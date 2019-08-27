Хотел убедиться: зачем оренбуржец раскопал могилу возлюбленной

32-летнего жителя Оренбургской области подозревают в том, что он раскопал могилу девушки на кладбище в башкирском Мелеузе. По данным регионального главка МВД, таким образом мужчина хотел убедиться, что в гробу лежит именно его знакомая. «Предварительно установлено, что 32-летний оренбуржец ранее был знаком с похороненной в могиле женщиной, погибшей в аварии в городе Орске в 2017 году. Мужчина не поверил, что в данном месте похоронена именно она, и решил раскопать могилу, чтобы убедиться в этом лично», — пояснили в ведомстве РИА «Новости».

Реклама

Об инциденте стало известно 23 августа, когда в полицию обратилась мать погибшей. Она сообщила правоохранителям, что могилу ее дочери, погибшей в возрасте 25 лет, кто-то разрыл. Как рассказали в местном похоронном бюро, после обнаружения вскрытого гроба женщина находилась в состоянии шока. «В пятницу вечером следователи вызвали меня на кладбище, допросили и отпустили. К матери я даже не подходил, было видно, что она в шоке от всего произошедшего», — пояснил директор похоронного бюро Мелеуза Ямиль Альмухаметов газете «Аргументы и Факты».

В правоохранительных органах отметили, что злоумышленник не только выкопал гроб, но и пробил отверстие в том месте, где находится голова умершей. Вскоре силовики задержали подозреваемого — против него возбудили дело по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

По предварительным данным, осквернившем могилу злоумышленником является бывший молодой человек усопшей, пишет издание «Вести-Башкортостан».

Чуть ранее, 23 августа, в Уфимском районе Башкирии вандалы пытались раскопать захоронение 60-летнего местного жителя, умершего десять лет назад — правда, цель их поступка осталась неизвестной. Злоумышленники не смогли разрыть могилу полностью — по предварительным данным, им помешал сторож.

Он и нашел первым оскверненное захоронение. «От работника кладбища в дежурную часть полиции поступило сообщение, что им обнаружена частично раскопанная могила. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Проводится расследование», — сообщили в региональном МВД изданию «Вести-Башкортостан».

По словам сторожа, неизвестные действовали осторожно: они вырезали часть кладбищенского ограждения, чтобы не заходить с главного входа и остаться незамеченными. Кроме того, они специально срубили все деревья и кустарники в этом месте.

По одной из версий следствия, вскрыть захоронение пытались родственники покойног — при этом они отрицают свою причастность к произошедшему. По словам родного брата умершего, злоумышленники могли раскопать могилу, чтобы положить туда другой труп. «Может криминал, хотели закопать кого-то. С дорогой рядом. А больше не знаю»,

— рассказал близкий покойного.

Местные жители отметили, что вандалы не забрали с собой ни ограду, ни памятник. «Если бы ограду увезли, памятник — на металлолом. А там все рядом лежало. Мне кажется, не воры это», — подчеркнула жительница деревни Мударисово, расположенной рядом с кладбищем.

Акт вандализма произошел и в поселке Богандинский под Тюменью 1 августа. В тот день полиция задержала мужчин, которые, по версии следствия, громили памятники и надгробные плиты на сельском кладбище.

С жалобами на осквернение могли в правоохранительные органы обратились родственники усопших. Сотрудники полиции опросили свидетелей, жителей близлежащих населенных пунктов и установили личности предполагаемых злоумышленников — ими оказались два жителя села 72-х и 38-ми лет. Мужчин задержали – на допросе в полиции они признались в содеянном и рассказали, что разоряли могили, чтобы найти металлические предметы, в частности трубы или швеллеры. По данным регионального СК, подозреваемые совершили пять краж, сумма ущерба от которых составила более 11 тыс. рублей. В отношении вандалов возбудили дело по статье 158 УК РФ «Кража» — их могут наказать лишением свободы сроком до 5 лет.

В Ижевске осквернение могил произошло в июле – там вандалы разрушили несколько захоронений военнослужащих.

Одну из разграбленных могил обнаружила вдова заслуженного ветерана пожарной службы подполковника Александра Паршина 18 июля. Она рассказала, что неизвестные отколотили мраморную плитку у памятника.

«Было видно, что плитку выламывали аккуратно, чтобы не повредить. Вероятно, для продажи или дальнейшего использования в работе», — предположила женщина в разговоре с газетой «Аргументы и Факты».

По словам местной жительницы, когда она сообщила о случившемся администрации города, первое, о чем ее спросили сотрудники, было: «У вас муж тоже военный?». Выяснилось, что это уже третья могила военнослужащего, разоренная вандалами на Хохряковском кладбище Ижевска.