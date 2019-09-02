Пожар на корабле: 34 пассажира пропали без вести. ОНЛАЙН

Власти пока не приводят официальную информацию о типе судна. Американские СМИ передают, что длина яхты составляет 23 метра. Американские пользователи в твиттере пишут, что яхта, на которой произошел пожар, вероятнее всего называется Conception («Зарождение»). По словам одного из комментаторов, который ранее был на судне, спальные помещения для водолазов и экипажа находятся на нижнем уровне.
«Я предполагаю, что водолазы, которые спали под палубой, не смогли избежать огня», — сообщил пользователь в твиттере.
Служба береговой охраны США сообщила в своем твиттере о начале масштабной спасательной операции. «Служба береговой охраны, равно как и местные агентства, направила многочисленные ресурсы для спасения, чтобы помочь более чем 30 пассажирам в панике на 75-футовой лодке возле острова Санта-Крус», — говорится в сообщении.
Как сообщает Fox News, корабль выполняет коммерческие рейсы для любителей дайвинга. С горящего судна были спасены четыре члена экипажа, а также капитан, который теперь принимает участие в спасательной операции.
Здравствуйте, дорогие друзья! Трагическое ЧП произошло в Калифорнии — здесь неподалеку от побережья, в районе острова Санта-Крус, загорелось пассажирское судно. Поначалу СМИ говорили о 34 жертвах пожара, однако сейчас они считаются пропавшими без вести. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.