«Ей сейчас не больно»: трагическая судьба 12-летней россиянки

На протяжении 10 дней за трагической судьбой 12-летней россиянки следила вся страна: 18 августа она едва не утонула в бассейне отеля «Санхилл» в турецком городе Бодрум. Руку ребенка засосало в трубу – девочка не могла выплыть на поверхность в течение 10 минут.

«Первым ребенка под водой увидел папа, когда нырнул. Он пытался ее вытащить, но руку засосало в трубу насоса очень сильно. Он стал звать на помощь, подключились другие гости», — рассказывала «Фонтанке» мать ребенка.

По словам женщины, руку девочки не удалось вытащить из насоса даже после его отключения. Поэтому, когда усилиями восьмерых человек она все же оказалась на суше, на ее руке остался кусок трубы.

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Позже пострадавшая была доставлена в местную больницу, где более недели врачи боролись за ее жизнь. За это время она успела четыре раза пережить клиническую смерть, состояние девочки характеризовали как «глубокую, запредельную кому»: у нее сохранялся отек головного мозга и сердечная недостаточность.

Российские медики, отслеживавшие состояние девочки через постоянный диалог с турецкими коллегами, предрекли скорую смерть девочке уже через несколько дней после того, как та едва не утонула в бассейне. Как отмечал руководитель клинического центра анестезиологии и реаниматологии НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Вячеслав Афончиков, проведенные под водой 10 минут были слишком большим сроком – за это время от гипоксии успела сильно пострадать кора головного мозга ребенка.

Изначально еще живую девочку должны были перевезти в Россию для лечения в Санкт-Петербургской клинике, однако родители ребенка отказались от этой идеи, так как состояние подростка ухудшалось с каждым днем.

27 августа у нее началась субфебрильная лихорадка. Тогда же врачи поддержали решение родителей оставить девочку в Турции, заявив о больших рисках для ее здоровья.

Тем не менее несмотря на все предпринятые меры 28 августа в посольстве РФ в Турции сообщили печальную новость: 12-летняя девочка скончалась в университетской больнице Памуккале, не выходя из комы.

«По информации турецких врачей, после неоднократных попыток реанимации была констатирована остановка сердца», — сообщили РИА «Новости» со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ в Анкаре.

В генконсульстве также пообещали внимательно следить за ходом расследования смерти девочки. Руководить им будут правоохранительные органы Турции, которым предстоит установить круг лиц, виновных в трагедии.

При этом сам управляющий отеля Sunhill свою причастность к смерти девочки признавать не намерен — по словам турка, вина в случившемся лежит исключительно на ее родителях, которые не уследили за дочерью.

Теперь погибшую в Турции маленькую россиянку доставят в родной Санкт-Петербург 31 августа. Об этом сообщил ее отец Андрис Лейкуцис на своей странице в социальных сетях.

По словам главы семейства, они с женой вылетят тем же рейсом. Сейчас им осталось завершить последние дела перед отъездом.

«Спасибо МИДу. Спасибо всем. Летим в субботу все вместе. Прямой рейс Анталия — Питер. Вылетаем в субботу в 23 часа. Через час уезжаем из Денизли. Все вместе. В этом городе осталась малость. Сказать спасибо доктору Октаю Бей, собрать вещи», — написал мужчина.

По словам Лейкуциса, ему нелегко справиться с эмоциями от случившегося. Тем не менее никаких претензий к турецким врачам, под наблюдением которых находилась дочь, он не имеет никаких вопросов: «Очень тяжело... Турецкие врачи делали все возможное. Реанимационные действия закончились через 20 минут после остановки сердца. Большое Вам спасибо».

Он также обратился ко всем людям, которые поддерживали их семью на протяжении тяжелого для них периода. «Мы знаем, что жизнь продолжается, но наша жизнь уже никогда не будет такой как раньше», – подчеркнул Лейкуцис. К своему посту он также прикрепил фотографию торта, приготовленного дочерью незадолго до трагедии.

Мужчина также заявил, что в скором времени они с женой постараются ответить на каждое сообщение, которое им писали в социальных сетях.

Мать девочки также написала пост в социальных сетях, в котором призналась, что очень тяжело переживает утрату.

«Пью водку и закусываю мороженым, без этого, к сожалению, никак. Поддерживаем себя мыслью: ей сейчас не больно, не страшно и легко. Она рядом. А мы справимся как-нибудь», — поделилась эмоциями родственница.