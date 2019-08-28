Кричал от боли: россиянин умер после отказа врачей в операции

В Тюмени врачи отказались госпитализировать пациента с последней стадией тяжелого заболевания, а также делать ему в срочной операции. Не дождавшись помощи, мужчина скончался в возрасте 44 лет. Об этом в сообществе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» рассказала 43-летняя супруга умершего Любовь Прорвина.

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Женщина сообщила, что первоначально они с мужем обратились в областную клиническую больницу №2 — там больному отказали в проведении операции несмотря на сильные боли.

Вместо срочного хирургического вмешательства врачи предложили мужчине встать в очередь на плановую операцию, которую пообещали провести где-то через год. «Состояние с каждым днем становилось все хуже, он мог ходить только после обезболивающих препаратов и то с большим трудом»,

— отметила Прорвина.

По словам тюменки, вечером 27 июня состояние супруга резко ухудшилось, а болезненные ощущениями стали невыносимыми: мужчина кричал и периодически терял сознание. «Все жизненно важные показатели резко упали. Обезболивающие препараты перестали помогать», — пояснила женщина.

Фельдшеры, которые приехали на вызов, сделали все необходимое, чтобы облегчить боль пациента, но это не принесло результатов. В итоге медработники позвонили в ту же областную клиническую больницу №2, чтобы предупредить о госпитализации больного в тяжелом состоянии. Однако дежурный хирург категорически отказался принимать 44-летнего мужчину. Врач скорой помощи еще несколько раз звонил в медучреждение, однако помощи больной так и не дождался — его сердце не выдержало и остановилось.

Проверкой ЧП занялись в департаменте здравоохранения Тюменской области и региональной прокуратуре. «Мы приносим искренние соболезнования Любови Прорвиной. К сожалению, существуют стадии заболеваний, в лечении которых современная медицина бессильна. В настоящее проводятся проверки, медицинская документация проходит экспертизу. Результаты будут направлены в адрес заявителя по окончанию всех проверочных мероприятий», — сообщили в ведомстве РИА «Новости».

Похожая история произошла в Москве. Там безразличие врачей привело к смерти 81-летней пенсионерки, страдающей от онкологического заболевания. О трагедии 27 августа сообщили в Росздравнадзоре.

По данным ведомства, в первый раз пожилая женщина обратилась в Государственную клиническую онкологическую больницу №1 в декабре 2018 года. Там у нее диагностировали базальноклеточный рак — заболевание, при котором пациента ставят на учет, назначают лечение и регулярно осматривают. Однако врачи столичной больницы поставили больную на учет только спустя 10 месяцев, когда в ходе осмотра обнаружили у нее в кишечнике злокачественную опухоль.

Медики решили оперировать, несмотря на то что у нее был зафиксирован низкий уровень гемоглобина. Это отклонение является прямым противопоказанием для проведения операции.

В связи с этим хирургическое вмешательство привело к осложнениям – москвичка осталась в больнице и ежедневно жаловалась на ухудшение состояния. Однако, как сообщили в Росздравнадзоре, лечащий врач игнорировали ее жалобы.

Через некоторое время женщина почувствовала резкую боль, после чего ее увезли на повторную операцию, в результате которой она скончалась.

«По итогам проверки Росздравнадзора по Москве и Московской области установлено, что сотрудниками не организовано своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента, медицинская помощь оказана некачественно, требования российского законодательства в сфере охраны здоровья граждан не соблюдены», — заявили в ведомстве.

Не менее ужасающий инцидент с летальным исходом случился в Севастополе. Там из-за халатности врачей скончалась 67-летняя женщина. Трагедия произошла 25 августа – тогда севастопольские волонтеры стали свидетелями смерти пенсионерки в 50 метрах от входа в больницу №4. В тот день женщина обратилась в учреждение с нагноением на ноге – при себе у нее были все необходимые для госпитализации документы: паспорт, полис и СНИЛС.

В сообществе «Сердце Севастополя» в соцсети «Вконтакте» неравнодушные горожане опубликовали видео, на котором сотрудники приемного покоя отказывают больной в госпитализации. Они объясняют это тем, что в больницу можно поступить исключительно на скорой помощи. Кроме того, медработники заявили, что, по их мнению, пенсионерка не нуждается в лечении. «В ответ была получена целая тирада о том, как их «достали сердобольные горожане, которые возятся с бомжами», — рассказал один из пользователей сообщества.

В итоге волонтеры вызвали скорую помощь прямо к скамейке у приемного покоя, но пожилая женщина ее не дождалась. Управление Следственного комитета по республике Крым и Севастополю, а также региональный департамент здравоохранения начали проверку по факту публикации.