«Не разродился — на кесарево»: как врачи погубили роженицу

Министерство здравоохранения Ставропольского края проводит проверку по факту смерти 24-летней роженицы в роддоме села Курсавка. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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«Создана комиссия министерства, привлечены специалисты Ставропольского государственного медицинского университета», — заявил министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров.

По информации Мажарова, за весь период беременности роженица не обращалась ни в одно медицинское учреждение Ставрополья. В саму Андроповскую районную больницу, где и произошла трагедия, она попала непосредственно перед началом родов.

«Роды проходили с осложнениями. На помощь бригаде районной больнице были вызваны специалисты дистанционного реанимационно-консультативного центра при краевом перинатальном центре. Врачи делали все возможное для сохранения жизни пациентки. Несмотря на их усилия, спасти роженицу не удалось», — заявил глава регионального минздрава, уточнив, что ребенок остался жив.

По словам Мажарова, на время изучения обстоятельств дела 72-летняя акушер-гинеколог Евгения Уманская, принимавшая роды, была отстранена от работы. Вернется ли она к исполнению своих обязанностей, покажут результаты проверок.

По факту смерти молодой роженицы было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщило региональное Следственное управление СК РФ. «По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, причиной ее смерти явилась эмболия околоплодными водами», — уточнили в СК.

В настоящий момент следователи уже провели осмотр места происшествия, а также изъяли медицинскую документацию и биологические материалы. Кроме того, был назначен ряд судебных экспертиз для установления причины смерти девушки. Расследование уголовного дела продолжается.

Операция кесарева сечения была назначена 24-летней роженице на 15 августа. Ее выполняли медики ГБУЗ «Андроповская районная больница». Однако уже после того, как ребенок появился на свет, медики зафиксировали резкое ухудшение состояния роженицы.

«Я ей показываю, что у нее девочка. И в этот момент она мне говорит: «Мне трудно дышать». Смотрю на монитор, поворачиваюсь — давление по нулям. То есть в этот момент произошла эмболия околоплодными водами – они попали в сосудистое русло. Это бывает в одном случае на 40 тыс. родов», — рассказала телеграм-каналу «Mash» 72-летняя акушер-гинеколог Евгения Уманская, принимавшая роды.

По словам Уманской, после того, как диагноз стал очевиден, роженицу перевели под общий наркоз. При этом сама девушка впала в кому — некоторое время в ее мозг не поступал кислород. Давление вновь появилось только через 25 минут.

Однако вместо того, чтобы провести операцию для спасения жизни пациентки, врачи просто оставили ее одну. Уманская сослалась на повышенное давление и ушла ставить себе капельницу, а вторая акушерка просто убежала из палаты, заявив, что ей надо срочно уехать к мужу.

«Я готова была упасть, а 20 минут не могут решить жизнь человека», — заявила врач.

Как сообщает «Кавказ Пост», перед тем, как ретироваться, врачи совершили еще одну роковую ошибку – ввели роженице двойную дозу промедола. Именно этим было спровоцировано ухудшение ее состояния, предполагает издание.

В результате рожавшая девушка осталась на операционном столе в реанимации только с медсестрами. По их словам, сначала из строя вышла кислородная маска, после чего у роженицы открылось кровотечение. Причем заметили вытекающую кровь только после того, как пятна стали появляться на полу, сообщает kp.ru.

«Когда извлекли простыни окровавленные, уже подозвав Евгению Федоровну, там началась медикаментозная остановка кровотечения. Взвешиваем окровавленные материалы и потом сухие простыни — у нас на весах было литр 600 с граммами», — рассказала медсестра РЕН ТВ.

На помощь умирающей девушке прибыла бригада санавиации, однако спасти ее уже не удалось — роженица потеряла около полутора литров крови и скончалась.

Новорожденная девочка жива: вопреки словам врачей, по словам которых плод был очень крупным, на момент рождения девочка весила всего три килограмма. Как отмечают медсестры, при таком весе можно было обойтись и без кесарева сечения, однако Евгения Уманская известна в селе своей любовью к такого рода операциям.

«Не разродился — мы идем на кесарево. Сколько таких женщин по Курсавке кесареных — каждая вторая ходит», — сообщила изданию еще одна представительница медперсонала Светлана Романович.

Мачеха погибшей девушки Вера Дашко рассказала РЕН ТВ, что на протяжении всей беременности девушка находилась под наблюдением врачей в больнице Краснодарского края. В Андроповскую больницу она перевелась только после 35 недели.

Однако даже за два дня до предполагаемой даты родов девушка отказалась оставаться в медучреждении – она заявила, что у нее слишком твердый матрас, ей жарко и не нравится отсутствие горячей воды. Написав отказ, она уехала домой, но вскоре ее вернули обратно, чтобы избежать рисков.

На этом забота медиков о роженице закончилась. По мнению Дашко и других родственников, главной причиной смерти их родственницы стало халатное отношение врачей. «Когда врачи заподозрили сложный диагноз, могли бы изначально вызвать санавиацию и перевести ее в перинатальный центр в Ставрополь, а не вызывать родовую деятельность», — уверена женщина.