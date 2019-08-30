Роковой турецкий бассейн: 19-летняя москвичка впала в кому

В Турции пострадала еще одна российская туристка. Как сообщает газета «Московский комсомолец», на этот раз несчастный случай произошел с 19-летней студенткой из Москвы. Девушка отдыхала в Аланье вместе с родителями. 22 августа она находилась в водном парке развлечений Sealanya Seapark и купалась в бассейне с экзотическими рыбами.

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По данным издания, студентка начала захлебываться, однако окружающие не сразу поняли, что ей нужна помощь, поскольку девушка плавала в маске с трубкой. Когда студентка ушла глубоко под воду, родители и очевидцы побежали спасать ее. Девушку вытащили из воды, но в сознание она не пришла. Пострадавшую доставили в одну из российских больниц, сейчас она находится в коме.

Как сообщает «МК», родные студентки не смогли получить информацию с камер видеонаблюдения в парке развлечений, поскольку записи были стерты. Семья девушки ищет свидетелей инцидента — в том числе тех, кто обладает аудио- и видеозаписями инцидента.

За последние два месяца это уже третий серьезный инцидент с российскими туристами в Турции, причем в двух случаях жертвами стали несовершеннолетние. 18 августа в отеле Sunhill в турецком Бодруме 12-летнюю школьницу из Петербурга засосало в трубу на дне бассейна.

Как выяснилось, труба не была закрыта решеткой, а мощность всасывания была настолько большой, что несколько мужчин не могли достать девочку на поверхность около 10 минут. После того, как насос выключили, пострадавшую смогли вытащить — с куском обшивки бассейна на руке.

Школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии, она впала в кому. Как позже сообщили российским коллегам турецкие врачи, она четыре раза пережила клиническую смерть. За жизнь девочки боролись турецкие и российские медики. Состояние пациентки было настолько тяжелым и нестабильным, что в первые дни ее не перевозили даже в пределах больницы. Родители россиянки приняли решение отказаться от транспортировки дочери в Санкт-Петербург из-за высокого риска осложнений.

28 августа отец ребенка на своей странице в соцсетях сообщил, что девочка скончалась, так и не придя в сознание. Посольство РФ в Анкаре обязалось внимательно следить за ходом расследования трагедии, которое проводят правоохранительные органы Турции. «Надеемся, что турецкое правосудие установит круг лиц, виновных в этой трагедии, и они понесут заслуженное наказание», — сообщили в дипмиссии.

Турецкая полиция уже задержала сотрудников отеля Sunhill. По данным российского посольства, подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Управляющий отеля отрицает свою причастность к смерти девочки. Мужчина заявил полицейским, что в случившемся виноваты исключительно родители школьницы, которые не уследили за дочерью.

Еще одна трагедия произошла в июле с 16-летней жительницей Красноярска, которая скончалась в турецкой клинике. Во время отдыха девушка почувствовала сильную боль в животе, ее доставили в частную клинику, где врачи диагностировали острый аппендицит. Поскольку медучреждение не имеет права проводить операции, родители пациентки решили перевести ее в другую частную клинику — «Яшам Хастанеси».

Крестная мать девочки Наталья рассказала, что в этой клинике врачи поставили ей новый диагноз — отравление. Родители погибшей утверждают, что в течение нескольких часов медики лечили их дочь лишь с помощью грелок и капельниц. При этом у нее дважды останавливалось сердце.

В результате россиянка умерла, как указано в свидетельстве о смерти, от перитонита. Родители предположили, что медики специально не спасли их дочь, чтобы использовать ее как донора. По их словам, когда тело девушки доставили в Красноярск, некоторых внутренних органов не было на месте.

Однако представители клиники категорически отвергают эти обвинения. Директор заявила, что учреждение намерено подать судебный иск в отношении матери погибшей, поскольку та якобы несколько дней лечила ее активированным углем, хотя девушке была необходима операция на фоне приступа острого аппендицита.

В российском МИД сообщили, что изъятие внутренних органов действительно могло быть, однако происходило оно в соответствии с турецким законодательством. После смерти местные правоохранители завели уголовное дело. В рамках медико-судебной экспертизы в таких случаях изымаются образцы отдельных органов для проведения «углубленного токсикологического и гистопатологического анализа», сообщили журналистам в дипломатическом ведомстве.

Посольство РФ в Анкаре 15 июля направило ноту в турецкое дипломатическое ведомство с просьбой информировать о результатах судебно-медицинской экспертизы, причинах смерти девушки и ходе расследования дела, однако пока турецкие власти не предоставили ответ, отметили в МИД РФ.