгению Коваленко 48 лет, он работает охранником железной дороги в Подмосковье, выяснили СМИ. До того, как суд арестовал его и поместил в московский СИЗО-1 («Матросская тишина»), мужчина содержал свою 70-летнюю мать.
По данным следствия, Евгений Коваленко во время акции 27 июля толкнул руками сотрудника патрульно-постовой службы МВД Евгения Терещенко, а затем бросил мусорку в сторону омоновца Максима Салиева. На кадрах оперативной съемки видно, что перед этим Коваленко пытался защитить других людей от жесткого задержания этими двумя силовиками.
Судя по всему, урна, которую бросил Коваленко, до бойца не долетела, поскольку тот никак не отреагировал на произошедшее. После этого Коваленко попытался убежать, но его догнал и схватил оперативник Центра «Э» Андрей Разумов, одетый в штатское. Терещенко и Салиев признаны потерпевшими. Разумов по делу проходит в качестве свидетеля.
4 сентября ожидается оглашение приговора еще одному участнику несогласованной акции 27 июля в Москве — Евгению Коваленко. Как и Кирилла Жукова, его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ). Мужчине грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Именно к этому сроку сторона обвинения просила приговорить подсудимого. Судебное постановление будет оглашено в Мещанском районном суде в 14.00.
На видеозаписи, которую показали федеральные телеканалы, видно, как Жуков на несанкционированной акции пытался приподнять забрало шлема у одного из силовиков в оцеплении. Когда подсудимый повернулся вполоборота к камере, видно, что он улыбался. После этого сюжета СМИ назвали участника акции «провокатором». Ранее гособвинитель запросил для Жукова 4,5 года колонии общего режима.
По версии следствия, Кирилл Жуков ударил бойца ОМОН Росгвардии снизу по шлему, «от чего правоохранитель испытал физическую боль». Сам подсудимый свою вину не признал.
«Я молю вас, ваша честь, об условном сроке: ради матери, которая теряет здоровье из-за нервов, ради подопечных. Я не судим, я отдал все долги своей родине (Жуков проходил срочную службу в Росгвардии — «Газета.Ru»), даже придумывал новые и пытался их исполнять. Я еще раз молю вас ваша честь — если будет срок, пусть будет условный», — обратился Жуков к суду.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Тверской районный суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима Кирилла Жукова, признав его виновным в насилии над правоохранителем на несанкционированном митинге в столице 27 июля.
«Кирилл Жуков совершил насилие в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья», — говорится в приговоре судьи Марии Сизинцевой.