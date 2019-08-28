Насилие в Анапе: двое полицейских арестованы

Анапский городской суд санкционировал двухмесячный арест двух сотрудников патрульно-постовой службы местного ОВД за то, что они – по версии следствия – давлением заставили заняться с ними сексом 17-летнюю волейболистку на пляже в поселке Витязево.

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Девушка приехала в Анапу для участия в финале чемпионата России по пляжному волейболу. По версии следствия, спортсменка находилась на пляже вместе со своим молодым человеком, когда в момент их интимной связи вмешались сотрудники полиции.

Молодого человека силовики отпустили, а девушку принудили к сексу в обмен на несоставление административного протокола о нарушении правопорядка. При этом пострадавшая уточнила, что близость у нее была с двумя сотрудниками полиции, тогда как третий стоял в стороне и снимал происходящее на камеру.

После секса полицейские якобы отвезли спортсменку в спортивно-оздоровительный клуб «Волейград», где базируется ее команда. Интересно, что в сети появилось видео с камеры наблюдения одного из местных ночных клубов, из которого явствует, что в начале пятого утра девушка еще веселилась – но уже одна.

На следующее утро спортсменка обо всем рассказала тренеру и они подали заявление в городской Следственный отдел.

В итоге на полицейских было заведено уголовное дело по подозрению в понуждении к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней (ч.2 ст.133 УК РФ), а в отделении полиции, где работали фигуранты дела, прошел ряд увольнений, в том числе и непосредственных руководителей подозреваемых.

При этом сообщалось, что расследование ведется в отношении 26-летнего старшего сержанта Рустама Наниза, 28-летнего сержанта Алия Казанчи и 28-летнего сержанта Леонида Паланчука. Кого именно суд постановил арестовать, пока неясно, передает ТАСС.

Как утверждает адвокат Паланчука Юрий Гапеев, сотрудники правоохранительных органов подошли к молодым людям с целью выяснить, чем они занимаются, однако в этот момент пара разбежалась, передает НСН.

Парня удалось поймать сразу же, а девушка в свою очередь отбежала на несколько десятков метров, а затем упала и выронила свой телефон. Представитель Паланчука подчеркнул, что его подзащитный хотел помочь.

«Спортсменка сразу стала объяснять, что она чемпионка молодежного чемпионата мира по пляжному волейболу, призер Олимпийских игр. Говорила, что имеет сексуальные отношения с парнем, с которым ее застукали, но при этом отказалась называть его имя. Пояснила, что она не хочет, чтобы об этом знали родители», — уточнил адвокат.

Защита подозреваемых также указала на тот факт, что сама пострадавшая о своем возрасте при разговоре с полицейскими не рассказала, тогда как сотрудники органов посчитали, что так уже является совершеннолетней.

«Сотрудники полиции вошли в ее ситуацию, сказали, что общественный порядок не нарушен, потому что пара занималась сексом вдалеке от людных мест.

Более того, они помогли даме найти потерянный телефон, пообщались с ней немного. Затем вернули девушку ее парню, передали с рук на руки и отпустили, а затем пошли дальше в поселок Витязево патрулировать территорию», — сказал юридический поверенный.

Дело получило широкую огласку. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее отвратительными и неприемлемыми инцидентом.

«Упомянутые вами случаи изнасилования абсолютно неприемлемы, отвратительны, но не нужно это связывать с полицейскими. Преступления совершают, если это доказано судом, граждане», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что такие действия являются возмутительными и недопустимыми. Пресс-секретарь также призвал дождаться результатов разбирательств и не делать поспешных выводов об обстоятельствах дела. По его словам, совершившие данное деяние должны быть наказаны.

Инцидент был взят на контроль Следственным отделом по городу Анапы, а расследование курирует лично глава муниципального образования город-курорт Анапа Юрий Поляков, передает ФАН.

На планерном совещании, запись с которого выложила в своем официальном аккаунте в инстаграме администрация города, Поляков посвятил случившемуся часть своего выступления.

«Эти негодяи обязательно понесут суровое наказание. В Анапской полиции работает более 800 сотрудников, среди этих людей есть профессионалы, хорошие сотрудники, которые проработали не один год. Не хотел бы, чтобы из-за каких-то подонков была брошена тень на всю полицию нашего города», – подчеркнул мэр.