Пожар на корабле: 34 пассажира пропали без вести. ОНЛАЙН

Власти пока не приводят официальную информацию о типе судна. Американские СМИ передают, что длина яхты составляет 23 метра. Американские пользователи в твиттере пишут, что яхта, на которой произошел пожар, вероятнее всего называется Conception («Зарождение»). По словам одного из комментаторов, который ранее был на судне, спальные помещения для водолазов и экипажа находятся на нижнем уровне.

«Я предполагаю, что водолазы, которые спали под палубой, не смогли избежать огня», — сообщил пользователь в твиттере.