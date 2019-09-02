«Рядом была лужа крови»: в Самаре ребенка убило плитой

Мраморная плита убила десятилетнего мальчика, игравшего рядом с Дворцом Культуры в Самаре. По факту случившегося местные ведомства уже начали проверку, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственное управление СК РФ по региону.

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По данным следователей, инцидент произошел в дневное время 1 сентября в Кировском районе Самары. Ребенок играл рядом со старым зданием и решил забраться на пьедестал колонны. Для того, чтобы не потерять равновесие, он ухватился руками за мраморную плиту на фасаде Дворца, однако она не выдержала его веса и отвалилась.

«Я выбежал на улицу и увидел его, лежащего на земле, свернулся калачиком. Плита, которая накрыла ребенка, была раза в два тяжелее его самого. Рядом была лужа крови. Все наперебой звонили в скорую, звали маму мальчика»,

— рассказал очевидец случившегося порталу «Самара онлайн».

Полученная от удара плиты тяжелая черепно-мозговая травма оказалась несовместима с жизнью – ребенок скончался в машине медиков по пути в больницу. «Реакцию матери передать невозможно, да и нужно ли? Я сам до сих пор опустошен. Тяжело прийти в себя», — говорит мужчина.

Организацией похорон погибшего ребенка уже пообещали заняться власти Самары, сообщили ТАСС в администрации города.

«Вся возможная помощь семье ребенка оказывается и будет максимально оказана. Безусловно, муниципалитет полностью берет на себя расходы в организации похорон», — заявили в пресс-службе, уточнив, что по факту инцидента в Доме Культуры была назначена служебная проверка.

Разбираться в причинах случившегося уже начали в Следственном отделе по Кировскому району. Проверку соблюдения законодательства при обслуживании здания запустили и в прокуратуре Самарской области. «По ее итогам сотрудники и дадут оценку действиям ответственных должностных лиц», — уточнили в ведомстве.

В начале июля 2019 года в Архангельской области скончался другой ребенок — его придавило футбольными воротами на детской площадке. Об этом сообщало информационное агентство FlashNord со ссылкой на СУ СКР по региону.

По информации следователей, на площадке играли двое детей: мальчики раскачивали ворота, в результате чего конструкция рухнула на одного из них. Удар пришелся в область грудной клетки. После случившегося ребенок был госпитализирован, однако спасти его не удалось.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Футбольные ворота вывезли с места происшествия.

Как уточнили в СК, о точных причинах смерти ребенка можно будет говорить только после проведения судебно-медицинской экспертизы. Расследование дела продолжается.

Еще один инцидент, закончившийся смертью ребенка, произошел днем 4 июля на детской площадке в Басманном районе Москвы. Тогда на трехлетнего ребенка упало дерево, сообщал телеканал «Москва 24».

«Дерево прямо лежит на голове. Маленький ребенок лежит в песочнице. И четко по голове у него. Уже бесполезно что-либо делать. Дерево пытались снять, прибежали еще два парня, стащили это дерево», – рассказала женщина, которая увидела случившее из окна своей квартиры и выбежала помогать матери ребенка.

«Услышали, как кричит кто-то очень сильно. Мы даже не знали, что случилось. Там уже картина с ребенком», – рассказал другой свидетель ЧП.

От полученных травм мальчик скончался на месте, позже его гибель подтвердили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Разбираться в причинах трагедии начали в Главном следственном управлении СК РФ. «По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»., — сообщили в ведомстве.

В начале июня следователи также начали проверку по факту гибели пятилетнего ребенка в Ростове-на-Дону – мальчика придавило упавшим шкафом. По данным следствия, инцидент произошел в квартире. 32-летняя мама не уследила за игравшим ребенком, который опрокинул на себя секцию платяного шкафа. В результате прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мальчика, сообщает RostovGazeta.

По факту случившегося в местном Следственном управлении СК РФ была начата доследственная проверка. В настоящий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.