«Земля содрогнулась»: хроника рокового взрыва на «Рижской»

Ровно 15 лет назад, 31 августа 2004 года, около 20.15 к станции метро «Рижская» в Москве подошла женщина, намереваясь войти в вестибюль. Заметив, что внутри сотрудники милиции выборочно досматривают входящих, она развернулась, остановилась у входа и привела в действие взрывное устройство, которое несла на себе.

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«Раздался жуткий хлопок. Земля как будто содрогнулась. Я папкой накрылся — понял, что взрыв, и полетел дождь из болтов, гвоздей, железок прямо на меня», — рассказывал один из пострадавших по имени Никита.

Взрыв был такой силы, что даже у припаркованных на противоположной стороне дороги машин сработала сигнализация. Два автомобиля, которые находились близко ко входу, загорелись, взрывная волна выбила стекла в вестибюле станции и витринах расположенного рядом универмага «Крестовский». Возможно, основной удар взрыва пришелся на стену универмага, что позволило избежать большего числа жертв.

Тем не менее в один момент на месте погибли семь человек, включая террористку-смертницу. Одна из очевидцев случившегося рассказала журналистам, что незадолго до взрыва ее подруга вышла из вестибюля метро, чтобы покурить. Сама рассказчица осталась ждать подругу внутри, и этим спасла себе жизнь.

Когда раздался взрыв, девушка выбежала на улицу и почти сразу увидела на земле свою подругу — та лежала без рук и с вывороченным животом. Останки погибших раскидало на несколько десятков метров. Тело еще одной девушки отбросило на 30 метров от эпицентра — к шлагбауму на платную стоянку перед универмагом.

«Я проезжал по Рижской эстакаде и стал свидетелем взрыва. После сильного хлопка загорелись автомобили, люди стали в панике разбегаться. Я видел двух раненых женщин, которые поймали машину и уехали в больницу самостоятельно», — рассказывал 24-летний москвич Андрей.

Через две минуты после взрыва к месту ЧП подъехали машины скорой помощи, милиционеры стали оцеплять место происшествия и перекрывать все движение на проспекте Мира. Поскольку сразу после взрыва загорелись автомобили, правоохранители предположили, что бомба была заложена в машине, и саперы стали проверять остальные автомобили.

На место прибыл мэр столицы Юрий Лужков. Позднее он сообщил прессе, что смертница использовала «очень большой объем взрывчатки, нетипичный для подобных действий». Мощность взрывного устройства оценивалась в примерно 1 кг в тротиловом эквиваленте. Кроме того, оно было начинено металлическими поражающими элементами.

54 пострадавших в возрасте от 5 до 66 лет были госпитализированы. Трое из них скончались в больницах — в том числе и 37-летний Николай Кипкеев, который был организатором теракта.

Согласно плану, смертница должна была подорваться внутри вестибюля или на станции. Однако женщина взорвала бомбу, когда находилась рядом со входом — в этот момент ее сопровождал Кипкеев.

В прошлом террорист был дважды судим за кражу, а затем находился в федеральном розыске за террористическую деятельность. Еще в 1997 году он вступил в запрещенную на территории РФ террористическую группировку ваххабитского толка, а после прошел идеологическую подготовку в чеченском лагере.

В дни после теракта по всей Москве были усилены меры безопасности. На объектах транспорта и в других общественных местах стали дежурить дополнительные наряды милиции и расчеты кинологов со специально обученными на поиск взрывчатки собаками. Обстановка в городе была напряженной: всего за неделю до этого в небе две террористки-смертницы подорвали себя на пассажирских самолетах Ту-134 и Ту-154, которые вылетали из аэропорта Домодедово. Погибли 89 человек. Кроме того, с начала 2004 года взрыв у метро «Рижская» стал уже пятым крупным терактом на территории России, в результате которого погибли не менее семи человек.

Что касается личности смертницы, то сначала исполнительницей теракта назвали уроженку Чечни Розу Нагаеву — младшую сестру Аминат Нагаевой, которая взорвала себя неделей ранее на Ту-134. Очень скоро выяснилось, что настоящая Роза Нагаева принимала участие в захвате школы в Беслане. Личность смертницы, взорвавшейся у метро «Рижская», так и не установили.

Тем не менее правоохранителям удалось задержать организаторов теракта. У погибшего Николая Кипкеева нашли мобильный телефон, при помощи которого следствие вышло на его сообщников.

Первым в декабре 2004 года в правоохранители задержали 29-летнего Мурата Шаваева, который в свое время служил в системе Минюста РФ в звании старшего советника юстиции. Весной следующего года были задержаны Тамбий Хубиев и Максим Понарьин.

Понарьин был сыном российского военного, но уже во второй чеченской компании участвовал на стороне боевиков — после того, как в середине 90-х принял ислам, а затем стал ваххабитом. По некоторым данным, на это решение повлиял отчим Понарьина, чеченец по национальности. Молодой человек вошел в группу боевиков славянской внешности, которую готовили специально для осуществления диверсионно-террористических актов на территории России.

После задержания он активно сотрудничал со следствием и признался в том, что организовывал также и другие теракты: взрывы в вагоне электропоезда между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая» в Москве, а также на остановках общественного транспорта в Воронеже. Из «центра» он получал прямое указание о том, что пострадавших при терактах должно быть как можно больше.

Тамбий Хубиев помогал Понарьину в организации взрывов, именно он собирал электронные схемы взрывных устройств. В ходе следствия он признался, что согласился быть взрывником, потому что они «никогда не участвовали в боевых действиях, а также хорошо обеспечивались продовольствием и обмундированием».

В феврале 2007 года суд в Москве признал всех троих виновными в убийствах, терроризме, организации преступного сообщества, незаконном изготовлении, ношении и хранении взрывчатых веществ и оружия, а также подделке документов. Фигурантов приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. Суд также обязал их выплатить 6 млн рублей в виде моральной компенсации в пользу пострадавших. Из троих осужденных лишь Шаваев так и не признал свою вину.

После взрыва у метро власти Москвы приняли решение усилить меры безопасности на транспорте. Именно тогда в метро установили специальные датчики, которые контролируют состояние воздуха и реагируют на токсичные вещества. Кроме того, власти запретили осуществлять торговлю в метро и в радиусе 25 метров от наземных вестибюлей станций.

Станция метро «Рижская» заработала уже на следующее утро после взрыва — к семи утра городские службы вставили выбитые стекла и смыли кровь с асфальта. Около 9.30 по московскому времени СМИ стали сообщать гражданам, что в Беслане террористы захватили более тысячи заложников в школе. Как писали журналисты, «информация о теракте у метро «Рижская» в теленовостях отошла на второй план: в центре внимания была ситуация с захватом школьников в Северной Осетии».