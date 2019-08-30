«Самооценку снизь»: собутыльники убили подругу за статус

В Тульской области два местных жителя обвиняются в расправе над односельчанкой — против них возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». На время следствия предполагаемым злоумышленникам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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По данным местного издания «Evo-rus», жертвой стала 26-летняя Наталья Ивлева. О трагедии стало известно в четверг, 29 августа. По версии следствия, за несколько дней до этого девушка распивала спиртное с двумя мужчинами вблизи деревни Череуга Ясногорского района. При этом Ивлева была знакома только с одним собутыльником — по предварительным данным, они состояли в отношениях, пишет «Evo-rus».

В ходе застолья между потерпевшей и ее возлюбленным вспыхнул конфликт — мужчина якобы разозлился из-за статуса с оскорблениями на странице девушки в соцсети «Вконтакте»: «Слышь, мышара. Я бегать за тобой? Самооценку снизь!». В гневе сельчанин стал избивать потерпевшую, нанося ей множественные удары по голове и телу. По данным местных СМИ, после этого он также изнасиловал девушку.

Вскоре к предполагаемому злоумышленнику присоединился второй собутыльник — от полученных травм девушка скончалась на месте происшествия. От тела мужчины решили избавиться, закопав его под деревом в лесополосе. Через некоторое время в правоохранительные органы по факту пропажи сельчанки обратились ее родственники. В тот же день полиция выкопала труп неподалеку от деревни. Уже 28 августа силовики задержали подозреваемых.

«Выйти на их след правоохранителям помог статус в социальной сети погибшей. В нем она нецензурно оскорбила своего партнера», — писало сообщество «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Не менее ужасающая трагедия произошла в Калужской области. Там 6 августа двух братьев Александра и Владислава Коробенковых суд признал виновными в изнасиловании и убийстве 19-летней студентки. По данным регионального Следственного комитета, молодых людей приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Также их обязали выплатить родственникам погибшей компенсацию в размере трех миллионов рублей.

Мать погибшей осталась недовольна приговором — она намерена обжаловать его. По словам родственницы, осужденные не раскаялись, а один из них выходил из зала суда с улыбкой на лице, передавало издание «Аргументы и Факты».

Трагедия произошла 22 апреля 2016 года. В тот день сотрудники полиции нашли в лесополосе города Обнинска тело 19-летней девушки с признаками насильственной смерти — криминалисты установили, что студентка погибла в результате черепно-мозговой травмы. В ходе следствия выяснилось, что на потерпевшую было совершено нападение на территории студгородка.

По словам матери убитой, в тот день Коробенковы условились напасть на кого-нибудь из проживающих в общежитии подростков — там в лесополосе они и увидели ее дочь, передавала газета «АиФ». Молодые люди решили, что старший брат Александр останется в автомобиле, а младший совершит нападение. Когда девушка уже подходила к общежитию, Владислав толкнул ее и ударил битой по голове.

Как пояснил злоумышленник в суде, после этого он продолжил наносить множественные удары жертве. Позже брату решил помочь и второй осужденный. «Они издевались над девочкой два часа. Ударов там насчитали около 60. У нее нету лобика, переломаны глазницы, нос, пальцы рук, как она закрывалась», — пояснила мать 19-летней студентки.

После долгих истязаний девушка еще подавала признаки жизни – тогда, по признанию Коробенкова-младшего, он попытался свернуть ей шею, но не смог, потому что все руки были в крови. В итоге Владислав решил изнасиловать потерпевшую. Надругавшись над ней, парень понял, что у него нет орудия для убийства, поэтому он стал добивать студентку головой о дерево.

После расправы молодые люди украли у погибшей личные вещи из сумки и скрылись с места преступления, писали «Аргументы и Факты». Спустя два года, весной 2018 года, силовики задержали злоумышленников – на них указывали записи с камер видеонаблюдения и результаты молекулярно-генетических экспертиз. Против братьев возбудили три уголовных дела — по статьям «Убийство, совершенное с особой жестокостью», «Разбой» и «Изнасилование». На первых заседаниях они отрицали намерение убивать и насиловать жертву — как пояснили обвиняемые, их главной целью было только ограбление.

Как позже выяснилось, погибшая девушка успешно обучалась на факультете естественных наук калужского университета. «Она была в группе химиков, хорошо училась, готовилась к экзаменам. Спорт был ее хобби. Она занималась аэробикой», — рассказала подруга убитой Наталья, передавало издание «Блокнот».

В то же время знакомые Коробенковых отзывались о них противоречиво. По словам бывших одноклассников заключенных, молодые люди рано осиротели: они воспитывались в многодетной приемной семье дальней родственницы. «Саша был запуганный. Он вызывал жалость. Помню, как девочка из класса сказала ему: У тебя нет мамы, а он голову опустил и заплакал. А Влад был очень агрессивным и задиристым», — отметила подруга старшего брата Александра в разговоре с «АиФ».