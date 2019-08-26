Врачи уходят: что происходит с хирургами в Нижнем Тагиле

В Кремле следят за ситуацией в двух главных городских больницах Нижнего Тагила, из которых массово увольняются хирурги – об этом сообщает ТАСС.

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«Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется, — сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. — Это, конечно, главным образом вопрос для серьезной реакции региональной власти, областных властей, ну и конечно, министерства здравоохранения. Они, безусловно, занимаются этим вопросом».

Минздрав Свердловской области уже создал специальную межведомственную комиссию в связи со сложившейся ситуацией, сообщает издание URA.RU. Представитель ведомства, в частности, заявил «Коммерсанту», что в Нижнем Тагиле хирурги получают от 70 тысяч до 130 тысяч рублей в зависимости от квалификации. Однако эту информацию опровергает председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева – по ее информации, в Свердловской области или Пермском крае средняя зарплата врачей составляет 22 тысячи –25 тысяч рублей на ставку.

Врачи медучреждений Нижнего Тагила начали массово увольняться в конце июля — тогда из Демидовской больницы ушли четыре хирурга. После этого, 22 августа, заявления об уходе написали все специалисты ГКб № 1.

Как отмечают сами медики, причин для увольнения у них много — в первую очередь низкие заплаты и большие нагрузки.

«Нас в отделении шесть человек вместе со мной, все написали заявления. Отрабатываем две недели и уходим. Первая причина — зарплата. Сказкам, что хирурги получают по 100 тысяч, не верьте, — пояснил ИА URA.RU заведующий хирургическим отделением ГКб № 1 Нижнего Тагила Юрий Изотеев. Во-вторых, после увольнения всех хирургов из Демидовской больницы сильно увеличилась нагрузка на хирургов ГКБ №1. Их пациентов отправляют к нам. Увеличившаяся нагрузка может вести к ошибкам, а юридической защищенности мы не имеем».

По данным URA.Ru, после массового увольнения хирургов из Демидовской городской больницы, в некоторых отделениях стационара осталось только по одному врачу, пустующие ставки закрывают фельдшерами. В отделении хирургии не осталось ни одного специалиста, их заменили эндоскопистами.

Оставшиеся сотрудники медучреждения не справляются с потоком пациентов. Они написали коллективное письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и министру здравоохранения области Андрею Цветкову: в нем медики заявили о кризисной ситуации в больнице и массовом уходе врачей.

«В терапии на 40 коек работает один врач, дежурства закрывают фельдшерами, в кардиологии два врача, в гастроэнтерологи два врача», — жаловались в письме сотрудники Демидовской больницы.

Так же, как и сотрудники ГКб № 1, они опровергают информацию о высоких зарплатах. » Главврач в интернете пишет, что врачи получают по 100 тысяч. У меня врач высшей категории с дежурствами в выходные, которые должны оплачиваться в двойном размере, получает 45 тыс. рублей. Анестезиологов даже не хватает, мы начинаем совершать преступления, работая один на двух местах одновременно», — рассказал ИА URA.RU заведующий вторым хирургическим отделением Демидовской больницы Денис Левченко.

Главврач больницы не согласен с обвинениями.

«В письме лишь эмоции, никакой конкретной информации. А дефицит кадров целом есть везде. Такие вопросы не надо решать публично. Главное лечить людей, а все остальное потом», — заявил глава Демидовской больницы Сергей Овсянников.

В региональном Минздраве отмечают, что ситуация на работе стационара пока никак не сказалась — увольняющиеся доктора, как и положено, отрабатывают две недели. Так что пациенты не брошены, операции в хирургическом корпусе продолжаются в плановом режиме.

Между тем, один из шести уволившихся хирургов горбольницы №1 отозвал свое заявление. Остальные примут решение до конца этой недели. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-секретаря Министерства здравоохранения Свердловской области Константина Шестакова.

«По результатам работы комиссии один отозвал свое заявление, пять человек взяли неделю на размышление и продолжают работу. Соответственно, на сегодняшний день хирургическая помощь во всех медицинских организациях города Нижний Тагил оказывается в полном объеме», — сказал Шестаков.

Также он отметил, что в Демидовской больнице Нижнего Тагила, нет никаких проблем с получением хирургической помощи. Туда ездят специалисты из Екатеринбурга — пока штат полностью не укомплектуют.

В среду, 28 августа, в Нижний Тагил приедут представители региональной прокуратуры – они проверят местные больницы, из которых массово увольняются хирурги. «В среду 28 августа сотрудники отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Свердловской области выедут в Нижний Тагил для организации надзорных мероприятий. Сотрудники проведут встречу с заинтересованными сторонами: как с работниками, заявившими о нарушении их трудовых прав, так и с руководством медицинских учреждений», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.