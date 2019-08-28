Не кормили и угрожали: в Батайске держали в рабстве 14 человек

14 человек освобождены из рабства в городе Батайске Ростовской области. Их незаконно удерживали на территории частного дома, заставляя работать. Об этом сообщили в Следственном комитете по Ростовской области.

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По версии следствия, двое батайчан приезжали в Ростов-на-Дону в поиске людей без определенного места жительства. Они предлагали им временную подработку, а затем привозили на частный участок в Батайск, понимая, что никто не отправится на их поиски.

Людей содержали в антисанитарных условиях, редко кормили и угрожали избиением. Если у кого-то из них оказывались документы, их отбирали. Рабов ежедневно вывозили в поле, где они бесплатно выполняли тяжелые сельскохозяйственные работы.

В среду, 28 августа, стало известно о задержании предполагаемых злоумышленников. Против них возбуждено уголовное дело о преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 127.2 УК РФ «Использование рабского труда».

Это уже не первый случай, когда россияне попадают в рабство. 11 июля 2019 года к следователям обратился житель Нурлатского района Татарстана. Он сообщил, что 20 дней местные полицейские держали его в рабстве.

Как сообщил потерпевший сайту kp.ru, в начале мая, когда он находился в гостях, к его знакомому приехали сотрудники местного ОМВД. Хозяина дома подозревали в ограблении магазина. Однако в итоге правоохранители задержали обоих мужчин, после чего отвезли их в ближайшее село Новое Демкино. Там мужчин они работали на ферме родственника двух братьев полицейских.

По словам собеседника издания, у него не было возможности обратиться за помощью — все документы и телефон у него отобрали. Его рабочий день начинался в четыре утра и заканчивался в час ночи. Все это время он присматривал и ухаживал за быками и коровами. Если он плохо или медленно работал, его избивали.

Спустя 10 дней сестра потерпевшего приехала к нему домой и обнаружила, что мужчины давно нет дома. Она пошла в полицию и написала заявление о его пропаже. Злоумышленники тем временем спохватились и быстро привезли ее брата в ОВД, где заставили его написать заявление о том, что работал он добровольно. После этого полицейские отвезли мужчину обратно.

Вскоре они все же решили отпустить его — отвезли к трассе, дали 300 рублей и немного еды. Вскоре правоохранители были задержаны — против них было возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение человека». Как сообщали в МВД по Республике Татарстан, в ведомстве тщательно изучат все обстоятельства дела: «По опубликованной в СМИ информации о причастности двух полицейских ОМВД России по Нурлатскому району Республики Татарстан к принуждению к труду местного жителя, начата служебная проверка». В министерстве отметили, что полицейские обвинения в свой адрес отрицают — они утверждают, что мужчина сам устроился к ним на работу, жил и питался в доме, а также получал зарплату.

Похожая история произошла с жителем Приамурья Владимиром Смускиным, который провел полгода в цыганском рабстве на юге России. Об этом сообщал портал «Первый областной». По данным издания, в начале сентября 2018 года мужчина приехал в Ростов-на-Дону для работы в строительной компании. Вскоре он уволился оттуда и однажды, прогуливаясь по городу, встретил цыган, которые предложили ему подзаработать. Мужчина поехал вместе с ними. Первое время все было отлично, к нему хорошо относились, однако затем заставили одеваться в цыганские одежды и просить милостыню на площади.

Более того, его часто избивали даже за незначительные провинности, а также кормили раз в несколько дней. Спустя какое-то время с третьей попытки пленнику удалось сбежать от цыган.

Это случилось ночью в январе 2019 года. Мужчина месяц питался на 4 тыс. рублей, которые он сохранил после попрошайничества на улице. Он не мог купить себе билет на автобус или поезд, так как у него отобрали документы.

В результате мужчина пешком дошел до Челябинской области, однако дальше двигаться не мог, так как замерз и серьезно испортил обувь. Тогда он нашел таксофон и позвонил в местную полицию. На помощь россиянину приехали сотрудники ГИБДД — они доставили его в местный отдел. Вскоре жителя Приамурья поместили в центр социальной адаптации граждан, расположенный в городе Златоусте. Там через некоторое время ему выдали справку об утери паспорта и отправили домой. Следователи продолжают поиски цыган, которые держали в плену мужчину.