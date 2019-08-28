«Малыш, у меня плохие мысли»: исповедь убитой жены депутата

32-летняя Елена Зарипова, за убийство которой неделю назад арестовали ее 50-летнего мужа, депутата местного собрания Азата Зарипова, в день трагедии вела переписку со своим знакомым Антоном из Новосибирска. Молодой человек обнародовал предсмертные сообщения. Обвиняемый чиновник не раз говорил, что ревновал супругу к сибиряку, так как она грозилась забрать детей и уехать к нему навсегда.

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При этом сам Антон подчеркнул, что общался с девушкой только в соцсетях, а впервые увидел ее в гробу на похоронах, которые прошли 22 августа в городе Карталы Челябинской области. «Мы познакомились в апреле, когда Лена стала заниматься трейдингом. Она говорила, что хотела уехать ко мне, так как муж неоднократно в течение двух лет ей угрожал и говорил, что перережет семью. Всегда был злой, вечно что-то не нравилось», — пояснил знакомый убитой порталу 74.ru.

Он также поделился их перепиской, которая состоялась за несколько минут до смерти Зариповой: в ней женщина рассказала Антону, что супруг выпивал в гараже с другом, а потом направился к дому в состоянии сильного алкогольного опьянения и с ружьем в руках.

После этих сообщений собеседник Елены выразил беспокойство сложившейся ситуацией. «Я переживаю, Ленусь. Малыш, у меня плохие мысли в голове», — писал новосибирец, но ответа так и не получил — вскоре женщина была застрелена.

В Челябинском областном Карталинском суде Зарипов рассказал, что пошел на преступление из ревности. По словам мужчины, он уже сталкивался с изменами, когда состоял в браке с экс-супругой. «Я готов понести любое наказание. Ни на кого не собираюсь давить. Я виноват и очень сильно виноват. Во всем раскаиваюсь, оправданий себе не нахожу», — заявил на заседании депутат, передавал портал Ura.ru.

Как пояснил обвиняемый, в последние месяцы жена стала неподобающе относиться к нему: по-хамски разговаривала, отказывала в интимной близости, а также поставила пароль на телефон. «Елена начала паролить телефон, стала общаться со многими мужчинами. Также начала заниматься интернет-трейдингом, и мужчины начали звонить ей даже по ночам. На почве ревности психовал, и злоба копилась», — пояснил чиновник.

Последней каплей для Зарипова стали слова женщины о том, что она уедет к знакомому Антону, который, по словам обвиняемого, испытывал чувства к его супруге. В гневе мужчина ушел из дома, купил несколько бутылок спиртного и отправился к родителям жены. После разговора с зятем отец 32-летней сибирячки позвонил ей, чтобы узнать подробности конфликта, однако та, нагрубив мужчине, положила трубку, сообщал портал «Челябинск онлайн» со ссылкой на протокол допроса обвиняемого.

Позже депутат направился в гараж к своему приятелю, где употребил еще несколько бутылок спиртного. Встретив пьяного супруга на пороге дома, Зарипова стала ругаться на него в нецензурной форме. Не выдержав, чиновник взял ружье и пошел в спальню к жене — в это время за ним бежал 11-летний сын с криком «Папа, папа, не надо!».

Как пишет 74.ru со ссылкой на обвиняемого, он приставил дуло ружья вплотную к животу супруги — та хладнокровно его отодвинула, поэтому в первый раз пуля попала ей в ногу. После того, как женщина упала, Зарипов выстрелил снова — от полученных ранений она скончалась на месте. «Изначально желал ей смерти, этого и добился. Также понимал, что совершаю убийство в присутствии детей», — пояснил Зарипов в ходе допроса.

Знакомые семьи уверили, что пара и их дети жили дружно, однако иногда вступали в конфликт из-за разницы в возрасте. «Азат старше ее был, а природа все равно своё берет. Может, даже не физически, а каких-то эмоций Лене не хватало, внимания, как обыкновенной женщине. У него как отдушина охота и рыбалка были, а ей, наверно, хотелось каких-то флюидов», — отметила подруга чиновника в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия».

В свою очередь приятельница погибшей заявила, что эмоций в жизни супругов хватало — Зарипов постоянно устраивал ссоры на почве ревности. «Он ее ревновал даже к столбу, любил сильно и боялся, что раз она моложе, то изменяет. Думаю, они просто поссорились, и она в сердцах сказала о неверности, хотя на самом деле была ему верна. Лена очень порядочная женщина, детей любила», — пояснила знакомая убитой изданию Znak.com.