«Мама, я умираю?»: турецких врачей винят в краже органов россиянки

В Турции скончалась 16-летняя жительница Красноярска, которой врачи отказывались помочь на протяжении девяти часов. Об этом сообщает местный телеканал ТВК.

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Как рассказали журналистам родители умершей россиянки, в начале июля 2019 года всей семьей они отправились в Турцию на автомобиле. Через девять дней после начала путешествия у их дочери внезапно заболел живот, и ее доставили в местную частную клинику с подозрением на инфекцию.

По словам матери девочки, Татьяны Ланшаковой, на территории больницы они были уже в полдень по местному времени, однако на протяжении девяти часов никто и не думал уделить поступившему ребенку внимание.

«В 19:00 у нее началась первая остановка сердца. Посчитайте сами сколько они нас продержали! <…> ребенок лежал и говорил: «Мама я умираю?». Где-то через 1,5 минуты она сказала, что ничего не слышит. Подошел доктор и начал измерять у нее давление, а его уже нет»,

– рассказала Ланшакова.

После первой клинической смерти турецкие медики, наконец, поставили пациентке подозрение на аппендицит и приняли решение отправить ребенка в другую клинику. Однако и там адекватной помощи добиться не удалось: как рассказывает отец покойной, на вздувшийся живот дочери зачем-то накладывали горячую грелку и ставили капельницы.

Вскоре у девочки случилась вторая остановка сердца, после которой ее уже не удалось реанимировать. В результате девочка, которая в следующем году должна была поступать в медицинский университет, скончалась от халатности врачей, подчеркивает ее папа.

Ланшаков уверен: за недобросовестностью врачей стоит нечто большее. По его подозрению, скорее всего, тело дочери было доставлено в Россию без части внутренних органов.

«Ребенка просто убили капельницами и анализами. Мы сейчас читаем про такие же ситуации, и есть подозрение, что все это сделано для трансплантации органов — очень большая вероятность, что наша дочь не в полном сборе вернулась домой», — заявил журналистам Вячеслав Ланшаков.

Уверенность мужчины подкрепляет то, что они с супругой не видели никаких медицинских справок и результатов анализов — врачи просто вручили им заключение о смерти и отказались от дальнейшего диалога. В графе «причина смерти» в документе указано: «перитонит», то есть воспаление брюшины.

По словам Ланшаковых, добиться помощи им не удалось и от посольства РФ в Турции. В телефонном разговоре уже после смерти россиянки представители дипмиссии просто дали родителям контакты местной ритуальной фирмы.

Как сообщает ТВК, родители девочки уже обратились в Следственное управление СК РФ по Красноярской области — там начали проверку по факту смерти несовершеннолетнего ребенка за рубежом. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, в рамках которой будет проведено вскрытие тела. Его результаты родителям сообщат только в сентябре.

Как заявляют сами Ланшаковы, в случае, если у дочери действительно будет не хватать органов, они обратятся в Европейский суд по правам человека.

Накануне в одной из клиник Турции, не выходя из комы, скончалась еще одна несовершеннолетняя россиянка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума. Об этом сообщили в посольстве РФ в Турции.

По информации представителей дипмиссии, сердце 12-летнего ребенка остановилось несмотря на неоднократные попытки реанимации, предпринятые медицинским персоналом.

После случившегося российская дипмиссия обязалась внимательно следить за ходом расследования трагического инцидента, которое будут проводить правоохранительные органы Турции. Посольство также поможет родителям в доставке тела девочки на родину.

Несчастный случай с россиянкой произошел 18 августа в отеле «Санхилл» в городе Бодрум. В тот день руку ребенка засосало в трубу бассейна — девочка не могла выплыть на поверхность в течение 10 минут.

Спасти задыхавшегося ребенка пытались отдыхающие, однако сделать это не получалось из-за работающего насоса. Работники отеля сделали это слишком поздно: на тот момент у россиянки уже случилось кислородное голодание, которое разрушает кору головного мозга. Позже девочка была доставлена в больницу в критическом состоянии. По свидетельству турецких врачей, она четыре раза пережила клиническую смерть.

При этом сам управляющий отеля Sunhill свою причастность к смерти девочки признавать не намерен — мужчина заявил полицейским, что вина в случившемся лежит исключительно на ее родителях, которые не уследили за дочерью.