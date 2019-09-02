Хотел уйти из школы: подросток покончил с собой во время линейки

В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.

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По данным местных СМИ, 14-летний мальчик проживал в районе Старое Крюково. Труп подростка в лесополосе рядом с учебным заведением обнаружила случайная прохожая и вызвала полицию. Рядом с телом находился рюкзак со школьными принадлежностями. Правоохранители установили личность погибшего по записям в школьном дневнике и сообщили матери о трагедии.

Как передают местные СМИ, при первичном осмотре следов насилия на теле не обнаружили, это позволяет сделать вывод о том, что ребенок добровольно свел счеты с жизнью. По неподтвержденным данным, правоохранители возбудили Уголовное дело по статье 110 («Доведение до самоубийства») УК РФ.

Портал «365 news» сообщает, что подросток отличался плохой успеваемостью — его мать, работающая педиатром, призналась, что третий год подряд он шел в 7-ой класс.

Она рассказала правоохранителям, что за два дня до начала школьного года сын попросил перевести его в 9 класс коррекционной школы. Женщина отказала, потому что хотела, чтобы сын получил хорошее образование. Мать планировала в этом году нанять для подростка репетиторов, чтобы он мог подтянуть успеваемость. При этом подросток не показал, что сильно расстроен из-за отказа перевести его в спецучреждение.

Как рассказала женщина порталу, 2 сентября он находился в обычном расположении духа. Она предложила подвезти сына до школы на машине, однако он отказался. В последний раз мать говорила со школьником около 8.00, когда тот выходил из дома. Чуть позже ей позвонила классная руководительница мальчика и спросила, почему его нет на линейке. Перед роковым поступком подросток удалил страничку в соцсетях.

Женщина воспитывала сына одна — с отцом мальчика она рассталась в 2013 году. Бывший муж женщины злоупотреблял алкоголем и бил ребенка, и его уход из семьи мальчик воспринял положительно.

Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович взял ситуацию с гибелью подростка на контроль. Однако пока его аппарат не обладает никакой подробной информацией.

«Информацию об этом мы получили из СМИ. Никаких других данных у нас нет. Поэтому мы ситуацию, естественно, контролируем, запросили соответствующие органы, и, когда они нам ответят, тогда мы уже сможем что-нибудь сказать. Пока что я не могу даже подтвердить эти сообщения», — сказал Бунимович агентству «Москва».

УВД по Зеленоградскому административному округу и Следственный комитет пока также не опубликовали официальную информацию.

В апреле этого года уполномоченная при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова со ссылкой на данные СК РФ сообщила, что в 2018 году в России число детских суицидов резко возросло — на 14%. «Если в 2017 году было зафиксировано 692 детских суицида, в 2018 — 788», — отметила она.

По мнению Кузнецовой, этот показатель говорит о том, что российские дети предоставлены сами себе, и «проблемы, которые их волнуют, не волнуют никого».

Кузнецова рассказала, что 44% московских подростков не имеют целей в жизни и ничем не интересуются. Они либо гуляют по городу, либо проводят время в интернете, судя по данным исследования аппарата детского омбудсмена. Летом у детей появляется огромное количество свободного времени, которое им нечем заполнить, и они еще чаще идут на преступления, либо разочаровываются в жизни, отметила уполномоченный по правам ребенка.

В большинстве случаев суицид становится результатом двойного воздействия со стороны родителей и учебных заведений. Дети ищут способ избавиться от проблем, эмоционально разрядиться и решают покончить с собой, пояснил «Газете.Ru» детский суицидолог Центра экстренной психологической помощи Геннадий Банников.

«Проблема мне видится том, что сейчас все больше и больше требований к детям со стороны образовательных учреждений. Повышаются требования и со стороны родителей, которые хотят от подростков того, что они зачастую сделать не могут — даже на физиологическом уровне. Например, с самого раннего возраста уже начинают отдавать их в секции и кружки, которые дают большую нагрузку», — сказал эксперт.

Подросткам необходимы доверительные отношения с родителями: если они не видят интереса к своей жизни со стороны взрослых, то впоследствии и сами теряют его. «Дети могут страдать годами, в то время как до этого нет никому дела. Им некуда обратиться, не с кем поговорить о том, что их волнует», — отметил Банников.