Изнасиловали спортсменку на пляже: в чем обвиняют полицейских

Двоих полицейских подозревают в надругательстве над несовершеннолетней на пляже в поселке Витязево, расположенном под Анапой. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

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По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 26 августа. Трое полицейских, патрулировавших местный пляж, застали на нем молодую пару – 17-летнюю девушку и парня.

«Полицейские, за непривлечение несовершеннолетней к административной ответственности понудили последнюю к половому сношению. В результате девушка согласилась на требования фигурантов», — сообщает СК.

При этом молодого человека было решено отпустить, он благополучно скрылся с места происшествия.

Как уточняет «Ъ-Кубань», в издевательстве над несовершеннолетней участвовали только двое мужчин – оба якобы приехали в Витязево в командировку.

В результате в отношении обоих сотрудников правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по статье 133 УК РФ «Понуждение несовершеннолетней к действия сексуального характера». В случае подтверждения информации о преступлении им грозит до пяти лет лишения свободы. «По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — заключили в ведомстве.

В настоящий момент уже известно, что оба провинившихся сотрудника были уволены из органов «по отрицательным мотивам, порочащим честь и достоинство сотрудника ОВД». Как сообщили РИА «Новости» в ГУМВД по Краснодарскому краю, начальник управления также назначил проведение служебной проверки по факту случившегося.

«В отношении их непосредственных руководителей решается вопрос об увольнении из органов внутренних дел, от исполнения служебных обязанностей отстранен начальник отдела МВД России по городу Анапе», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Изначально информация об изнасиловании девушки появилась в одном из местных сообществ в социальных сетях. Там было дано уточнение, что 17-летняя пострадавшая профессионально занимается волейболом — вместе с командой она приехала на сборы в местный оздоровительный комплекс. Эту информацию подтвердили и на самой спортивной базе.

«У нас проходили соревнования, финал России по пляжному волейболу. Пострадавшая девушка выступала за команду Московской области», — сообщили сотрудники комплекса ТАСС.

После случившегося юная спортсменка добралась до базы и рассказала обо всем своему тренеру, который немедленно обратился в полицию. Как сообщил сайту kp.ru один из волейболистов, присутствовавших на соревнованиях, пострадавшая девушка славится своими выходками, из-за которых приходится страдать ее тренеру.

«Известная спортсменка, но она такая оторва. Не впервые из-за ее поведения тренеру доставалось. Теперь-то ему влетит по полной. Ее, конечно, тоже жалко», — рассказал молодой человек.

По его словам, девушка проводила время с человеком не с базы отдыха – это был местный парень. Вместе они отправились гулять на центральную улицу, на которой всегда много отдыхающих из-за большого количества ресторанов и баров.

«В конце августа тут всегда много народу. Вот здесь-то все и произошло. Это все не ночью было, хотя в позднее время, — сообщил журналистам спортсмен. — Подруги этой девушки рассказывали, что она пришла вечером, закрылась в комнате и рыдала. Всю ночь ее не могли успокоить».

Ранее, в конце августа текущего года, стало известно об еще одном групповом изнасиловании, в котором подозревают троих полицейских из Екатеринбурга. Как сообщалось на сайте регионального управления СК, над своей жертвой они надругались непосредственно в служебном автомобиле.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 18 августа. Сотрудники полиции, сидевшие в служебном УАЗе, обратили внимание на 22-летнюю гражданку Казахстана, выходившую из сауны, и решили затащить ее к себе в машину.

«Действуя группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия и ограничивая свободу потерпевшей, совершили в отношении нее изнасилование и иные действия сексуального характера», — сообщили в СК.

По информации издания Znak.com, пострадавшая девушка не имеет российского гражданства. На жизнь она зарабатывала оказанием интимных услуг в сауне, возле которой и попалась полицейским.

Все трое предполагаемых насильников задержали — им предъявили обвинение в насильственных действиях и изнасиловании по статьям 131 и 132 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.