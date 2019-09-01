Захват школы в Беслане: что происходило в день штурма. ОНЛАЙН

Кроме того, по словам Рошаля, сегодня будут уточняться списки находившихся в школе граждан — ранее сообщалось о 354 заложников, однако освобожденные 2 сентября пленники утверждают, что в школе находятся не менее 1000 человек. Эту же информацию подтверждает бывший президент Ингушетии Руслан Аушев, который встречался с боевиками в здании учреждения.
Детский врач Леонид Рошаль сообщает, что жизням детей, которые находятся в заложниках, ничего не угрожает. «У нас в запасе восемь-девять дней. Сегодня угрозы жизни – даже без воды – нет ни одному ребенку. Это я вам говорю как детский врач», – уверяет педиатр, передает РИА «Новости».
Оперативный штаб возобновляет переговоры, которые были прерваны ночью по инициативе боевиков. Террористам вновь предлагают забрать еду и воду для заложников, но те отказываются. Они заявляют, что потерпевшие «сами не хотят принимать пищу и воду» в знак солидарности с «борцами за независимость».
Утром 3 сентября террористы вновь открывают неспровоцированный огонь — выстрелы делаются из гранатомета. Также слышны несколько автоматных очередей. Представитель оперативного штаба Лев Дзугаев сообщает, что боевики из гранатометов простреливали сквер между школой и Домом культуры. Как утверждают террористы, сделано это было, так как они почувствовали «какую-то активность».
Первые дни заложники провели в муках от голода и жажды — боевики издевались над ними, приказывая сидеть в неудобных позах, а также запрещая ходить в туалет. Однако пленники не знали, что самым страшным из дней террора станет 3 сентября.
Заложники сидят на полу в спортзале школы, захваченной боевикамиНТВ/Reuters
15 лет назад террористы совершили нападение на школу №1 в Беслане. Боевики взяли в заложники 1128 человек, среди которых были как взрослые, так и дети. В результате атаки погибли 333 граждан, в том числе 186 несовершеннолетних. В онлайн-трансляциях мы вспоминали первый и второй дни террора. Теперь же «Газета.Ru» передают хронику последних часов бесланцев в плену у боевиков.