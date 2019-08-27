Зарезали за вафельницу: астраханцев осудили за убийство пенсионеров

Областной суд Астрахани вынес обвинительный приговор в отношении двух мужчин, которые расправились с супругами-инвалидами. Их признали виновными по статьям «О разбое» и «Убийстве двух человек, находящихся в беспомощном состоянии». Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

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По версии следствия, 8 октября 2018 года двое жителей села Старокучергановка Наримановского района области распивали алкогольные напитки на берегу реки Серебряная Воложка.

В состоянии алкогольного опьянения один из злоумышленников рассказал своему сообщнику, что в доме неподалеку живет глухонемая семейная пара. Также он уточнил, что у них якобы хранится крупная сумма денег.

После этого астраханцы проникли в дом к пенсионерам и напали на них. «Один из преступников напал на хозяина дома и нанес ему не менее 18 ударов ножом в грудь, живот и область рук, от которых последний скончался на месте происшествия. Второй преступник прошел в дом и нанес хозяйке дома не менее 16 ударов ножом в область туловища и конечностей, от которых последняя скончалась на месте преступления», — сообщили порталу «КП-Волгоград» в региональной прокуратуре.

Самой ценной вещью в доме оказалась вафельница — злоумышленники забрали ее и скрылись с места преступления. В итоге одного из мужчин приговорили к 19 годам колонии строгого режима, а второго – к 21 году. После отбывания этих сроков их также ждут три года условного наказания.

Еще одно дело об убийстве сейчас рассматривается в Курском областном суде. 26-летнего жителя села Шустово Конышевского области обвиняют в убийстве пенсионеров. Как уточняли в Следственном комитете по Курской области, 21 июля 2018 года пьяный молодой человек совершил разбойное нападение на проживавшую в соседнем доме 90-летнюю пенсионерку и ее гостей.

В гостях у старушки находилась пожилая пара -— 67-летняя женщина и ее 71-летний муж. Злоумышленник проник в дом и начал угрожать им деревянной палкой и пневматическим пистолетом. В итоге он сильно ударил палкой 67-летнюю пенсионерку.

«В этот момент в комнату вошла хозяйка дома – ветеран Великой Отечественной войны, которую обвиняемый также ударил палкой. Затем фигурант стал требовать отдать ему все имеющиеся в доме деньги», — рассказывали в региональной Прокуратуре.

Гостья отдала мужчине свою банковскую карту, на которой находились 100 тыс. рублей, и сообщила ему код. В результате злоумышленник нанес всем троим жертвам множественные удары ножом по различным частям тела. В результате полученных ранений супружеская пара скончалась. Их тела и раненую 90-летнюю хозяйку дома на следующий день обнаружила одна из местных жительниц. Престарелую женщину доставили в больницу, где ей оказали необходимую помощь.

Преступник успел скрыться до приезда полиции — он угнал автомобиль убитого мужчины. Впоследствии машину обнаружили на территории Суджанского района Курской области. Рядом с этой местностью вскоре и задержали убийцу. Рассмотрение дела в его отношении продолжается.

Приговор по еще одному делу о жестокой расправе над пенсионерами 17 июля 2019 года вынес суд в Свердловской области. Там двое мужчин признали виновными по статьям о разбое, хищении, а также убийстве двух лиц, находящихся в беспомощном состоянии. По версии следствия, 2 июля прошлого года 39-летний житель Краснотурьинска со своим 27-летним сообщником, имея при себе резиновые перчатки и нож, замотанный в эластичный бинт, направились грабить квартиру пенсионеров, расположенную на улице 8 Марта.

В состоянии сильного алкогольного опьянения они сначала убили ударом ножа в живот 85-летнюю пожилую женщину, а затем и ее 79-летнего супруга — он получил около шести ножевых ранений. В результате из квартиры обвиняемые похитили 400 тыс. рублей и украшения.

По итогам расследования суд приговорил 39-летнего мужчину к пожизненному заключению в тюрьме, а его подельника — к 15 годам колонии строгого режима.