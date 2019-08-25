Первое преступление в космосе: в чем обвиняют астронавта

NASA расследует обстоятельства, предположительно, первого в истории преступления, совершенного из космоса. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник в управлении.

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О возможном нарушении закона сообщила офицер разведки ВВС США в отставке Саммер Уорден — в 2019 году начался ее бракоразводный процесс с астронавтом NASA Энн Макклейн. По словам Уорден, супруга украла ее личные данные, после чего получила доступ к банковским счетам — все это она могла сделать с бортового компьютера на Международной космической станции (МКС).

Об этом бывший офицер ВВС узнала, когда пришла в банк для того, чтобы выяснить, откуда жена получила информацию о ее банковском счете. В результате специалисты установили, что один из компьютеров был зарегистрирован в NASA. Уорден передала полученные ей сведения в Федеральную торговую комиссию (ФТК) США, а также в саму космическую организацию. Она уточнила, что Макклейн не украла и не потратила средства с банковского счета.

Сама подозреваемая опровергла заявления супруги — она рассказала, что заходила проверить семейный счет с разрешения Уорден. Астронавт сообщила, что постоянно делала это ранее без каких-либо возмущений со стороны экс-возлюбленной. «Она категорически отрицает, что сделала что-то ненадлежащее, и полностью сотрудничает со следствием», — заявил адвокат женщины Расти Хардин.

В начале августа Макклейн дала показания управлению Генерального инспектора NASA. Если ее вину докажут, то это будет первое совершенное в космосе преступление, подтвердил глава Центра глобального космического права университета Кливленда Марк Сундал.

Отметим, что Макклейн провела на борту МКС шесть месяцев — с декабря 2018 года по июнь 2019. За это время она дважды была в открытом космосе. 29 марта этого года американка должна была войти в историю как участница первой состоящей только из женщин группы, отправившейся в открытый космос. Однако NASA не нашли скафандр подходящего размера для Макклейн, в связи с чем ее отстранили от данного задания.

На данный момент NASA наблюдает за другим инцидентом в космосе. Уже два дня там не может состыковаться российский корабль «Союз МС-14», на борту которого находится робот Роскосмоса «Федор». Операция должна была пройти 24 августа в 8.30 по московскому времени, однако при приближении корабля к МКС обнаружились проблемы.

Как сообщил руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев, состыковка не удалась из-за ранее не встречавшихся колебаний. «Со сближением все было нормально, примерно до дальности 200 м до станции. Дальше у нас пошли определенные, ранее не встречавшиеся колебания, и на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковать не удастся. А «Федора» мы пока еще не научили в ручном режиме стыковаться», -— сообщил Соловьев, передавал ТАСС.

Он отметил, что специалисты уже работают над разрешением проблем, найденных в радийной аппаратуре МКС. «Нам пришлось на безопасной дальности обеспечить безопасное расхождение корабля со станцией, это называется «команда на увод». Ближайший анализ телеметрии показал, что у нас есть исправимые замечания на радийной аппаратуре, которая обеспечивает ближний участок», — пояснил Соловьев.

Совершат перестыковку космонавты Александр Скворцов, Эндрю Морган и Лука Пармитано, которые прилетели на МКС на корабле «Союз МС-13».

25 августа стало известно, что они начали тренировку перед операцией, которая пройдет через два дня. «В ночь с воскресенья на понедельник мы на «Союзе», который с «Федором», проведем некую коррекцию в интересах стыковки утром во вторник, 27 августа. Это повторная попытка стыковки «Союза МС-14» с МКС» будет в районе восьми-девяти утра по московскому времени», — сообщил руководитель полетом российского сегмента МКС.

Он заявил, что, в случае если состыковка пройдет успешно, корабль вместе с «Федором» вернут на Землю уже 7 сентября. В свою очередь в Роскосмосе отметили, что данный инцидент нельзя назвать критичным. «У нас бывали такие случаи, когда не с первого раза были стыковки. Но ничего в этом такого сильно необычного нет: это испытание космической техники. Собственно для этого ее и испытывают, чтобы выявить какие-то нештатные ситуации и с ними справиться», — сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.