Нечем кормить: многодетная мать подбросила ребенка в больницу

Жительница Кубани оставила в больнице свою новорожденную дочь — как сообщает Следственный комитет по Краснодарскому краю, личность женщины уже установлена.

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По данным ведомства, инцидент произошел 31 августа, когда сотрудники больницы нашли в коридоре новорожденную девочку. Медсестра вызвала полицию, после чего была быстро установлена личность матери. Ей оказалась 33-летняя местная жительница.

Она пояснила правоохранителям, что родила дочку дома, не вызывая врачей, после чего ночью принесла люльку с новорожденной в больницу. «Женщина является многодетной матерью, на иждивении у нее находится шестеро детей в возрасте от 1,5 до 14 лет. По имеющейся информации, семья состояла на учете в органах социальной защиты населения как многодетная», — отметили в региональном Следкоме.

Правоохранители инициировали проверку в отношении женщины и условий содержания ее остальных детей. Проверка также коснется местных органов опеки и социальной защиты.

Брошенная девочка сейчас находится в больнице. Однако мать не собирается ее забирать — она готова дать письменный отказ.

Ранее похожий инцидент произошел в Краснодаре. 25 июня 2019 года возле одного из подъездов жилого дома местные жители нашли новорожденного ребенка. Об этом сообщало РИА «Новости».

После того, как ребенка нашли, были срочно вызваны сотрудники правоохранительных органов. Просмотрев камеры видеонаблюдения, следователи выяснили, что в этот день женщина не смогла положить ребенка в бэби-бокс роддома, расположенного на соседней улице, и просто оставила его в ближайшем дворе.

Малыша срочно отправили в больницу — мальчику было примерно 5-7 дней. У него нашли следы от прививок, это означало, что ребенок родился в роддоме.

Женщину нашли: ей оказалась местная жительница, которая, родив и выписавшись из медучреждения, решила отказаться от сына. Ее действия квалифицировали как оставление ребенка в опасности — за это предусмотрено уголовное наказание вплоть до года лишения свободы. Однако следствие идет до сих пор.

«По техническим причинам окно бэби-бокса в данный день не функционировало. При этом женщина не стала обращаться к медикам для передачи им ребенка, а оставила его в ближайшем дворе», — прокомментировал ситуацию телеканалу «Краснодар» начальник пресс-службы УМВД России по городу Артем Коноваленко.

Ребенка передали в социальные службы, сейчас он находится в детском доме. Идет подготовка всех документов и анкеты для предоставления возможности усыновления.

Беби-бокс представляет собой капсулу, которую устанавливают при входе в больницу. Матери, решившей отказаться от своего ребенка, достаточно поместить его туда, после чего медикам поступает сигнал.

Цель этого бокса — избежать смерти малыша: таким образом женщина, пытающаяся оставить ребенка анонимно, не оставит его на холоде, а сдаст в руки медиков.

Возле беби-бокса должен быть установлен стенд, на котором написано: «Для ребенка самое лучшее — всегда быть с мамой, но если тебе нечего есть или нечем накормить ребенка, если кто-то унижает и бьет тебя, если ты не можешь справиться с эмоциями и в тебе растет неприязнь к ребенку, если у тебя проблемы с алкоголем и наркотиками, если тебе негде жить, звони по следующим телефонам».

Как выяснило издание kp.ru, по данным номерам поступает огромное количество звонков. «В 99% случаев первая фраза, которую произносит каждая мамочка, такая: «Я не хочу отказываться от ребенка, но просто не представляю, как смогу прокормить его!» — рассказала изданию президент благотворительного фонда «Колыбель надежды» Елена Котова.

Между тем, по статистике, предоставленной уполномоченной при президенте России по правам ребенка Анной Кузнецовой, в России в 2018 году около трех тысяч детей были оставлены матерями в роддомах. Кузнецова отметила, что число брошенных матерями детей снизилось на 22%, но осталось достаточно серьезным.

Кузнецова добавила, что в 2018 году в федеральном банке данных состояло более 47 тысяч детей-сирот, что «почти на 20 процентов меньше, чем раньше». Кроме того, с 2016 по 2018 год на 15,6 процента снизилось число лишенных родительских прав россиян.