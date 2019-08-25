«Не наши»: кто обстрелял должника и его дочь

В «Национальной ассоциации коллекторских агентств» отреагировали на инцидент, произошедший в пятницу, 23 августа, в подмосковном Красногорске, когда двое мужчин, представившихся сотрудниками банка, открыли огонь из пневматического оружия по мужчине и его девятилетней дочери. Президент организации Эльман Мехтиев заявил, что члены ассоциации коллекторов не имеют отношения к произошедшему.

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В интервью радиостанции «Говорит Москва» Мехтиев сообщил, что после того, как стало известно о случае нападения на мужчину и его дочь, сотрудники ассоциации опросили коллекторские агентства с целью выяснить, кто мог напасть с пневматическим оружием на жителя Подмосковья.

«Две трети мне напомнили, что у них вообще нет выездных коллекторов. Мы быстро перепроверяем себя — наши или не наши. На сегодняшнее утро мы можем точно сказать, что это не те коллекторы, которые входят в НАПКА», — заявил в воскресенье, 25 августа, Эльман Мехтиев.

Глава ассоциации, объединяющей коллекторские агентства, призвал СМИ уточнять, сотрудники какой организации открыли огонь по должнику и его дочери. «В новости, которая везде прошла, говорится, что они представились сотрудниками банка, — сказал Мехтиев. — Поэтому у меня большая просьба к СМИ не просто говорить «коллекторы», а коллекторы какой организации: банка такого-то, микрофинансовой организации такой-то, агентства такого-то. Если это банк, назовите, пожалуйста, банк, чтобы он завтра задумался, кому он продает (долг — «Газета.Ru») и какие практики он поощряет».

О нападении коллекторов на мужчину и его девятилетнюю дочь в подмосковном Красногорске стало известно в субботу, 24 августа. Как сообщил телеканал РЕН ТВ, житель Московской области обратился в полицию с жалобой на нападение мужчин с пневматическим пистолетом. По его словам, накануне, в пятницу, 23 августа, он выходил вместе с дочерью из подъезда своего дома, когда к нему подошли два человека. Они представились сотрудниками банка и потребовали, чтобы мужчина вернул долг, угрожая пневматическим пистолетом. После этого они несколько раз выстрелили мужчине и его дочери по ногам — они получили ранения, из-за которых им пришлось обратиться за медицинской помощью.

Какую именно организацию представляли эти двое неизвестных, СМИ не сообщают. При этом по новым правилам, действующим в России с 1 января 2017 года, коллекторскую деятельность имеют право вести только компании, включенные в госреестр, который регулирует Федеральная служба судебных приставов России. Если же люди, требующие выплаты долга, не представляют организацию, включенную в госреестр, они обязаны выплатить штраф: он составляет от 50 тыс. до 500 тыс. рублей для физических лиц и от 200 тыс. до 2 млн рублей для юридических.

По правилам, действующим для коллекторов уже второй год, они могут обращаться к должнику с 8.00 до 22.00 в рабочие дни и с 8.00 до 20.00 – в выходные. При этом количество обращений ограничено: общаться с должником по телефону более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц коллекторы не имеют права, а частота личных встреч не должна превышать одного раза в неделю.

Организации, выдающие кредиты, пытаются обойти эти правила — 19 августа ТАСС сообщил, что в редакцию поступило официальное письмо-разъяснение Федеральной службы судебных приставов, в котором сообщалось, что уловки, на которые идут кредиторы, чтобы получить возможность звонить должникам чаще, не имеют юридической силы.

Речь идет о согласии заемщика на более частые звонки коллекторов, подписать которое от него могут потребовать при выдаче кредита.

«Заключение такого соглашения с заемщиком о частоте взаимодействия до наступления факта просрочки исполнения обязательства не имеет юридической силы, поскольку противоречит требованиям закона, нарушает права и законные интересы граждан — потребителей рынка финансовых услуг, посягает на публичные интересы, умаляет человеческое достоинство должника», — говорится в документе. ФССП за последние два с половиной года выявила уже 2800 случаев, когда заемщиков вынуждали подписать такой документ.