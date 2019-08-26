Выглядела дороже всего: за что зарезали женщину-гида

В городе Химки Московской области задержали подозреваемого по делу об убийстве 58-летней женщины-экскурсовода, которое было совершено несколькими днями ранее в Санкт-Петербурге. По данным регионального Следственного комитета, предполагаемым злоумышленником оказался 26-летний уроженец Севастополя. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник в ведомстве.

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Тело петербурженки 23 августа в квартире одного из домов на бульваре Новаторов обнаружила ее подруга — она и позвонила в полицию. Криминалисты зафиксировали следы ножевых ранений в области шеи погибшей.

Следователи установили, что, расправившись с женщиной, злоумышленник украл ее мобильный телефон и угнал со двора ее автомобиль — иномарку синего цвета. Позже подруга убитой рассказала, что она работала гидом-переводчиком для иностранных туристов.

В день убийства у соседей погибшей возникли подозрения, что в ее квартире что-то происходит, но правоохранителям они сообщать не стали. «В четыре часа я уходила из дома, было чистенько. В шесть часов вернулась, были капли на половике, подумала, что пищевые отходы. Машина ее стояла, она живет тихо, одна, и только вчера мы узнали, что произошло. Мы, как соседи, здоровались, делились новостями, когда встречались, но это было редко. Она много работала. Очень интересная женщина сама по себе, симпатичная, но мужчин не видели, приходили только подруги две или три», — рассказала местная жительница телеканалу РЕН ТВ.

Обследовав квартиру, правоохранители просмотрели записи с уличных камер наблюдения, на которых видно, как экскурсовод припарковала машину за домом в 16.07 и зашла в подъезд. Спустя 45 минут оттуда вышел неизвестный мужчина в черной одежде — в 23.30 он вернулся в дом и уже через 15 минут, сев в иномарку, покинул двор.

Позже стало известно, что в июле 2019 года задержанный снял квартиру на той же улице, где проживала экскурсовод — об этом пишет «Фонтанка». На допросе мужчина признался, что в последнее время увяз долгах, из-за чего его преследовали коллекторы. Как пояснил подозреваемый, угнав чей-то автомобиль, он хотел уехать из города и начать новую жизнь в другом регионе России. С этой целью он долгое время следил за машинами, припаркованными на бульваре Новаторов, и в конце концов выбрал синюю иномарку, которая выглядела дороже остальных авто. Выяснилось, что убитая действительно приобрела машину лишь три месяца назад — в мае.

По версии следствия, злоумышленник позвонил в квартиру 58-летней женщины и заявил, что его квартиру снизу заливает. Когда экскурсовод впустила в дом незнакомца, он напал на нее и перерезал горло. Иномарку он хотел продать в Москве по демпинговой цене и расплатиться с кредиторами.

«Жителям этого дома повезло. Представляете, если бы у кого-то другого была лучшая машина. Хотя почему жителям на Новаторов. Этот разочаровавшийся мог поселиться, где угодно, а дальше вы сами знаете», — рассказали в петербуржском полицейском главке «Фонтанке».

Это не первый случай, когда ради угона автомобиля преступники лишают жизни его обладателей. Так, 20 августа стало известно, что в Курском областном суде начался судебный процесс по обвинению жителя Конешевского района в убийстве супружеской пары и попытке расправы над ветераном Великой отечественной войны.

Трагедия произошла 21 июля 2018 года. Тогда в селе Шустово мужчина увидел, как к его соседке-пенсионерке приехали родственники на дорогостоящей иномарке — он решил напасть на пару, чтобы похитить их деньги и машину.

По версии следствия, перед расправой обвиняемый изготовил из дерева биту, нашел газобаллонный пневматический пистолет, а также облачился в медицинскую маску, шапку и перчатки. Ночью он пробрался в дом соседей и увидел там родственницу пенсионерки. Предполагаемый злоумышленник несколько раз ударил ее самодельной битой по голове и телу. На шум выбежал супруг жертвы — тогда местный житель несколько раз выстрелил в него из пистолета, а затем таким же образом расправился с женщиной.

Позже, по данным Следкома, в комнату вошла хозяйка дома – ветеран войны – подозреваемый ударил ее палкой и стал требовать деньги. Потерпевшая отдала ему банковскую карту, на которой находилось больше 60 тыс. рублей, после чего предполагаемый злоумышленник начал резать ее и лежащие на полу трупы ножом. Украв мобильный телефон и автомобиль, мужчина скрылся с места преступления.

Тела убитых нашла местная жительница — ветеран ВОВ лежала без сознания, но выжила. Ее вовремя госпитализировали. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого злоумышленника на территории Суджанского района.