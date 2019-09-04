$16 тысяч и изъятые органы: как россияне умирают за границей

Проконсультируют, но не оплатят

В течение этого лета стало известно как минимум о трех несчастных случаях, в результате которых на отдыхе за рубежом лишились жизни российские туристы. В июле в турецкой клинике от перитонита скончалась 16-летняя россиянка из Красноярска. Вскоре после этого родители девочки поделились с журналистами опасениями о том, что турецкие врачи могли изъять органы из тела дочери или даже убить ее с целью продажи их на черном рынке.

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Власти Турции признали, что у покойной россиянки действительно изъяли матку и яичники, однако подчеркнули, что врачи сделали это в соответствии с местным законодательством и для проведения полной судебно-медицинской экспертизы.

После смерти подростка медики заметили большое скопление жидкости в ее животе и решили провести «токсикологические и гистопатологические исследования». После изъятия матки и яичников тело девушки отправили на родину в Красноярск.

Об этом сообщил телеканал «ТВК Красноярск» со ссылкой на Управление здравоохранения города Антальи.

«Тело было передано жандармерии под контролем прокурора для вскрытия, под подпись и протокол судебного разбирательства», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что «о краже органов пациента не может быть и речи».

Родители подростка заявили, что их никто не предупреждал о том, что из тела дочери могут изъять органы или их части. Кроме того, они сообщили журналистам, что за все время, пока их дочь умирала в клинике, и после ее кончины из консульства РФ с ними никто не связывался. По словам родственников, они сами обратились в российское диппредставительство в Анталье, где им дали лишь один совет — обратиться в местную ритуальную фирму, которая и организует доставку тела на родину.

В свою очередь, в диппредставительстве РФ журналистам рассказали, что, согласно официальной версии, россиянка скончалась, не попав в больницу, где было нужное реанимационное оборудование. По словам консула, у семьи не было страховки. После того, как у пациентки остановилось сердце, врачи решили отправить девушку в более оснащенную больницу в Анталье бортом санавиации. Однако по турецкому законодательству россиянку не могли перевести на воздушном судне даже за счет самих родителей. Девушку стали перевозить на машине скорой помощи, однако в это время у нее снова остановилось сердце. Тогда ее решили вернуть в отделение реанимации, где та скончалась.

Что касается задач консульства, то дипломаты обязаны консультировать россиян за рубежом по ряду правовых вопросов, законодательству, действующему в стране пребывания, а также организациям, которые могут оказать дальнейшую поддержку, пояснила «Газете.Ru» Надежда Ефремова, руководитель правовой службы Ассоциации туроператоров (АТОР) России.

«Представители консульства приезжают, если турист находится в тюрьме, суде и требуется помощь по переводу. При этом консульство не оплачивает услуги адвокатов, это расходы самого туриста», — отметила она.

Консульство также не обязано покрывать расходы на лечение туриста или транспортировку его тела на родину. Для этого путешественник должен иметь медицинскую страховку, которая является обязательным условием въезда почти во все страны мира, пояснила Ефремова.

«Все понимают, что негражданину страны бесплатное лечение не положено. При наступлении печальных событий расходы на лечение или репатриацию понесет сам турист или его родственники», — сказала собеседница.

Особое внимание к страховке

В конце прошлого года в Доминикане погибли молодожены из Санкт-Петербурга. Дмитрий Онышкевич и Александра Помелова ехали на машине по серпантину и врезались в железное ограждение. От полученных травм девушка скончалась на месте. Мужчину успели госпитализировать, однако спасти его не удалось.

У погибших не было страховки, в результате расходы на перевозку тел легли на их родственников. Им пришлось выплатить около $16 тыс. Брат Дмитрия на своей странице «ВКонтакте» организовал сбор средств, чтобы перевезти тела в Россию.

«Транспортировка в нашу страну стоит очень больших денег», — сообщил он.

Консульство России в Венесуэле, ответственное в том числе и за Доминикану, помогало семьям со сбором документов для транспортировки, однако не принимало участия в сборе средств.

Еще одна громкая история произошла с туристами в Турции летом 2017 года. Жителю Волгограда Рафику Бахтееву внезапно стало плохо, его госпитализировали в больницу Антальи.

«Мне позвонили из больницы и сказали, что мужу делали две ангиографии, то есть чистили сосуды, но ему стало хуже, он начал задыхаться, и если его сейчас не прооперируют, то он погибнет в течение 20 минут. Потом передали трубку супругу, и он сказал: «Любимая, это будет стоить нам почти миллион рублей, что мне делать?» Я закричала врачам: «Спасайте его!», — рассказала жена пострадавшего Гульсем Бахтеева.

Медики провели неотложную операцию и спасли пациентку жизнь. Вскоре супругам выставили счет в $15 тыс. По словам женщины, в российском консульстве ее отказались пустить даже на порог: «По домофону заявили, что мне тут никто не поможет, чтобы я обращалась в страховую и к туроператору. Я уехала, давясь слезами».

У супружеской пары была оформлена страховка, однако в страховой компании женщине сообщили, что у ее муж якобы страдает хроническим заболеванием, поэтому данная ситуация не является страховым случаям и покрывать расходы на проведенную операцию и дальнейшее лечение они не будут.

«Я спросила врачей, что будет, если я не смогу заплатить им [первоначальный взнос] $10 тыс. Мне ответили, что подадут на меня в суд, и я заплачу в два раза больше из-за неустойки», — рассказала Бахтеева. Она добавила, что понимает позицию врачей, которые спасли ее мужу жизнь. С помощью детей и друзей супруги смогли собрать часть суммы, однако ее оказалось недостаточно, чтобы оплатить всю операцию.

После того, как о трагедии Бахтеевых рассказали СМИ, страховая компания под давлением общественности сообщила, что хотя случай страховым не является, она покроет оставшиеся расходы в размере $10 тыс.

При выборе медицинской страховки турист должен учитывать такие факторы, как собственные планы за рубежом (пассивный отдых, занятия спортом, участия в профессиональных спортивных или экстремальных соревнованиях), возраст и наличие заболеваний, поясняет Наталья Ефремова.

«Мы рекомендуем туристам до оплаты ознакомиться с правилами страхования и принять решение, подходит ли такой полис, и если нет, оформить его в другой страховой компании, которая предлагает более подходящие условия», — отметила она.

Что касается исключения из страховых случаев, то каждая компания в зависимости от конкретного договора определяет свой перечень подобных ситуаций. В список нестраховых случаев может входить состояние алкогольного опьянения, хронические заболевания, беременность. При этом состояние наркотического опьянения признается нестраховым случаем абсолютно всеми компаниями, отметила эксперт.