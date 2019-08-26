Выкинула в мусоропровод: за что мурманчанка убила дочь

В Мурманске завершено расследование уголовного дела против местной жительницы, обвиняемой в убийстве собственной новорожденной дочери. Об этом сообщает региональное следственное управление.

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Вечером 10 июля в баке мусоропровода в подъезде одного из жилых домов дворник обнаружил тело мертвой новорожденной девочки. Правоохранители вскоре установили мать ребенка — 33-летняя женщина жила в этом же доме. Экспертиза установила, что при рождении девочка была жива, а причиной ее смерти стало утопление. Кроме того, в квартире были обнаружены предметы и биологические следы, указывающие на родовую деятельность.

По версии следствия, женщина родила девочку дома, а затем набрала ванную и утопила в ней младенца. После этого она выкинула тело в мусоропровод.

Задержанная мать ребенка признала свою вину и рассказала, что решила избавиться от младенца из-за неблагополучного финансового состояния. К моменту рождения девочки у женщины уже были два ребенка дошкольного возраста. Во время беременности отношения с мужем испортились, и он ушел из семьи.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ — «Убийство матерью новорожденного ребенка». Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд.

Женщину не помещали в СИЗО, а отпустили домой, чтобы она могла позаботиться о своих детях.

«Меня удивило, что за содеянное человека не задержали, а оставили в семье. Пользуясь своими полномочиями я направил запрос в Следственный комитет, где разъяснили, что совершенный мурманчанкой поступок считается преступлением средней тяжести. Следовательно, задержание и арест по этой статье не обязателен», — сообщил журналистам уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган. Он также добавил, что за семьей обвиняемой наблюдает мурманская опека.

«Рядом с этими детьми живет их тетя, которая присматривает за ними. Папа изъявил желание забрать детей, но он живет в другом городе», — сказал Коган.

В следственном управлении по Мурманской области добавили, что судьба двоих детей обвиняемой — 5-летнего мальчика и 6-летней девочки — будет определена в ближайшее время.

В начале августа суд в Чувашской Республике приговорил условно к двум годам лишения свободы 34-летнюю женщину, признанную виновной в убийстве новорожденной дочери.

По данным следствия, преступление было совершено 9 апреля этого года в городе Шумерля. Осужденная родила дочку, находясь в бане у себя дома. После этого она положила живого младенца в полиэтиленовый пакет, завязала его и спрятала в яму для стока воды. Новорожденная задохнулась.

Вскоре женщина почувствовала недомогание и отправилась в больницу. Медики заметили у нее признаки недавних родов. Тот факт, что с женщиной рядом не было ребенка, насторожил врачей, и они вызвали полицию. Правоохранители провели тщательный осмотр жилого участка женщины и обнаружили тело. В итоге в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ.

«Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания осужденной невменяемой не установлено. Женщина признана виновной в убийстве новорожденного ребенка. Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно», — сообщили в республиканском управлении СК РФ.

В конце прошлого года за аналогичное преступление осудили несовершеннолетнюю жительницу Североморска. Как установило следствие, девушка убила новорожденного сына, причинив ему черепно-мозговую травму. Его труп, завернутый в пакет, обнаружил прохожий во дворе жилого дома. Мать младенца найти удалось не сразу. Правоохранители опросили порядка 300 женщин, у которых взяли образцы слюны для анализа ДНК. Кроме того, следователи опросили возможных очевидцев, жильцов дома и исследовали записи с видеокамер.

После того, как удалось установить мать ребенка, она призналась в содеянном. Девушка рассказала, что испугалась давления со стороны родственников и решила избавиться от сына. Обвиняемой на момент суда было 17 лет, ее приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: полное признание вины и несовершеннолетний возраст в момент совершения преступления.