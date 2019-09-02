«Дориан» грядет: США ждут страшного удара урагана

К юго-восточному побережью США приближается ураган «Дориан» — об этом сообщает NBC News. Эвакуация населения объявлена в американских штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина. В Северной Каролине объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Национальный ураганный центр США присвоил «Дориану» пятую, наивысшую категорию по шкале Саффира-Симпсон: скорость ветра достигает 297 км/ч, а отдельные порывы могут превышать 350 км/ч.

Ураган способен причинить катастрофические разрушения и привести к массовым жертвам среди населения. Значительный ущерб также может быть нанесен животному миру штатов, которые окажутся под ударом стихии.

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Эвакуация прибрежных населенных пунктов была объявлена в Джорджии губернатором штата Брайаном Кэмпом. По его словам, эвакуироваться должны все, кто находится восточнее прибрежной автомагистрали I-95. Речь идет об округах Макинтош, Либерти, Глинн, Чэтем, Кэмден и Брайан.

Губернатор также призвал сограждан быть бдительными, сохранять спокойствие и оставаться в безопасных укрытиях.

После этого обязательная эвакуация была объявлена в девяти округах Флориды. Как заявил губернатор Рон Десантис, еще в семи округах эвакуация является добровольной.

Чтобы обеспечить свободный проезд в условиях чрезвычайной ситуации, губернатор Флориды приостановил сбор пошлин на платных автодорогах штата. Кроме того, властями подготовлены около 50 убежищ для граждан.

Уже сейчас на дежурстве во Флориде находятся до 40 поисково-спасательных отрядов. Для восстановления энергоснабжения – если ураган повредит коммуникации – могут быть задействованы до 28 тыс. рабочих электроэнергетических служб.

Кроме того, штат усиленно запасается топливом и продуктами питания. При этом на время урагана закрываются ряд государственных учреждений Флориды, 25 школ и 34 университета и института.

Наконец, эвакуация была объявлена губернатором Южной Каролины Генри Макмастером.

«Мы не можем сделать всех счастливыми. Но мы верим, что сможем сохранить жизнь каждого», — заявил глава штата по телевидению.

Эвакуируется все население южнокаролинского побережья — порядка 800 тыс. человек. Все школы и вузы на время урагана закрываются. Кроме того, эвакуируют больницы и дома престарелых.

Федеральные власти США также обратили внимание на приближающийся ураган, передает ФАН. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посоветовал американцам держаться подальше от побережья Атлантического океана.

«Чрезвычайно опасные высокие волны от урагана <...> наблюдаются по всему побережью. Держитесь подальше от пляжей и от прибоя. Нет необходимости быть рядом или на воде прямо сейчас. Будьте умны, будьте в безопасности, будьте жизнерадостны», – заявил чиновник в своем твиттере.

Как сообщает НСН, если прогнозы метеорологов опрaвдaются, «Дориaн» может стaть сaмым сильным урaгaном, обрушившимся нa Флориду с 1992 годa, когдa сюдa пришел урaгaн «Эндрю». Тогда 65 человек погибли, а 63 тысячи домов были разрушены.

Местные СМИ передают, что «Дориан» уже добрался до Багамских островов, лежащих к востоку от Майами. На видео с места событий видно, что улицы залиты водой, которая затапливает первые этажи домов и подвалы. Сильнейший ветер гнет и ломает деревья.

Ураганы — серьезная проблема для южных штатов США. В 2005 году ураган «Катрина» практически полностью уничтожил Новый Орлеан, унеся жизни 1836 человек и нанеся урон экономике страны в размере $125 млрд.

Массовая эвакуация людей из полумиллионного Нового Орлеана привела к многокилометровым пробкам. Кроме того, множество бедняков не могли позволить себе покинуть штат на время урагана. Более 30 тыс. человек смогли укрыться на стадионе «Супердоум».

Острейшую критику вызвали действия администрации президента США Джорджа Буша-младшего во время «Катрины». Хотя работа экстренных служб и коммунальщиков была организована на должном уровне, массовые жертвы стали поводом для того, чтобы обвинить Буша в бездействии. В спасательной операции в зоне бедствия участвовало 43 тыс. бойцов Национальной гвардии США, 4 тыс. служащих береговой охраны и около 15 тыс. военнослужащих Армии США.