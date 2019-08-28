«Нас не услышали»: в Нижнем Тагиле разбегаются хирурги

Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы (ГКБ) №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев рассказал о причинах массового увольнения хирургов из медучреждения — он прояснил что привело к кризису, когда в конце июля четыре хирурга уволились из Демидовской больницы, а 22 августа заявления об уходе написали все хирурги в ГКБ №1.

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По словам Юрия Изотеева, причиной массового увольнения в первой больнице стала неадекватно высокая нагрузка на врачей. По его мнению, такая ситуация сложилась из-за кадрового дефицита.

Рост нагрузки на хирургов начался около двух лет назад. Сначала врачи справлялись, однако затем начались сложности. После того, как из Демидовской больницы ушли специалисты, больных перераспределили между оставшимися учреждениями и нагрузка на хирургов увеличилась еще больше. «А увеличение нагрузки, которое не подкреплено кадровым потенциалом, ведет к перенапряжению того кадрового состава, который работает и обеспечивает круглосуточную хирургическую помощь», — рассказал он телеканалу «360».

Изотеев пояснил, что сейчас на всю больницу приходится шесть хирургов, между которыми распределяются 30 круглосуточных дежурств в месяц. Поскольку в одно дежурство на работе должны находиться сразу два врача, на каждого хирурга приходится по 10 ночных дежурств ежемесячно. После того, как врач отработает сутки в больнице, он не уходит домой, а вынужден заступать на дневную смену.

Изотеев отметил, что существуют и другие проблемы в работе хирургов, в частности недостаточная правовая защищенность врача.

«Зарплата — это не самое главное, это не первое требование. Основное наше условие — это кадровое усиление, улучшение круглосуточной диагностики и правовая защита врача перед пациентом и его родственниками», — пояснил врач.

Хирурги ГКБ №1 приняли решение написать заявления об увольнении после того, как не смогли другими способами добиться улучшений условий труда. По словам Изотеева, он и его коллеги обращались к администрации больницы, затем написали заявление в Минздрав, однако в обоих случаях не получили ответов.

При этом несмотря на то, что врачи написали заявления об уходе, они продолжают принимать пациентов. «Я еще раз подчеркну, работать мы не прекратили. Это не значит, что мы подали заявление и прекратили работать, работа продолжается в штатном режиме. Так же оказывается экстренная помощь, так же дежурим», — сказал Изотеев.

27 августа в пресс-службе минздрава Свердловской области заявили, что два хирурга ГКБ №1 отозвали заявления об уходе после общения с главой ведомства Андреем Цветковым. Однако Юрий Изотеев рассказал, что ничего не знает о решении кого-то из врачей забрать свое заявление. «Я такого не знаю, из наших сотрудников никто [заявление об увольнении] не отзывал. Пока нас выслушали, дальше будет работать комиссия, которая будет принимать решение по поводу того, что мы выдвинули свои условия по улучшению своей работы, и будут делать выводы», — отметил он.

На ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле уже обратили внимание в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что местные власти и Минздрав должны разобраться в проблеме.

В Минздраве РФ «Газете.Ru» сообщили, что ситуация находится на контроле ведомства. Кроме того, там заявили, что пятеро хирургов отменили решение об увольнении «в ходе разъяснительной беседы». Со 2 сентября в ГКБ №1 будут работать два новых хирурга.

«Будет произведена стимулирующая выплата за повышенную нагрузку врачам-хирургам за июль и август», — добавили в Минздраве РФ.

Сейчас в ГКБ №1 по профилю «хирургия» пациентам оказывается экстренная медицинская помощь, в Демидовской больнице «хирургическая помощь оказывается в полном объеме».

27 августа власти области начали финансовую проверку в двух медучреждениях. Об этом журналистам сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков. Креков отметил, что общий объем зарплаты работников медучреждений соответствует дорожной карте и параметрам, которые должны соблюдать больницы. «Разговор идет о том, насколько это адекватно совмещается с нагрузкой врачей и, соответственно, насколько эффективно распределяется фонд стимулирования», — пояснил чиновник.

Павел Креков считает, что подобная ситуация с массовым увольнением хирургов сложилась в больницах в основном из-за слабой работы главных врачей с конкретными работниками — он сообщил, что к ответственным лицам в медучреждениях и региональном Минздраве будут применены административные меры.

«Санкции к главврачам могут применяться вплоть до увольнения. Все зависит от результатов проверки. Главврач решение вопроса летом гарантировал, а о том, что может возникнуть в больнице кадровый дефицит, он сообщил, только когда люди уже ушли. Это поздно, это недопустимо, и он понесет ответственность», — сказал Креков.

28 августа свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством.