«Наркоман напал ради денег»: под Калугой убили ветерана ВОВ

Жителя Калужской области задержали по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Следственный комитет.

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Силовики обнаружили предполагаемого злоумышленника на железнодорожном вокзале Калуга-1 — там он скрывался на протяжении нескольких дней. Мужчину поместили в изолятор временного содержания на 48 часов. Против него возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Как позже выяснилось, задержанным оказался 34-летний житель города Малоярославец Калужской области.

«Он наркоман, который, как мы предполагаем, напал на ветерана ради денег. Будем ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу»,

— пояснили в СК.

Тело пожилого мужчины обнаружили его родственники 20 августа в квартире дома, расположенного в Малоярославце. Криминалисты установили, что потерпевшему нанесли не менее десяти ударов по голове и туловищу. По предположениям полиции, убийство было совершено 18 или 19 августа. Следователи установили личность погибшего: им оказался 92-летний Борис Игнатьев. «Он принимал участие в боевых действиях с 1944 года по 1945 год, имел боевые награды, награжден орденом Красной Звезды и другими. В армию был призван в январе 1944 года. По январь 1945 года Игнатьев принимал участие в боевых действиях на территории Европы, был снайпером», — рассказали в ведомстве.

Не менее ужасающая трагедия произошла в городе Ковдор Мурманской области. Там 15 июля по подозрению в убийстве 95-летнего участника ВОВ следователи задержали его 18-летнюю правнучку.

О трагедии стало известно 10 июля, когда в гости к пожилому мужчину пришел его сын — он и увидел лежащего на полу отца с повреждениями в области головы. Вскоре следователи установили личность предполагаемой преступницы — ей оказалась 18-летняя правнучка погибшего. Против нее возбудили дело по статье 105 УК «Убийство». Как сообщили в региональном СК, на допросе девушка дала признательные показания. «В настоящее время по уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская, дактилоскопическая, криминалистическая, проводятся следственные действия, направленные на установление деталей произошедшего, а также мотива преступления», — заявили в ведомстве.

При этом в Следкоме отметили, что информация о предполагаемой злоумышленнице и детали убийства ветерана разглашаться не будут в интересах следствия.

Похожая история произошла в Окуловке Новгородской области. Там, по предварительным данным, 42-летний местный житель и его 29-летний приятель из Омской области избили ветерана ВОВ ради 100 тыс. рублей.

Как сообщили в региональном СК, 1 июля мужчины постучали к пожилой женщине в квартиру и попросили у нее попить воды. Когда пенсионерка пустила незнакомцев, они напали на нее и истязали до бессознательного состояния.

На следующее утро, 2 июля, женщину обнаружил ее сын — он увидел побои на теле матери и вызвал скорую помощь. Пенсионерка скончалась в больнице через несколько дней.

Вскоре предполагаемые виновные были задержаны. По версии следствия, один из них даже успел ограбить магазин с алкогольной продукцией после расправы над ветераном. «Решается вопрос о переквалификации возбужденного уголовного дела по части 1 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой» на более тяжкий состав преступления», — сообщили в региональном МВД.

Не менее жестокое убийство ветерана произошло в Подольске Московской области. Там, по версии следствия, четверо мужчин убили 93-летнего местного жителя, после чего ограбили его квартиру.

Как сообщили в подмосковном Следкоме, в начале марта 2019 года компания мужчин вломилась в дом пенсионера. Вытащив его из кровати, злоумышленники начали избивать мужчину руками и ногами по голове и тело. Предположив, что ветеран мертв, подозреваемые похитили из квартиры медали и ордена на общую сумму не менее 1 млн руб, после чего скрылись.

Ветеран скончался в больнице через несколько дней. «Мародеры унесли с собой все, что было дорого: военные награды, коллекцию старинных монет, деньги, а самое главное – веру в людей», — рассказала племянница покойного Ольга в своем инстаграме.

Двоих подозреваемых силовики задержали при попытке сдать один из орденов в ломбард. Другого обнаружили на улицах города в ночь с 12 на 13 марта. Четвертого мужчину найти пока не удалось.