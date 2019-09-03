Насиловала, убивала и закапывала: в Омске осудили многодетную мать

В Омске 35-летнюю многодетную мать суд приговорил к 22 годам колонии общего режима. Ее признали виновной в организации пыток, убийства, изнасилования, похищении человека, принуждении к сексуальному рабству и других преступлениях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя региональной прокуратуры.

«Суд назначил Бегун наказание в виде 20 лет лишения свободы, с учетом наказания по приговору Кировского районного суда ей окончательно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год», — заявили в ведомстве.

Между тем сообщнику многодетной матери дали аналогичный срок, однако отбывать его мужчина будет в колонии строгого режима. Третьего злоумышленника, который также участвовал в совершении некоторых преступлений, суд лишил свободы на 4,5 года. Также отмечается, что первые 5,5 года Бегун будет отбывать в колонии строгого режима — с учетом приговора по другому делу.

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Напомним, что 35-летняя Бегун, которая выросла в местном детском доме, при участии своего сожителя и других знакомых по детскому дому стала фигурантом 18 уголовных дел. Мать троих детей заподозрили в совершении преступлений еще в 2017 году. Тогда она вместе со своим сыном и сожителем организовала похищение автомобиля марки «Инфинити», после чего угрожала хозяину машины расправой. От него требовали продать транспортное средство и отдать вырученные деньги.

По версии СК, Бегун при содействии сожителя Станислава Бердникова и других бывших детдомовцев, которые называли ее «мамой», совершила сразу несколько жестоких преступлений. Изначально Омский суд дал ей три года лишения свободы. Детей злоумышленницы передали ее бывшему мужу, их биологическому отцу.

Однако после того, как о Бегун стало известно правоохранителям, подтвердилась ее причастность к другим преступлениям. В полицию обратился знакомый злоумышленницы, который заявил, что в 2015 году она при помощи пыток украла и его автомобиль. В день инцидента Бегун попросила подвезти ее, сожителя и детей за город. По пути мужчину уговорили остановиться — вокруг был только лес.

После этого пара потребовала отдать автомобиль, однако их знакомый отказался. Его ударили, привязали за ноги к машине и протащили около 200 метров. Позже ему вручили лопату и приказали копать себе могилу.

В результате злоумышленники сжалились и отвезли пленника в свою квартиру. Там он провел полтора месяца — из-за истязаний он подписал дарственную на автомобиль в пользу Бегун.

На другое преступление многодетная мать пошла летом 2016 года — тогда она хотела временно переписать свой загородный дом на своего родного брата Николая, однако сделка сорвалась, так как омичка усомнилась в его честности.

Бегун решила проучить родственника — она пригласила его вместе с возлюбленной к себе. Там она со своим гражданским супругом и приглашенным приятелем жестоко изнасиловала девушку на глазах у ее сожителя. По версии следствия, происходящее на видео записывал малолетний сын осужденной. Этой записью женщина позже шантажировала пару и требовала выплаты 3 млн рублей.

В полицию с повинной пришел знакомый Бегун, которого она принудила издеваться над ее родственниками. Однако тогда правоохранители не нашли достаточно весомых доказательств вины женщины и отказали в возбуждении уголовного дела.

Узнав о предательстве приятеля, омичка решила отомстить ему — она похитила мужчину, вывезла в лес и заставила копать себе яму, после чего поместила его туда и засыпала землей.

Спустя какое-то время она вместе с сожителем откопала его, однако истязания не прекратились. Омича достали из ямы и привязали к дереву, после чего было принято решение утопить его. Однако вскоре мужчина, не выдержав пыток, скончался.

Также следователи выяснили, что в 2016 году Бегун и ее сожитель организовали секс-притон. Начали они с того, что похитили бывшую детдомовскую знакомую. Пара заперла девушку в однокомнатной квартире и приводила туда клиентов, заставляя ее заниматься с ними сексом.

Между тем деньги за услуги они забирали себе и держали пострадавшую взаперти более месяца. Та вскоре сбежала, но в полицию не обратилась, опасаясь мести Бегун.