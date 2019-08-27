Расправа над матерью? Страшная находка в квартире Санкт-Петербурга

Тела 88-летней пенсионерки и ее 59-летнего сына обнаружены в квартире в Санкт-Петербурге, расположенной на проспекте Металлистов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Следственном комитете по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как уточнили в ведомстве, на теле пожилой женщины зафиксированы следы удушения. Между тем, как пишет телеканал РЕН ТВ, пенсионерку мог убить ее сын, после чего он якобы покончил жизнь самоубийством. СМИ отмечает, что мужчина был безработным.

С места происшествия правоохранители изъяли мобильный телефон, блокнот с записями, а также отпечатки пальцев.

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Еще одно жестокое убийство ранее произошло в Ростове-на-Дону. Там 7 августа 2019 года была изнасилована и убита местная пенсионерка. По версии следствия, двое мужчин 32-х и 34-х лет, которые строили дом по соседству, пришли в гости к 69-летней женщине. В результате они изнасиловали ее и зарезали. После этого злоумышленники забрали все ценные вещи и скрылись с места преступления.

Спустя какое-то время в дом на улице Трудящихся пришли родственники погибшей. Они обнаружили ее тело, а таже пропажу ювелирных изделий, столовой посуды и других ценных вещей. Местные жители обратились в полицию.

Подозреваемых в преступлении удалось задержать менее чем через сутки. В их отношении вскоре возбудили уголовное дело сразу по трем статьям — разбой, убийство и изнасилование. Обоих мужчин поместили в СИЗО. Расследование дела продолжается.

Похожая история произошла в деревне Родяково Навашинского района Нижегородской области. Там 15 июля 2019 года после отказа дать взаймы денег была убита пожилая местная жительница. Как сообщал Следственный комитет по Нижегородской области, в тот дент к ней пришел 38-летний односельчанин — он хотел занять некоторую сумму денег в долг. Однако женщина даже не стала открывать ему дверь и в грубой форме отказала в просьбе.

После этого злоумышленник открыл окно и проник в ее дом самостоятельно. Увидев пенсионерку, он бросился на нее и начал душить. Затем, убедившись, что женщина мертва, он обыскал ее дом в поисках денег и драгоценностей. Не обнаружив желанное, мужчина решил забрать приставку для телевизора и резиновые тапочки.

Вскоре его задержали силовики — житель Нижегородской области полностью признал свою вину в совершенном преступлении и пошел на сотрудничество со следствием. Правоохранители уже передали его дело в суд.

В начале июля 2019 года убийство пожилой женщины было совершено и в городе Кропоткинв Краснодарского края. По данным следствия, днем 5 июля 2019 года 36-летний пьяный мужчина пришел в гости к матери, однако той дома не оказалось. Тогда злоумышленник начал стучать по воротам общего двора.

Услышав шум, к нему вышла 88-летняя соседка его матери, которая стала прогонять буйного мужчину. Когда пенсионерка пошла обратно домой, тот пошел за ней и дважды ударил палкой по голове. После этого он нанес ей три ножевых ранения в шею.

Далее мужчина направился в дом к пожилой женщины и похитил оттуда около полутора тысячи рублей. Затем он скрылся с места преступления через окно, перед этим закрыв входную дверь с внутренней стороны.

«Вечером того же дня дочь женщина не смогла дозвониться до матери. А так как дверь была заперта, а внутри домовладения оказался беспорядок, она вызвала на место сотрудников правоохранительных органов и бригаду скорой медицинской помощи», — сообщали в управлении СКР.

Прибывшие на место медики констатировали смерть пенсионерки, которая наступила в результате ранений в шею. Злоумышленника вскоре задержали силовики — на время расследования дела его поместили в СИЗО. Материалы дела уже переданы в суд.

Еще одна трагедия ранее произошла в Орловской области. Там 27 июня 2019 года местный житель убил свою 72-летнюю соседку, посчитав ее ведьмой. В тот день он пришел в гости к своей знакомой, а затем в ходе возникшего между ними конфликта ударил ее несколько раз ножом. Об этом сообщал региональный Следственный комитет.

Задержать предполагаемого преступника удалось только 3 июля. Выяснилось, что он являлся соседом погибшей и страдал психическим заболеванием. В ходе допроса мужчина сознался в преступлении и пояснил, что совершил убийство на почве личной неприязни.

Следователями была назначена судебно-психиатрическая экспертиза, после проведения которой мужчину признали невменяемым. По решению суда его признали виновным и направили на лечение в психиатрическую больницу.