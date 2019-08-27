Любил детские площадки: в Новой Москве поймали педофила

В Новой Москве силовики задержали 58-летнего подозреваемого в домогательствах к несовершеннолетним — им оказался уроженец одной из стран СНГ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичный главк МВД.

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За последнее время несколько жителей ТиНАО обратились в территориальный отдел полиции с заявлениями о том, что к их детям приставал неизвестный.

Москвичи рассказали, как одну девочку пяти лет мужчина схватил за руку и закрыл ей рот — бабушка успела прибежать на крик, и злоумышленник скрылся. Еще одна девочка смогла вырваться из рук неизвестного. Кроме того, по словам горожан, мужчина регулярного ходил около детских площадок и наблюдал за играющими там детьми.

Подобная история произошла на Кубани. Там в сексуальных домогательствах в отношении детей подозревают 58-летнего мужчину. Предполагаемый злоумышленник работал массажистом в детском санатории в Туапсе – несовершеннолетние отдыхающие называли его «дядя Саша», писал сайт kp.ru.

19 августа к нему на сеанс пришли двое мальчиков и две девочки. Сразу после процедуры дети рассказали воспитателям, что массажист просил снять их трусики, после чего совершил в отношении каждого действия сексуального характера.

Руководство санатория тут же вызвало полицию — массажиста задержали. «По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», — уточняли в региональном СК.

Пострадавшими оказались ученики 5 класса одной из школ Ростова-на-Дону. О самом массажисте известно, что 33 года назад он окончил лечебный факультет Ижевского мединститута, после чего сразу устроился на работу по специальности. В детском санатории он трудился последние несколько лет — родители воспитанников отзывались о нем положительно.

У задержанного также есть семья, но он с ней не общается. По словам дочери подозреваемого, родители развелись 11 лет назад, после чего она перестала контактировать с отцом. «Ужас какой-то. Общения на постоянной основе у нас давно нет, поэтому я не знаю, что у него происходит. Если честно, совсем не знаю, что он за человек. Мы с ним мало общались на личные темы, да и вообще общались мало. Я уехала в другой город. Он часто менял номера, поэтому давно перестала пытаться поддерживать связь. Чаще он звонил или писал», — рассказала девушка Life.

Она добавила, что родители разошлись по инициативе матери. При этом женщина никогда называла причин развода, но отмечала, что это произошло точно не из-за алкогольной зависимости или измен.

Еще одного злоумышленника, 47-летнего американца, в сентябре 2018 года обвинили в приставаниях к детям в Санкт-Петербурге. На время следствиями его поместили в СИЗО — 25 апреля 2019 года он был найден мертвым в собственной камере. По предварительным данным, гражданин США свел счеты с жизнью.

Мужчина преподавал английский язык в петербургской частной школе. О его преступной деятельности стало известно, когда 43-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный пытался изнасиловать ее ребенка — воспитанника школы для глухонемых. По ее словам, это произошло 3 сентября, когда она гуляла с сыном по берегу озера Долгое.

В какой-то момент ребенок ушел из поля зрения матери. Петербурженка смогла найти его только спустя 15 минут: мальчик лежал без штанов в кустах, а сверху на нем со спущенными трусами сидел мужчина. Педофил скрылся, как только увидел мать.

Полицейские опросили мальчика – по его описанию они смогли задержать 47-летнего американца, который проживал в Приморском районе города. Позже выяснилось, что гражданин США мог быть причастен к домогательствам к другому 9-летнему русскому мальчику. По версии следствия, 20 августа 2018 года мужчина преследовал ребенка и его мать, которые шли в магазин. Когда женщина отвлеклась на покупки, предполагаемый злоумышленник подошел к школьнику и, поглаживая его по спине, попытался засунуть руку в штаны. Ребенок испугался и позвал мать.

Против американца возбудили два уголовных дела по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что он около шести лет проживал на территории России незаконно, так как частная школа, где он преподавал иностранный язык, пригласила его на нелегитимных основаниях, писали «Невские Новости».

Дело 47-летнего обвиняемого передали в США. Там открылись новые факты биографии американца: оказалось, что с 2012 года он находится в розыске. Правоохранители штатов сообщили о его причастности к изнасилованиям двоих несовершеннолетних детей, писал сайт kp.ru со ссылкой на Бюро расследований штата Теннесси. Одно преступление преподаватель мог совершить в июне 1992 года, а второе – в декабре 1989 года. Несмотря на смерть главного фигуранта расследование дела продолжается.