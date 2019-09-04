Московское дело: суд решает судьбу фигурантов. LIVE

По данным следствия, Евгений Коваленко во время акции 27 июля толкнул руками сотрудника патрульно-постовой службы МВД Евгения Терещенко, а затем бросил мусорку в сторону омоновца Максима Салиева. На кадрах оперативной съемки видно, что перед этим Коваленко пытался защитить других людей от жесткого задержания этими двумя силовиками.

Судя по всему, урна, которую бросил Коваленко, до бойца не долетела, поскольку тот никак не отреагировал на произошедшее. После этого Коваленко попытался убежать, но его догнал и схватил оперативник Центра «Э» Андрей Разумов, одетый в штатское. Терещенко и Салиев признаны потерпевшими. Разумов по делу проходит в качестве свидетеля.