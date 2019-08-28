Температура ниже нуля: москвичей предупредили о заморозках

В ближайшие сутки в Москве ожидается серьезное похолодание: днем в среду, 28 августа, температура опустится до +17°C, а ночью и вовсе будет держаться на отметке в +2°C. В то же время в Подмосковье ближе к вечеру нагрянут заморозки до -2°C.

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Воздух, по словам синоптиков, не может прогреться из-за нависших над столицей туч. «Выше +17°C температура не поднимется. А в ночь на 29 августа, напротив, из-за ясного неба воздух остынет до +2°...+4°C, а по области, преимущественно на востоке в районе Черусти, возможны заморозки до -2°C», — пояснила главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова «Российской газете».

По ее словам, низкую температуру и облачность принес в московский регион холодный атмосферный фронт с берегов Финляндии.

В свою очередь в Гидрометцентре России отметили, что подобные погодные условия сохранятся в столице и области вплоть до выходных. «Начиная со второй половины недели Москва окажется в холодной части антициклона, на восточной периферии. В центр европейской России будет поступать свежий арктический воздух», — сообщил RT научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Причиной того, что низкая температура не будет сопровождаться обильными осадками, станет высокое атмосферное давление, отметил метеоролог. Оно в свою очередь может вызвать у москвичей мигрени, а также проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом.

В завершении сезона жители столицы все-таки смогут немного насладиться летними деньками. Так, в предстоящие выходные жителей столицы ждет почти июльская погода: в ночь на субботу, 31 августа, воздух прогреется до +12°C, днем ожидается до +23°C, а в воскресенье — до +25°C. «В выходные будет чудесная погода. При небольшой облачности у нас погода без осадков. Ветер стихнет, поэтому погода будет очень комфортной», — сообщила главный специалист Метеобюро Поздянкова РИА «Новости».

При этом синоптик отметила, что атмосферное давление останется выше нормы на 10 единиц. Первые дни сентября также порадуют жителей столицы теплом. В день, когда в школах пройдут праздничные линейки, температура воздуха поднимется до +26°C. «И первого, и второго числа. И особенно второго числа, когда наши дети пойдут в школу, погода сохранится очень теплой», — подчеркнула Позднякова.

Резкое потепление с началом осени в Гидрометцентре России объяснили влиянием сухого воздуха на антициклон. «В первый день учебы обойдется, скорее всего, без дождей. Несмотря на то, что будет светить солнце, одеваться стоит теплее, поскольку школьные линейки проходят на улице, а в утренние и вечерние часы воздух довольно прохладный», — рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

После Дня знаний метеорологическая ситуация немного ухудшится из-за облачности и кратковременных осадков, однако к праздничным выходным в честь День города погода реабилитируется.

«В некоторые из дней первой недели сентября возможны какие-то дожди, и поскольку будет более облачно, температура будет понижаться. Но расчеты показывают, что велика вероятность того, что теплая погода у нас вернется в конце первой недели сентября, и следующие выходные тоже будут довольно теплыми», — заключила Позднякова.

Что касается других российских регионов, то их в ближайшие дни также ждет непогода. На севере Поволжья и среднем Урале пройдут сильные ливни, сообщила завлаборатории Гидрометцентра Людмила Паршина. Она отметила, что столбики термометров в среду, 28 августа, не поднимутся выше +14°C из-за бурного ветра. В то же время в ночь на четверг, 29 августа, температура воздуха опустится ниже нуля.

Сильнее всего пострадают от заморозков Архангельская и Вологодская область, а также Ненецкий округ и Республика Коми: в ночь на 29 августа туда придут похолодания до -3°C. Ситуация не изменится вплоть до выходных.

«Заморозки ожидаются. Они у нас были и раньше и в Архангельской, и в Вологодской области. На севере заморозки могут быть в течение всего лета, это нормально, это наш климат», — пояснили в Гидрометцентре.

Более утешительные прогнозы для россиян синоптики дали на сентябрь — они уверили, что на всей территории страны температура воздуха будет выше или около нормы. Особенно теплым месяц станет для азиатской части России. Однако долгожданное «Бабье лето» придет в страну достаточно поздно — во второй и третьей декадах, сообщил Вильфанд «Российской газете».