Смерть роженицы: анестезиолог скончался перед допросом

В одной из больниц Нефтекамска в Башкирии скончался врач-анестезиолог, который должен был давать показания по делу о погибшей роженице. Об этом сообщает портал Ufa1.ru со ссылкой на представителя республиканского профсоюза работников здравоохранения Ольгу Сошникову.

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По ее словам, мужчина умер еще в июле 2019 года — смерть наступила в результате остановки сердца. Между тем сотрудники больницы утверждают, что проблемы с сердцем у него были и ранее. На допрос по делу о смерти роженицы он должен был прийти впервые.

Сошникова считает, что на врачей в Нефтекамске было оказано давление со стороны правоохранительных органов. Она отметила, что эта проблема касается медиков по всей России. «В прошлом году возбуждено более 2,2 тыс. уголовных дел по России, связанных с врачебными ошибками. Проблема актуальна. В каждой крупной больнице республики возбуждено хотя бы одно уголовное дело против медиков», — отметил ее коллега, председатель республиканской организации профсоюза Павел Зырянов.

По состоянию на 29 августа 2019 года, в Нефтекамской горбольнице, где скончалась роженица, работают только 10 анестезиологов — при норме в 23 специалиста. Как отметили в профсоюзе, в Башкирии нехватка персонала — серьезная проблема. «На собраниях в коллективах врачи говорят, что работают по 400 часов в месяц при среднемесячной норме 160 часов», — пояснил заведующий юридическим отделом профсоюза Виталий Манзюков.

Он отметил, что любой допрос и другие следственные действия в отношении врачей не проходят для них бесследно.

«К переживаниям медиков за неблагоприятный исход болезни добавляется угроза несправедливой уголовной ответственности. Все это отражается на здоровье врачей, они получают гипертонические кризы, инсульты и инфаркты», — пояснил Манзюков.

Напомним, что 42-летняя беременная женщина поступила в больницу Нефтекамска в июне 2019 года. Она находилась на последнем сроке беременности, когда врачи выявили у нее осложнение. Было принято решение отправить ее в Уфу, так как у плода ослабло сердцебиение.

Однако по приезде в уфимскую больницу ребенок скончался. Там ей порекомендовали родить самостоятельно, так как кесарево сечение она могла не пережить. Вернувшись в родной Нефтекамск, роженица все же пошла на хирургическое вмешательство. Однако после операции в городской больнице у нее развился сепсис. Было решено вновь отправить женщину в Уфу, но поездка сорвалась — в машине скорой помощи не работал аппарат искусственной вентиляции легких. В результате роженица скончалась в результате заражения крови.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ее смерти. Сотрудники ведомства считают, что медики проявили халатность и ненадлежащим образом выполнили свои профессиональные обязанности.

Похожая история случилась в Ставропольском крае — там Минздрав инициировал проверку по факту смерти 24-летней местной жительницы в роддоме села Курсавка. По версии ведомства, девушка не обращалась в медучреждение на протяжении всей беременности. В Андроповскую районную больницу она попала перед началом родов. Операцию была назначена на 15 августа. После кесарева сечения у роженицы резко ухудшилось состояние.

«Я ей показываю, что у нее девочка. И в этот момент она мне говорит: «Мне трудно дышать». Смотрю на монитор, поворачиваюсь — давление по нулям. То есть в этот момент произошла эмболия околоплодными водами — они попали в сосудистое русло.

Это бывает в одном случае на 40 тыс. родов», — рассказала телеграм-каналу «Mash» 72-летняя акушер-гинеколог Евгения Уманская, которая принимала роды у 24-летней девушки.

В результате девушка впала в кому — в ее мозг перестал поступать кислород. После этого женщину оставили одну на операционном столе. Акушер-гинеколог вышла, так как у нее якобы поднялось давление, а ее помощница покинула рабочее место, сославшись на необходимость приехать домой к мужу. «Я готова была упасть, а 20 минут не могут решить жизнь человека», — поясняла Уманская.

Между тем контролировать состояние пациентки остались только три медсестры. Они рассказали сайту kp.ru, что роженице стало плохо из-за того, что кислородная маска была сломана. Затем у девушки началось кровотечение, которое врачи не успели остановить. В результате пациентка скончалась. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», подчеркивали в региональном Следственном комитете.