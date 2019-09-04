Задушил и выкинул в лесу: как сочинец расправился с супругой

Жителю Сочи, который заявил о пропаже своей 46-летней жены, предъявлено обвинение в ее убийстве. Об этом сообщает Следственный комитет по Краснодарскому краю.

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Преподаватель музыки Светлана Баблидзе пропала еще 16 августа. По данным следствия, возвращаясь с работы, она встретилась с супругом на пляже в Хостинском районе города Сочи. Спустя какое-то время между ними разразился скандал — Светлана заявила, что намерена переехать в другой город. После этого муж якобы задушил ее, отнес тело в машину, положил на заднее сиденье и отвез в лес — труп жены он оставил на горном склоне.

Подождав некоторое время после совершенного преступления, супруг Баблидзе обратился в полицию с заявлением о ее пропаже. Он также сообщил правоохранителям, что ее последний раз видели около магазина «Мастерок».

В результате тело женщины нашли следователи 1 сентября. Восстановив картину происшествия, они завели уголовное дело против мужчины — Следственный комитет планирует ходатайствовать о его аресте. Расследование продолжается.

Жители Хостинского района не верят, что убийство Светланы Баблидзе — трагическая случайность. В социальных сетях ходят слухи, что в Сочи орудует маньяк. Несколькими днями ранее здесь было обнаружено тело 24-летней жительницы Сочи. По предварительной версии, ее убили и ограбили в Хостинском районе города.

По данным следствия, преступник выследил девушку по дороге домой. После ее убийства мужчина забрал у жертвы телефон и сумку, а затем сбросил ее тело с 27-метрового моста. На данным момент следователи выясняют, умерла ли девушка до падения с моста или после, а также проводят анализы на предмет изнасилования.

Местные жители обнаружили тело сочинки 30 августа под Верещагинским мостом вечером. По прибытии на место происшествия криминалисты зафиксировали у нее черепно-мозговую травму.

Похожий инцидент произошел в Череповце. Там 18 августа на пустыре, расположенном на улице Остинской, обнаружили тело женщины. На ее трупе обнаружили следы удушения.

В ее убийстве обвиняется 41-летний супруг убитой. По данным ведомства, она была задушена в ходе бытового конфликта. Об этом сообщили в Следственном комитете по Вологодской области.

Следователи отметили, что после совершенного преступления мужчина снял одежду со своей жертвы и спрятал ее. После этого он обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже свое 51-летней супруги.

Однако вскоре по подозрению в преступлении задержали супруга убитой, который изначально дал ложные показания об обстоятельствах ее исчезновения. В ходе расследования были выявлены доказательства его вины и опровергнуто алиби.

Позже злоумышленник признался, что поссорился с женой во время распития спиртных напитков и случайно задушил ее. Череповчанин понадеялся, что правоохранительные органы припишут убийство грабителю. После признательных показаний мужчины следователи возбудили в отношении 41-летнего супруга погибшей уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Сейчас он находится в СИЗО, а его дело было передано в суд.

Другая история ранее произошла в Братске. Там 9 апреля 2019 года 36-летний местный житель убил свою жену, а затем объявил ее в розыск. Как отметили в Следственном комитете Иркутской области, мужчина заранее спланировал убийство. Он привез жену в лес, где между ними произошла ссора, после чего он задушил ее. Вернувшись в город после совершенного преступления, он рассказал родственникам жертвы о пропаже, а также обратился с заявлением в полицию. По его словам, жена ушла из дома в неизвестном направлении. Позже супруг активно помогал в ее поисках.

Однако вскоре правоохранители задержали его по подозрению в убийстве. В ходе допросов он признался в убийстве жены и показал место, где спрятал ее тело. «У нас с ней возник конфликт. Достала она меня как женщина. Постоянно пилит, пилит. В итоге нервы не выдержали. Я решил ее убить», — пояснил братчанин на допросе.

Местные СМИ отмечали, что мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности, воспитывал трехлетнего ребенка — его семья характеризовалась положительно. Расследование уголовного дела в отношении братчанина продолжается. Его дело правоохранители передали в суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.