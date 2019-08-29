«Были пьяны»: врачей подозревают в смерти многодетной матери

В Екатеринбурге врачей Госпиталя ветеранов войн подозревают в халатности, повлекшей смерть пациентки. В ситуации разбирается Следственное управление СК РФ по региону. По предварительной версии следствия, операцию многодетной матери провели нетрезвые врачи. По факту случившегося ведомство проводит проверку.
«Выясняются обстоятельства смерти, будет проверяться качество и своевременность оказания медпомощи, устанавливаются иные имеющие значение обстоятельства», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе регионального СК.
Изначально о трагическом инциденте в Екатеринбургском госпитале сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на источник в медицинской сфере. По данным СМИ, 31-летняя мать троих детей поступила в отделение челюстно-лицевой хирургии из-за осложнений после удаления зуба: у девушки болела десна и воспалилась шея.
Вечером 23 августа скорая помощь смогла отвезти девушку только в Госпиталь ветеранов войн — там находилось ближайшее сепсисное отделение.
«Это была пятница, вечер: рассказывают, что врачи, делавшие операцию, были пьяны. В начале операции один из них вставил трубку, через которую подается кислород, не в трахею, а в пищевод. В результате женщина умерла от гипоксии»,
— рассказал изданию медик, знакомый с обстоятельствами дела.
Врачи провели вскрытие через два дня после смерти пациентки, однако вопреки правилам не стали сообщать о случившемся в правоохранительные органы. По словам родственников покойной, им также не удалось добиться от врачей адекватного объяснения причин смерти многодетной матери.
«Нам вообще сперва сказали, что у нее не выдержало сердце, — заявил муж умершей пациентки. — Но этого не может быть: сердце у нее было здоровое».
Как отмечает мужчина, внезапная смерть жены просто выбила его из колеи — она должна была просто удалить зуб по бесплатному талону.
После смерти девушки без матери остались трое маленьких детей: сын и две дочери. Теперь их воспитание полностью ляжет на отца. «Она была для меня все. Почему она? Как мы теперь будем жить? Я ведь даже косички дочкам заплетать не умею», — признался мужчина.
В самом Свердловском областном госпитале ветеранов войн признали, что такая пациентка у них действительно была. Однако, по мнению главного врача Олега Забродина, операция была проведена правильно.
«Она скончалась после хорошо проведенной операции от отека гортани: реанимационные мероприятия были практически невозможны в силу стремительности нарастания отека», — заявил Забродин.
Как уточнил главврач, смерть пациентки уже проанализировала специальная комиссия. Кроме того, информация о случившемся передана в региональное министерство здравоохранения, специалисты которого также приняли участие в клиническом разборе. «Все ошибки разобраны, рекомендации даны», — подчеркнул Забродин.
Он отметил, что пациенты далеко не всегда умирают из-за неправильно проведенных операций — бывает и так, что фатальными становятся осложнения, которые трудно предвидеть и корректировать.
«Информация о том, что врач или врачи находились в состоянии опьянения, я комментировать не буду — пусть это будет на чьей-то совести. При патологоанатомическом вскрытии никаких нарушений не обнаружено», — заключил главврач госпиталя.
В апреле 2019 года еще один скандал с участием пьяного врача разгорелся и в Нижегородской области.
Тогда в соцсетях появилось видео, на котором видно, как медик не может самостоятельно подняться с пола, цепляясь за перила лестницы, и с трудом произносит слова. Все это происходит на пороге городской больницы №2.
При этом мужчина выражает готовность вести прием больных и объясняет падение гололедом. «Упал прямо в яму. Скользко», — говорит он. «Вы всех больных в таком состоянии принимаете? Вы что творите?!», — возмущенно спрашивает женщина, которая привезла в больницу свою мать.
Как сообщил главный врач учреждения Сергей Шамин, о пьяном враче он узнал от дежурного и немедленно распорядился провести освидетельствование медика. Сотрудники также вызвали на место полицию, чтобы вывести дебошира с территории больницы. Больше он там не появлялся, подчеркнул главврач. «Данный инцидент — первый за 43 года моей работы в здравоохранении», — отметил Шамин.
Однако пьяный доктор отказался от освидетельствования и подписания акта, составленного полицией, а также не явился в больницу для дачи объяснений. В итоге его уволили по статье «О появлении на рабочем месте в нетрезвом виде».