«Опасайтесь камней»: как россиянка погибла на вулкане в Японии

Гражданка РФ погибла во время восхождения на самую популярную гору Японии — Фудзияму. По данным агентства «Киодо», 26 августа 29-летняя жительница Самарской области Анна Дубровина поднималась на знаменитый вулкан вместе со своим мужем — японцем.

Восхождение пара начала еще накануне вечером. Когда им оставалось дойти всего 200 метров до вершины, на девушку внезапно упал камень. От полученных травм головы и грудной клетки она впоследствии скончалась.

Позже информацию о гибели девушки подтвердили в посольстве Российской Федерации в Японии. «Посольство поддерживает постоянный контакт по этому вопросу с полицией и родственниками погибшей, держит ситуацию на контроле», — рассказали в диппредставительстве РИА «Новости».

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После известия о трагической смерти туристки представители местных властей и полиции внимательно обследовали место происшествия. Тем не менее обнаружить следов обрушения горных порог им не удалось. Защитная сетка на склонах также не была повреждена.

Несмотря на это с 8.30 26 августа по местному времени самый популярный среди туристов маршрут восхождения на Фудзи был временно закрыт. Такое распоряжение выпустили власти города Яманаси, к территории которого относится эта сторона вулкана.

«Был закрыт путь восхождения от дома, где останавливаются и отдыхают альпинисты, до вершины горы. Причина этого в том, чтобы выяснить обстоятельства происшествия, которые на тот момент были неясны», — сообщил РИА «Новости» Манабу Сакурада из отдела по контролю за состоянием дорог по пути восхождения на гору.

По его словам, сотрудники отдела также тщательно проверили безопасность пути восхождения. Работы были завершены уже через несколько часов — в 18.00 по местному времени путь к вершине вновь был открыт, уточнил собеседник агентства.

Для того, чтобы туристы не выходили на склоны горы, нарушая границы уже существующего маршрута, специалисты также оградили его специальными канатами. По словам Сакурада, ранее туристы никогда не погибали на Фудзи от падения камней.

Несмотря на отсутствие трагических случаев восхождение на Фудзи считается довольно опасным развлечением среди туристов. Как рассказал порталу «ПроГородСамара» Михаил Звездин, ранее совершавший восхождение, на протяжении всего пути там установлены таблички «Опасайтесь падающих камней».

Высота Фудзи составляет 3,8 тыс. метров. Этот вулкан считается священным среди японцев. Согласно местным легендам, подняться на вершину может только «настоящий герой». Тем временем каждый год в течении двух летних месяцев, когда гора открыта для посещения, восхождение совершают десятки тысяч туристов.

В начале августа еще одна россиянка погибла во время камнепада — только в горах Усть-Коксинского района Республики Алтай. Как сообщали в региональном управлении Следственного комитета, женщина приехала совершать восхождение в составе группы туристов из восьми человек из Екатеринбурга. По данным следствия, 2 августа все альпинисты зарегистрировались в республиканском МЧС и отправились в путь. Спустя четыре дня во время спуска они решили остановиться у озера Дяраш-Кел. Там их и застиг камнепад.

В результате инцидента серьезные травмы получила только одна туристка. С места происшествия ее забрал вертолет спасателей, однако она умерла до прибытия в больницу. Следователи проводят проверку по факту смерти женщины.

В мае 2019 года стало известно о гибели семерых туристов из Новосибирска, попавших под лавину в горах Алтая. По данным республиканского ГУ МЧС, выжить смогли только две участницы группы, которые и сообщили о случившемся. Инцидент произошел еще утром 6 мая, однако известно о нем стало только спустя два дня – к этому времени выжившие смогли добраться до ближайшего населенного пункта. Девушкам пришлось пройти 36 км пешком, прежде чем они смогли увидеть людей.

Как рассказал сайту kp.ru Василий Коваль, маршрут для похода планировался четвертой категории сложности, поэтому неопытных туристов в него не брали. Сам мужчина также должен был пойти с группой, однако не смог из-за работы.

Коваль также отметил, что в этом походе туристы планировали посетить несколько вершин. При этом двигались они по графику несмотря на трудность тропы. В сети был опубликован путь альпинистов. Они продвигались по Южно-Чуйскому хребту Горного Алтая.

«Это трагедия, от которой, к сожалению, в горах не застрахованы даже опытные альпинисты», — отмечал в свою очередь врио главы республики Олег Хорохордин.