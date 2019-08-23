«Мне трудно дышать»: россиянку оставили умирать в роддоме

24-летняя роженица скончалась от обильной потери крови во время родов в селе Курсавка Ставропольского края. При этом врачи просто сбежали из палаты, не оказав ей необходимой помощи. Об этом сообщает «Кавказ Пост» со ссылкой на родственников погибшей.

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По данным издания, в ГБУЗ «Андроповская районная больница» врачи должны были сделать пациентке кесарево сечение. Однако во время операции что-то пошло не так: уже в процессе извлечения младенца медики зафиксировали резкое ухудшение состояния роженицы. Кроме того, из строя вышла кислородная маска.

«Я ей показываю, что у нее девочка. И в этот момент она мне говорит: «Мне трудно дышать». Смотрю на монитор, поворачиваюсь – давление по нулям. То есть в этот момент произошла эмболия околоплодными водами – они попали в сосудистое русло. Это бывает в одном случае на 40 тыс. родов», — рассказала телеграм-каналу «Mash» 72-летняя акушер-гинеколог Евгения Уманская, принимавшая роды.

При этом медики якобы не оказали девушке никакой помощи. Уманская сослалась на повышенное давление и ушла ставить себе капельницу. Вторая акушерка также ретировалась из палаты, заявив, что ее срочно попросил приехать муж.

«Я готова была упасть, а 20 минут не могут решить жизнь человека», — заявила врач.

В результате рожавшая девушка осталась одна на операционном столе в реанимации. К ней была направлена санавиация, однако спасти ее уже не удалось – роженица потеряла около полутора литров крови и скончалась. Младенец остался жив.

Как сообщает «Кавказ Пост», имела место еще одна врачебная ошибка – медики ввели роженице двойную дозу промедола. Именно этим было спровоцировано ухудшение ее состояния, предполагает издание.

Как бы то ни было, теперь разбираться во всем предстоит управлению Следственного комитета по Ставропольскому краю. «Газета.Ru» направила в ведомство запрос для уточнения появившейся в СМИ информации. На момент публикации материала ответ получен не был.

На данный момент по факту смерти роженицы уже проводит проверку комиссия министерства здравоохранения Ставропольского края. Ей предстоит определить качество оказания медицинской помощи в родильном доме Андроповской центральной районной больницы, сообщил «Ставропольской правде» министр здравоохранения региона Виктор Мажаров.

При этом на период проводимых комиссией мероприятий акушер-гинеколог Евгения Уманская отстранена от работы. Вернется ли она к исполнению обязанностей, покажут результаты проверок.

Глава регионального минздрава также уточнил, что в период беременности женщина не обращалась в местные больницы — в первый раз врачи осмотрели ее уже в период начала родов. По словам главы министерства, медики сделали все возможное для сохранения жизни женщины. Вместе с ними также работали специалисты из другого медучреждения — дистанционного реанимационно-консультативного центра при краевом перинатальном центре.

Ранее, в начале августа 2019 года, стало известно о еще одном ЧП в Ставропольском крае. Тогда региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту смерти новорожденного, погибшего из-за халатности врачей.

По данным следствия, мальчик появился на свет в мае текущего года в Минераловодском родильном доме. Состояние младенца не вызвало у врачей никаких вопросов, поэтому его поместили под наблюдение в детскую палату.

«Однако на следующий день состояние младенца резко ухудшилось, и в тот же день он скончался. Согласно данным медсправки, смерть мальчика наступила от врожденной двусторонней пневмонии легких», — сообщается на сайте СК.

Тем не менее родители умершего малыша — Денис и Дарья Ищенко — с версией врачей не согласны. По их словам, после ухудшения состояния ребенка его взял под свой контроль врач-неонатолог Григорий Кокоев. В 9.00 медик поставил младенцу диагноз и назначил искусственную вентиляцию легких, а также рентгенологическое исследование органов грудной полости.

Приступить к лечению ребенка врач смог только через семь часов — необходимые процедуры были проведены лишь в 16.00. К этому времени состояние ребенка резко ухудшилось, и через несколько часов он умер.

Назвать адекватные причины смерти младенца безутешным родителям врачи так и не смогли. Они повторяли, что малыш родился недоношенным, а также имел множество врожденных болезней.

Опровергнуть эту версию решилась только акушер, принимавшая роды: по ее словам, ребенок появился на свет абсолютно здоровым — это подтвердили результаты вскрытия. Весь букет болезней новорожденному попросту приписали, считают родители. «Все органы были чистые, не было ни сепсиса, ничего», — рассказали они «Mash».

По словам отца ребенка Дениса Ищенко, врач-неонатолог Кокоев лично сообщил ему, что приписанные болезни были необходимы для того, чтобы ускорить процесс выдачи свидетельства о смерти. Заявление семьи Ищенко уже легко в основу уголовного дела, возбужденного СУ СК РФ по Минеральным Водам. В настоящий момент следователи уже назначили ряд судебных экспертиз для установления точной причины смерти мальчика.

«По делу допрошены потерпевшие, свидетели, изъята медицинская документация», — уточнили в ведомстве. Расследование уголовного дела продолжается.

Семья Ищенко оказалась далеко не единственной парой, потерявшей ребенка, предположительно, из-за халатности врачей в Минераловодском родильном доме.

Татьяна Ковешникова поступила в медучреждение в феврале 2019 года. Врачи сразу предупредили ее, что роды будут тяжелыми из-за двойного тугого обвития пуповины вокруг шеи ребенка. В таком случае настоятельно рекомендуется проводить операцию кесарева сечения. Несмотря на это, медики почему-то решили положиться на волю случая и отправили девушку рожать самостоятельно.

Родить живого младенца у Татьяны и правда получилось. Однако узнала она об этом уже позже, а сразу после родов услышала неутешительный вердикт: «Он мертв». Его ей огласил все тот же неонатолог Григорий Кокоев.

Как утверждает семья Ковешниковых, врач даже не пытался надеть на малыша кислородную маску. В настоящий момент по факту гибели младенца СК Ставропольского края запустил проверку.

В самом Минераловодском родильном доме «Газете.Ru» сообщили, что врач, к которому у обеих семейных пар остаются вопросы, уволился со своего поста. «Григорий Кокоев в нашем роддоме больше не работает. Уволился по собственному желанию в мае месяце. Где он работает в настоящее время, неизвестно, так как врачи не предоставляют нам эту информацию, она конфиденциальна», — рассказала секретарь приемной главного врача роддома.