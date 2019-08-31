Захват школы в Беслане: поминутная хроника трагедии. ОНЛАЙН

Наконец, 1 сентября ученики и их родители собираются на праздничной линейке во дворе школы, которую недавно отремонтировали. Отдохнувшие после летних каникул они дарят учителям букеты цветов, готовятся встречать первоклассников с колокольчиком, а также обсуждают предстоящий учебный год.

Всего, по данным комитета образования администрации Беслана, на мероприятии присутствует 895 детей и 59 сотрудников учреждения.