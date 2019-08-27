«Решили не рисковать»: почему россиянку не везут из Турции

Родители 12-летней россиянки, едва не утонувшей на отдыхе в турецком отеле, приняли решение отказаться от транспортировки дочери в Санкт-Петербург. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

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Как рассказал отец ребенка, они с супругой намерены дождаться улучшения состояния дочери. «Обсуждали вчера. Мы с женой приняли решение не рисковать и пока остаться здесь. При перелете очень высок риск потерять дочку», – заявил мужчина. Ранее глава семейства также сообщал на своей странице в соцсетях, что туроператор обеспечил им с женой проживание в Турции еще на неделю.

В настоящий момент состояние девочки остается крайне тяжелым. Как сообщили журналистам в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга, у ребенка началась субфебрильная лихорадка.

«По нашему мнению, на сегодняшний день состояние девочки позволяет осуществить ее транспортировку в Россию, однако это может быть сопряжено с высоким риском осложнений. Родители решили отказаться от транспортировки и не подвергать ребенка таким рискам», — рассказал заведующий отделением реанимации Санкт-Петербургской Детской городской больницы №1 Михаил Русак.

Он также подчеркнул, что петербургские власти в обязательном порядке намерены помогать родителям девочки в перевозке ребенка в Россию, ее размещению в городском медицинском центре и дальнейшем оказании медико-социальной помощи. Кроме того, в Турции контролировать ситуацию будет МИД РФ.

При этом, по словам Русака, участие российских медиков в лечении девочки на территории другой страны будет сильно ограничено. «Турецкая сторона действует согласно национальным медицинским протоколам. Договоренность о регулярных консультациях сохраняется», — заключил медик.

Несчастный случай с россиянкой произошел 18 августа в отеле «Санхилл» в городе Бодрум: тогда руку ребенка засосало в трубу бассейна. На помощь девочке бросились отдыхающие, однако освободить ее удалось только спустя 10 минут — все это время ребенок находился под водой.

После случившегося девочка была доставлена в больницу в критическом состоянии. Как позже сообщили российским коллегам турецкие врачи, она четыре раза пережила клиническую смерть.

В таком состоянии транспортировка ребенка невозможна даже в пределах стационара, заявил журналистам главный внештатный детский специалист комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Владимир Копылов.

Как подчеркнул врач, борьба за жизнь девочки идет каждую минуту. Медики характеризуют ее состояние как «глубокую, запредельную кому». У пациентки сохраняется «очень выраженный» отек головного мозга и «в крайней степени выраженная сердечная недостаточность». В настоящий момент специалистам уже удалось добиться определенных успехов в улучшении ее дыхательной системы — сейчас они полностью контролируют состояние ребенка.

Тем не менее шансов на выживание у ребенка немного, считает руководитель клинического центра анестезиологии и реаниматологии НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Вячеслав Афончиков.

По его словам, состояние девочки является крайне опасным, так как при нахождении под водой у человека развивается кислородное голодание. Оно способно поразить кору головного мозга максимум за пять минут.

«Я могу сказать, что если нехватка кислорода довела девочку до остановки сердца, то шансов выжить и полностью восстановиться у нее, к сожалению, немного. Тем более ей 12 лет – в этом возрасте мозг уже не так пластичен и, соответственно, шансы уменьшаются еще»,

— сказал он сайту kp.ru.

В то же время специалист предложил не терять надежду, так как ребенок все еще борется за жизнь. В том случае, если спасти ее все же удастся, россиянке предстоит пройти сложный период реабилитации, который продлится минимум полтора года, подчеркнул Афончиков.

Также стало известно, что турецкая полиция задержала сотрудников отеля «Санхилл», в бассейне которого произошел инцидент с россиянкой. Как сообщила РИА «Новости» пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова, задержанные находятся под подпиской о невыезде. Дело по факту причинения вреда ребенку было направлено на рассмотрение в прокуратуру Бодрума.

При этом сам управляющий отеля Sunhill заявил полицейским, что вина в случившемся лежит исключительно на родителях девочки, которые за ней не уследили. Об этом рассказал турист, участвовавший в спасении девочки.

По словам поляка Томаша Гручальского, свои обвинения в адрес россиян управляющий высказал в полиции во время дачи показаний. При этом никаких указателей на запрет купания детям рядом с бассейном не стояло. «Этот насос может легко «засосать» и взрослого, потому что диаметр трубы – 25 см, и она ничем не прикрыта», — написал мужчина на сайте TripAdvisor.

Гручальский также отметил, что несмотря на происшествие отель по-прежнему принимает посетителей.