Лечили углем: кто виноват в смерти 16-летней россиянки в Турции

В частной турецкой клинике «Яшам Хастанеси» в Аланье, где скончалась 16-летняя россиянка, заявили, что намерены подать судебный иск против матери девочки. Директор учреждения Нуртач Ары отметила, что родители школьницы несколько дней лечили ее активированным углем, хотя у россиянки был приступ острого аппендицита и ей была необходима срочная операция.

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Представитель клиники опровергла обвинения родителей, которые заявили, что врачи убили их дочь ради того, чтобы забрать внутренние органы. «Девочка поступила к нам слишком поздно, в крайне тяжелом состоянии с перитонитом, спасти ее было уже невозможно. Даже подумать нельзя, чтобы здесь были незаконно изъяты органы, о чем вы говорите», — возмутилась директор клиники в беседе с РИА «Новости».

28 августа отец 16-летней жительницы Красноярска Вячеслав Ланшаков высказал подозрение, что тело его дочери вернули в Россию без некоторых внутренних органов.

«Мы сейчас читаем про такие же ситуации и есть подозрение, что все это сделано для трансплантации органов – очень большая вероятность что наша дочь не в полном сборе вернулась домой», — заявил он местному телеканалу ТВК.

Семья Ланшаковых в начале июля отправилась отдыхать в Турцию на машине. На девятый день путешествия девочка пожаловалась на боли в животе, 13 июля ее доставили в частную клинику «Сиедра» в Аланье. Как рассказала врач этого учреждения Айше Бюкте, пациентке сделали анализы и сообщили родителям, что у нее аппендицит и нужна операция, однако учреждение не имеет право ее проводить. Родители выбрали другую частную клинику, в которой можно было сделать операцию, — «Яшам Хастанеси».

Крестная мать девочки Наталья рассказала, что в этой клинике врачи поставили ей новый диагноз — отравление. Родители погибшей утверждают, что в течение нескольких часов медики лечили их дочь лишь с помощью грелок и капельниц. При этом у нее дважды останавливалось сердце.

«В 19:00 у нее началась первая остановка сердца. Во время первой остановки сердца ребенок лежал и говорил: «Мама я умираю?». Где-то через 1,5 минуты она сказала, что ничего не слышит. Подошел доктор и начал измерять у нее давление, а его уже нет», — рассказала Татьяна Ланшакова.

Однако врач клиники «Сиедра» Айше Бюкте встала на защиту коллег из учреждения, где погибла россиянка. По ее словам, медики «Яшам хастанеси» решили не проводить операцию, поскольку для нее было уже слишком поздно — у пациентки наблюдалась последняя стадия перитонита и «скорее всего уже был сепсис».

Врач также отметила, что девочка впервые пожаловалась на плохое самочувствие 10 июля — это указано в истории болезни со слов ее матери. Таким образом, врачебная помощь ей не оказывалась три дня, притом что «скорее всего, у девочки был приступ гнойного аппендицита, который надо было срочно оперировать», подчеркнула врач.

В свою очередь родители покойной сообщили, что турецкие врачи не предоставили им никаких справок и результатов анализов. Единственным документом, который они получили, стало свидетельство о смерти дочери, в котором указано, что она скончалась от перитонита.

Школьница не дожила 1,5 месяца до своего 17-летия. В Красноярске она была популярной моделью, участвовала в конкурсах красоты и снималась для рекламы. Родители россиянки сообщили, что посольство РФ в Турции не оказало никакой помощи, когда ребенка доставили в реанимацию. Позже в телефонном разговоре консулы лишь продиктовали контакты местной ритуальной фирмы, утверждают они.

Семья погибшей уже обратилась в правоохранительные органы. Красноярские следователи проводят проверку по факту смерти несовершеннолетнего ребенка за рубежом. СК назначил судебно-медицинскую экспертизу, результаты которой станут известны в 10-х числах сентября. Если выяснится, что у погибшей девочки действительно незаконно изъяли органы, то Ланшуковы будут обращаться в ЕСПЧ.

Между тем в российском МИД сообщили, что изъятие внутренних органов действительно могло быть, однако происходило это в соответствии с турецким законодательством.

После смерти местные правоохранители завели уголовное дело. В рамках медико-судебной экспертизы в таких случаях изымаются образцы отдельных органов для проведения «углубленного токсикологического и гистопатологического анализа», сообщили журналистам в дипломатическом ведомстве.

Посольство России в Анкаре 15 июля направило ноту в турецкое дипломатическое ведомство с просьбой информировать о результатах судебно-медицинской экспертизы, причинах смерти девушки и ходе расследования дела, однако пока турецкие власти не предоставили ответ, говорится в заявлении МИД.

Нейрохирург и заместитель главного врача по хирургии Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России Андрей Дрянных прокомментировал возможность того, что турецкие врачи изъяли органы россиянки. Он отметил, что перитонит — воспаление органов брюшной полости — не позволяет использовать органы пациента для дальнейшей пересадки.

«Когда речь идет о воспалительных заболеваниях, мы всегда исключаем возможность использования для трансплантации после смерти органов такого пациента. Потому что в них много изменений, которые человеку с пересаженным органом точно не нужны. Изменения воспалительного плана. Соответственно, почки и печень — органы, которые в первую очередь рассматриваются с целью трансплантации — находятся в животе. И тоже подвержены воспалению», — приводит слова специалиста сайт kp.ru.