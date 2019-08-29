«Выжал кровь из сердца и выпил»: куда отправили врача-вампира

В Челябинске вынесли приговор 36-летнему Борису Кондрашину, который устроился в медучреждение по поддельному диплому врача — в 2012 году он вышел из психбольницы, где на протяжении 10 лет проходил лечение после ритуального убийства одноклассника.

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По данным регионального Следственного комитета, в ноябре 2018 года мужчина устроился на должность терапевта по подложному диплому о высшем образовании. Кроме того, он хранил в квартире наркотическое вещество, которое в ходе следствия обнаружили правоохранители.

Уральца отправили на судебно-психиатрическую экспертизу, которая показала, что он страдает психическим расстройством. Таким образом суд вновь отправил его на принудительное лечение.

О том, что Кондрашин устроился на работу терапевтом в городскую больницу №11, стало известно 1 февраля 2019 года — до этого, по словам мужчины, он успел поработать в одной из коммерческих аптек. «Я зашел в аптеку, и фармацевт-продавец меня спросил: «Ну как сходили в поход?». Я был очень удивлен, потому что действительно несколько дней назад вернулся из похода, но этого человека точно до этого никогда не видел. Подумал, что он чей-то друг из моих знакомых. Он спрашивал меня о моей семье, высказывая такие подробности, которых я ему не сообщал точно», — рассказал один из посетителей этой аптеки челябинскому порталу 74.ru.

Притворяясь врачом, злоумышленник также раздавал советы на медицинских форумах — там осужденного узнал один из его бывших лечащих врачей и сообщил об этом в правоохранительные органы. При этом у сотрудников клиники лжедоктор не вызвал подозрений. По словам одного из медработников, Кондрашин был на испытательном сроке, поэтому не принимал пациентов: в основном он проводил лекции о вреде курения, передавало РИА «Новости».

Известно, что еще в 16 лет уралец совершил жестокое убийство — тогда он проживал с отцом, который занимал должность патологоанатома и брал сына на работу. В старших классах Кондрашин стал увлекаться магией: ходил с длинными волосами, одевался исключительно в черное, собирал колдовские книжки, амулеты и магические камни, а также препарировал животных. В ходе расследования правоохранители установили, что в 1999 году мужчина также распространял по школе сильнодействующие вещества, сообщая сверстникам, что они помогут побороть стресс перед экзаменом — лекарства он воровал у отца на работе.

Однажды злоумышленник пригласил к себе в гости одноклассника и предложил ему употребить наркотик. После этого он убил подростка, расчленил его труп, распилив позвонки ножовкой и вынув печень. «Выжав кровь из сердца в серебряный бокал, сотворил заклинание и выпил», — писала газета «Челябинская неделя» в августе 2000 года.

«Для того чтобы стать демиургом — это особая каста в иерархии темных сил, нужно было принести в жертву 10 человек. И одного он уже принес. Голову мы так и не нашли. Единственное. Из головы мы только нашли в квартире — это вываренную челюсть и глазные яблоки», — вспоминал работавший над делом Кондрашина бывший прокурор Александр Филатов в разговоре с телеканалом ТВЦ.

Совершив преступление, подросток вынес останки погибшего на улицу и выбросил их в разных частях Ленинского района – некоторые органы он оставил в банках с формалином у себя дома. «Я помню, как полицейские ходили внизу в перчатках, собирали какие-то части тела. Не знаю точно, что с этой квартирой сейчас, но отец этого Бориса отсюда сразу съехал. Ребята рассказывали, как вместе пробовали кока-колу, которая только появилась в наших магазинах. Всем она нравилась, а Борис сказал: «Вы еще кровь на вкус не пробовали», — рассказала местная жительница 74.ru.

Злоумышленника задержали на следующий день после преступления — судебно-психиатрическая экспертиза выявила у него «шизофрению в форме гомицидомании» (стремление к убийству – прим. «Газета.Ru»). Суд направил его в психиатрическую больницу — на тот момент врачи говорили, что «лечение в целом проходит успешно».

При этом соседка, проживавшая рядом с семьей Кондрашина в 90-х, заявила, что мальчик всегда вел себя неадекватно. «Он был с прибабахом. Всегда ходил с трубкой. Стоял, курил трубку на площадке. В таком махровом длинном халате. С тросточкой. Такой из себя представлял. Человек неадекватный тогда уже был», — рассказывала местная жительница Татьяна Дрошенская ТВЦ.