Захват школы в Беслане: поминутная хроника трагедии. ОНЛАЙН

О захвате заложников докладывают министру внутренних дел региона Алания Казбеку Дзантиеву. В то же время сотрудники РОВД занимают позиции вокруг школы.
Террористы выставляют детей в оконных проемах в качестве живого щита. Прежде они выбили стекла, чтобы избежать газовой атаки.
Боевики устанавливают взрывчатку, начиненную шурупами, болтами и гвоздями, в спортзале и по всему зданию: устройство раскладывают по стульям, стоящим между заложниками, и вешают на баскетбольные корзины. Заложникам запрещают переговариваться на осетинском языке.
Взрывное устройство баскетбольном кольце в спортзале захваченной школыНТВ/Reuters
Несмотря на то, что на улице боевики уже не стреляют, из школы все еще доносится свист пуль. Представитель прокуратуры сообщает, что террористы делают это специально, чтобы привлечь внимание к захвату, передает РИА «Новости».
Некоторые старшеклассники и взрослые убегают с территории школы — остальным перекрывают выходы две женщины с «поясами шахидов». Милиция не смогла отразить атаку террористов – за первые минуты противостояния погибли трое правоохранителей. Боевики сгоняют всех в спортзал школы. Среди заложников оказались преимущественно ученики начальных классов и их родители — всего их 1128 человек.
Школа №1 в Беслане после штурма, 4 сентября 2004 годаReuters
Школьная линейка заканчивается — родители и дети идут в здание. Со стороны улицы Коминтерна раздаются первые выстрелы — сотрудники милиции, присутствующие на празднике, видят вооруженных боевиков, которые подъехали к учреждению на легковом и грузовом автомобилях. Начинается перестрелка.
Школа №1 — самое старое из учебных заведений Беслана: здание было построено в 1889 году. За эти годы к нему была добавлена масса пристроек, в результате чего к 2004-му она стала представлять собой запутанную систему классных комнат и коридоров.
Наконец, 1 сентября ученики и их родители собираются на праздничной линейке во дворе школы, которую недавно отремонтировали. Отдохнувшие после летних каникул они дарят учителям букеты цветов, готовятся встречать первоклассников с колокольчиком, а также обсуждают предстоящий учебный год.
Всего, по данным комитета образования администрации Беслана, на мероприятии присутствует 895 детей и 59 сотрудников учреждения.
Накануне 1 сентября в Беслане происходят странные вещи: по улицам ходит большое количество милиционеров, а дороги патрулируют десятки сотрудников ГИБДД. Как поясняют местные жители, ходят слухи, что в город нагрянут террористы: в частности они могут атаковать детское образовательное учреждение. Однако горожане уверяют, что никто давно не обращает внимание на такие разговоры, так как они — не редкость в Северной Осетии.
15 лет назад Северная Осетия, а вместе с ней и вся Россия, встречали День знаний в трауре — 1 сентября в школе №1 города Беслана началась крупнейшая террористическая атака. Сотни детей и взрослых оказалиь в заложниках у боевиков. Жертвами трагедии стали 333 человека, в том числе 186 детей, еще более 783 мирных граждан пострадали. «Газета.Ru» восстанавливает хронику этих страшных событий.
Родственники на кладбище в годовщину трагедии, 2008 годСергей Карпухин/Reuters